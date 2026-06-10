“제2 팬데믹 대비하자”… 국내 대학 최대 ‘백신 요새’ 구축했다

고려대의료원 백신 플랫폼 가동
국내 대학 최대 특수실험실 개소
200일 안에 백신 개발 체계 갖춰
차세대 한타바이러스 백신 연구
인류는 늘 감염병과 싸워 왔다. 100년 전 스페인독감은 1700만 명의 목숨을 앗아갔다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)은 전 세계 710만 명의 사망자를 기록했다. 전문가들은 “감염병 대유행은 반드시 다시 돌아온다”고 입을 모아 경고한다.
고려대의료원이 다음 감염병 유행 대비를 시작했다. 지난 4월 16일 정릉 메디사이언스파크 정몽구 미래의학관에서 BL3(생물안전 3등급)·ABL3(동물생물안전 3등급) 특수실험실 개소식이 열렸다. 기존 시설을 약 2배(200평) 확장·이전한 것으로 국내 대학 중 최대 규모의 생물안전실험실이다.
국내 최대 규모 특수실험실 개소
BL3는 코로나19, 메르스 등 고위험 병원체를 다루는 시설로 음압 시스템과 헤파 필터 기반 배기 시스템을 통해 오염 공기의 외부 유출을 원천 차단한다. ABL3는 백신과 치료제 후보물질의 효능과 안전성을 고위험 병원체에 감염된 실험동물로 평가하는 전임상 연구의 핵심 시설이다. 두 시설의 완비로 고위험 병원체 분석부터 동물 모델 기반의 효능 평가까지 백신 개발 전 과정을 한곳에서 수행할 수 있게 됐다.
이 특수실험실을 운영하는 핵심 기관이 백신혁신센터(센터장 정희진)다. 국내 유일의 민간 백신 연구개발 기관으로 국산 백신 원천기술 확보와 대한민국 백신 주권 실현을 목표로 한다. 센터는 최근 질병관리청 주관 ‘우선순위 감염병 대유행 대비 신속 개발 기술 구축 사업’에 선정돼 2년간 약 26억 원을 지원받는다. 감염병 유행 발생 시 200일 안에 백신을 개발할 수 있는 체계를 미리 구축하는 국책 사업이다.
이 사업을 통해 차세대 한타바이러스 백신 개발에 본격적으로 나선다. 한타바이러스는 정부가 선정한 9개 우선순위 감염병 중 하나로 신증후군출혈열(치명률 1∼15%)과 심폐증후군(치명률 35∼40%)을 유발하는 치명적 바이러스다. 국내에서도 군인과 젊은 연령층의 감염과 사망이 꾸준히 발생하고 있어 선제적 대비가 시급하다.
민관학연 협력해 감염병 대응 체계 마련
센터는 이미 글로벌 제약사 모더나와의 협력 연구를 완료했고, mRNA 기반 한타바이러스 백신 후보물질의 동물 효능 평가를 성공적으로 수행했다. 백신을 투여한 실험용 생쥐는 5일 후 폐와 신장에서 바이러스가 현저히 감소했지만 백신 미투여 생쥐에게서는 다량의 바이러스가 검출됐다. 다만 해당 백신 후보물질이 모더나의 mRNA 특허 기술에 의존하고 있는 만큼 센터는 해외 특허 침해없는 국내 기술을 활용한 독자 백신 개발에도 착수했다. 장기적으로는 다양한 변이에도 효과적인 ‘범용 한타바이러스 mRNA 백신’을 개발할 계획이다.
고려대의료원 감염병 연구의 뿌리는 깊다. ‘한국의 파스퇴르’로 불리는 고(故) 이호왕 명예교수가 1976년 한타바이러스를 세계 최초로 발견하고 백신 개발까지 성공시킨 것이 출발점이다. 여기에 2021년 정몽구 현대차그룹 명예회장의 사재 100억 원 기부와 SK바이오사이언스의 연구비 50억 원 지원이 더해져 정몽구 미래의학관과 백신혁신센터 설립의 토대가 됐다. 센터장인 정희진 고려대 구로병원 감염내과 교수는 “새로운 감염병의 출현은 경계해야 할 일이지만 막연한 공포에 사로잡힐 필요는 없다”며 “위기가 찾아오더라도 국가와 의료계는 국민의 생명을 지키기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
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