스마트폰에 붙이면 ‘2D-3D’ 자유자재로 전환

포스텍-삼성, 세계 첫 기술 개발
스마트폰에 붙이기만 하면 안경 없이도 2차원(2D)과 3차원(3D)을 자유자재로 전환할 수 있는 차세대 디스플레이 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다.
‘메타렌즈’ 활용 안경 없이도 가능
과학기술정보통신부는 노준석 포항공대 기계공학과 교수팀과 삼성전자 삼성리서치 비주얼 테크놀로지팀이 차세대 광학소자인 ‘메타렌즈’를 활용해, 하나의 렌즈로 2D와 3D를 쉽게 전환할 수 있는 기술을 공동 개발했다고 밝혔다. 이 연구는 국제학술지 ‘네이처’ 23일자에 게재됐다.
최근 가상현실(VR)이나 의료 영상 등 3D 콘텐츠 수요가 크게 늘며, 하나의 기기에서 2D와 3D를 자유롭게 전환할 수 있는 기술이 상업적으로 큰 주목을 받고 있다.
이에 연구진은 전압 공급에 따라 빛의 굴절 방향을 조절할 수 있는 ‘메타렌즈’를 이용했다. 메타렌즈를 활용하면 전압이 없을 때는 2D 화면을, 전압이 공급되면 시야각이 100도에 달하는 3D 영상을 볼 수 있다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0