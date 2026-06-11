AI 영상 판독 시스템으로 뇌혈관 질환 신속 진단

보건복지부 지정 뇌혈관 전문병원인 에스포항병원은 최근 실시된 4주기 급성기병원 인증조사에서 91개 기준, 494개 조사 항목을 모두 충족했다. 2014년 첫 인증 이후 환자 안전 등과 관련해 꾸준히 의료 질 향상(QI) 활동을 이어온 결과다. 최고 수준의 의료 운영 체계가 현장에 안착했음을 공식적으로 인정받은 것이다.
최근에는 외래 환경 개선과 함께 첨단 의료 기술 도입에도 앞장서고 있다. 뇌경색 통합 진단 솔루션을 비롯해 국내외 최고 수준의 인공지능(AI) 영상 판독 및 중증도 예측 시스템을 구축했다. 골든타임과 직결된 중증 뇌·심혈관 질환 진단의 신속성을 극대화한 것이다. 또 웨어러블 센서 기반의 스마트 병실 솔루션인 ‘씽크’를 통해 환자의 생체 신호를 실시간 모니터링하고 위험 징후를 조기 감지하는 선제적인 안전 체계를 가동하고 있다.
환자를 위한 세심한 배려도 돋보인다. 병동 야간 호출벨 스티커 부착, QR코드 기반의 실시간 고객 의견 수렴 등 환자 중심의 개선 활동을 통해 높은 만족도를 유지하고 있다. 지역 완결형 필수 의료의 든든한 핵심축 역할을 하고 있는 에스포항병원은 앞으로도 지속적인 질 향상 활동을 통해 국내 전문병원이 나아가야 할 새로운 표준을 제시해 줄 것으로 기대된다.
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