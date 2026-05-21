현장 개선 아이디어로 안전 문제 해결 앞장서

좋은문화병원·좋은삼선병원·좋은강안병원은 오랜 기간 의료기관 인증을 유지하며 환자 안전과 의료 질 향상을 실천해온 지역 대표 의료기관이다. 이는 경영진의 지속적인 지원과 직원들의 헌신이 함께 이뤄낸 성과다.
좋은병원들은 환자와 보호자가 함께 참여하는 환자 안전 캠페인을 운영하며 안전 문화 조성에 힘쓰고 있다. 특히 좋은문화병원은 환자 안전 개선 사례 공모전에서 ‘고위험 환자를 위한 매시 소재의 그물낙상네트 간편 설치 및 불편 최소화’ 사례로 보건복지부 장관 표창을 받기도 했다. 좋은강안병원 역시 의약품 조제 오류 감소, 감염 예방, 환자 만족도 향상 등 의료 현장의 문제를 개선하기 위한 활동을 지속해 오고 있다.
미래 의료 환경을 선도하기 위한 디지털 전환에도 속도를 내고 있다. 좋은문화병원은 인공지능(AI) 영상분석 시스템, 스마트 입원환자 모니터링 시스템 등을 도입해 디지털 기반의 스마트병원 구축에 힘쓰고 있다.
이런 진료 역량을 인정받아 좋은병원들은 복지부의 ‘포괄 2차 종합병원 지원사업’ 대상 기관으로 선정돼 동네의원과 상급종합병원을 잇는 허리 역할을 담당하며 지역 필수의료와 응급의료를 책임지고 있다.
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