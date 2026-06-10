시노펙스, ‘KSN2026’서 혈액투석 관련 제품군 3종 전시

시노펙스는 오는 11~14일 ‘KSN2026’에서 자체 기술로 국산화한 혈액투석 관련 제품을 선보일 예정이라고 10일 밝혔다.
KSN2026은 대한신장학회가 주최하는 국제학술대회다. 시노펙스 측은 대한신장학회의 후원사로 이번 전시를 통해 전량 수입에 의존했던 혈액투석 관련 의료기기 시장에서 국산 기술의 우수성과 안정성을 알리고, 국내외 의료진과의 협력을 본격화할 계획이라고 밝혔다.
시노펙스는 이번 전시에서 HD(Hemodialysis, 혈액투석) 기기, 인공신장기용 혈액여과기, 인공신장기용 정수기를 소개한다. HD 기기는 환자의 혈액을 체외로 순환시켜 노폐물을 걸러주는 첨단 혈액투석 장비다. 지난 1월 식약처의 판매허가 접수를 완료하고 허가를 대기하고 있다.
인공신장기용 혈액여과기는 혈액 내 독소와 노폐물을 정밀하게 여과하는 필터다. 시노펙스는 중환자용 CRRT 기기에 사용되는 여과기 1종, 일반 환자용 HD기기에 사용되는 여과기 10종 등 총 11개 제품군의 식약처 판매 허가를 국내 최초로 획득했다. 현재 서울대학교 병원을 포함한 국내 8개 대학병원과 60여 곳의 혈액투석 전문병원에 제품을 공급하고 있다. 시노펙스 측은 자사 혈액여과기와 독일 제품을 비교한 임상결과 테스트 지표에서 항목별 동등 및 우수하다는 결과가 SCI급 논문에 실렸다고 설명했다. 환자의 생존 기간과 관련된 중요지표 항목인 중분자제거율에서는 우수한 결과가 나왔다고 부연했다.
인공신장기용 정수기는 투석 과정에서 사용되는 정제수를 공급하는 고성능 장비다. 시노펙스는 재택투석 환경을 고려해 본체와 필터를 일체화함으로써 이동 편의성을 높였다. 자체 멤브레인 필터기술과 저소음·저전력 기술도 적용했다. 기존 정수기와 달리 혈액투석을 하지 않을 때 전기를 낮추고 물을 사용하지 않는 ‘물 절감 솔루션’을 탑재한 점도 특징이다. 이번 학술대회에서 김성근 강남세브란스병원 신장내과 교수가 ‘친환경 혈액투석 기술’을 주제로 강연하며 해당 솔루션을 소개할 예정이다. 시노펙스 측은 지난 1월 인공신장기용 정수기의 식약처 판매 허가를 획득했으며 이번 KSN2026 참가를 계기로 시장 출시할 계획이라고 밝혔다.
강창호 시노펙스 인공신장 영업본부장은 “이번 KSN2026 참여를 매우 뜻깊게 생각하며 앞으로도 환자들에게 더욱 풍요로운 삶을, 의료진에게는 더 많은 가능성을 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.
한편 시노펙스는 최근 대한신장학회의 ‘플래티넘 등급 정회원’ 자격을 획득하며 신장학 분야에서의 파트너십을 강화했다.
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