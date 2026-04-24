브라우저 탭 실시간 공유… 네이버 웨일, 협업 특화 ‘멀티플레이’ 기능 출시

네이버의 ‘웨일(Whale)’ 브라우저가 사용자들이 실시간으로 브라우저 탭을 공유하며 음성으로 소통하는 새로운 협업 환경인 ‘멀티플레이’ 기능을 정식 출시했다고 24일 밝혔다.
멀티플레이는 단순한 화면 공유를 넘어 실시간 탭 동기화 방식을 채택했다. 공유자가 탭을 열거나 사이트를 이동하면 참여 중인 모든 사용자의 브라우저에서도 같은 페이지가 실시간으로 열리는 구조다. 참여자들도 공유된 탭을 직접 조작해 탐색하거나 새로운 탭을 추가로 열어 동료들과 실시간으로 공유할 수 있다.
개인정보 노출 우려도 낮췄다. URL만을 공유하는 방식이기 때문에 메일함 등 사적인 페이지를 공유하더라도 상대방에게는 본인 계정 화면이 표시되며, 로그인 페이지는 자동으로 인식해 동기화 대상에서 제외된다.
이밖에도 사용자가 이동하는 탭과 스크롤 위치를 실시간으로 따라가며 발표자가 전달하고자 하는 콘텐츠 영역을 정확히 확인할 수 있도록 ‘팔로우’ 기능을 탑재했으며, ‘스포트라이트’ 기능을 실행해 다른 사용자들에게 나를 팔로우하도록 일괄 요청할 수도 있다. 특정 텍스트 영역을 강조하는 ‘하이라이트’ 기능으로 설명의 디테일을 높일 수 있는 장치도 마련했다.
문서나 외부 애플리케이션 등 웹 브라우저 탭으로 직접 열 수 없는 콘텐츠를 위해 별도의 화면 공유 기능도 지원한다. 화면 공유를 실행하면 공유 중인 화면이 탭으로 열리게 돼 웹 자료와 로컬 문서를 오갈 수 있다.
네이버 웨일 김효 리더는 “멀티플레이는 물리적 거리와 상관없이 마치 한 공간에 모여 일하는 듯한 경험을 브라우저 위에서 구현하는 데 집중했다”며 “링크 하나로 회의에 초대하고, 누구나 손쉽게 탭을 공유하며 대화하는 멀티플레이를 통해 서로 다른 장소에 있어도 가능한 ‘진짜’ 협업을 경험해볼 수 있을 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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