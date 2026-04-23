스마트폰에 붙이면 ‘2D-3D’ 자유자재로 전환

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포스텍-삼성, 세계 첫 기술 개발
‘메타렌즈’ 활용 안경 없이도 가능

2D/3D 전환 디스플레이 구조도.과기정통부 제공
2D/3D 전환 디스플레이 구조도.과기정통부 제공
스마트폰에 붙이기만 하면 안경 없이도 2차원(2D)과 3차원(3D)을 자유자재로 전환할 수 있는 차세대 디스플레이 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다.

과학기술정보통신부는 노준석 포항공대 기계공학과 교수팀과 삼성전자 삼성리서치 비주얼 테크놀로지팀이 차세대 광학소자인 ‘메타렌즈’를 활용해, 하나의 렌즈로 2D와 3D를 쉽게 전환할 수 있는 기술을 공동 개발했다고 밝혔다. 이 연구는 국제학술지 ‘네이처’ 23일자에 게재됐다.

최근 가상현실(VR)이나 의료 영상 등 3D 콘텐츠 수요가 크게 늘며, 하나의 기기에서 2D와 3D를 자유롭게 전환할 수 있는 기술이 상업적으로 큰 주목을 받고 있다.

이에 연구진은 전압 공급에 따라 빛의 굴절 방향을 조절할 수 있는 ‘메타렌즈’를 이용했다. 메타렌즈를 활용하면 전압이 없을 때는 2D 화면을, 전압이 공급되면 시야각이 100도에 달하는 3D 영상을 볼 수 있다.
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최지원 기자 jwchoi@donga.com
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