[주간투자동향] 업스테이지, 1800억 원 규모 시리즈C 1차 투자 유치 外

바야흐로 스타트업 시대입니다. 2010년부터 불어온 국내 스타트업 열풍은 꾸준히 거세졌고, 대한민국은 어느새 유니콘 기업 11개를 배출한 세계 5위 스타트업 강국으로 자리매김했습니다. 쿠팡, 우아한형제들, 야놀자, 블루홀 등 경쟁력을 갖춘 스타트업이 우리 실생활 속으로 파고들었고, 지금 이 순간에도 성공을 꿈꾸는 수많은 스타트업이 치열한 경쟁 속에서 도전하고 있습니다. 이에 IT동아가 이러한 국내 스타트업의 현장을 [주간투자동향]으로 정리해 제공합니다.
업스테이지, 1800억 원 규모 시리즈C 1차 투자 유치
인공지능(AI) 솔루션 전문기업 업스테이지가 1800억 원 규모 시리즈C 1차 투자를 유치했다. 투자 라운드는 실리콘밸리 기반 글로벌 벤처캐피탈(VC) 사제파트너스가 주도했으며, 프리미어파트너스, 신한벤처투자, 미래에셋벤처투자, KB증권, 인터베스트 등 기관투자자가 후속 투자에 나섰다. 엑시엄 아시아 등 글로벌 투자사와 현대차·기아, 우리벤처파트너스 등은 신규 투자자로 합류했다. 이번 투자 유치로 업스테이지의 누적 투자금은 약 4000억 원 규모로 증가했으며, 기업 가치 1조 원 이상을 인정받아 유니콘 반열에 올랐다.
업스테이지는 자체 개발 거대언어모델(LLM) ‘솔라’와 문서처리 AI ‘다큐먼트 파스’ 등 산업 특화 AI 솔루션을 제공한다. 업스테이지는 매출 기준 매년 130% 이상 성장하고 있으며, 지난해에는 과학기술정보통신부 주관 독자 파운데이션 모델(독파모) 프로젝트 주관사로 선정된 바 있다.
업스테이지는 이번에 확보한 자금을 ▲독파모 프로젝트 등 AI 모델 고도화를 위한 GPU 인프라 확충 ▲국내외 우수 인재 영입 ▲미국 및 일본 등 해외 시장 판로 개척에 집중 투입할 방침이다.
김성훈 업스테이지 대표는 “이번 투자 유치는 단순한 자금 조달을 넘어, 업스테이지가 국가대표 AI 개발사로서 걸어온 여정과 성과에 대한 시장의 확신을 보여주는 것”이라며 “한국을 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 자체 AI 모델을 고도화해 단순 기업 가치가 아닌 매출로 증명하는 기업이 되겠다”라고 말했다.
아보엠디, 150억 원 규모 시리즈A 투자 유치
임상 AI 플랫폼 ‘에이보(Avo)’ 운영사 아보엠디가 1000만 달러(약 150억 원) 규모 시리즈A 투자를 유치했다. 투자 라운드는 노로모슬리파트너스가 주도했으며, 기존 주주인 앨리코프, 라스올라스벤처캐피탈, 메드마운틴벤처스, 엡실론헬스인베스터스가 후속 투자로 참여했다. 신규 투자자로는 스크럽캐피탈이 이름을 올렸다.
에이보는 전자의무기록(EHR)을 기반으로 의료진의 진료 업무를 통합 지원하는 임상 AI 플랫폼이다. 환자 차트 데이터를 중심으로 진단 및 치료 계획 수립, 오더 입력, 문서화, 근거 기반 가이드라인 제공까지 하나의 흐름으로 지원한다. 초기에는 병원이 자체 프로토콜과 가이드라인을 EHR 내에서 운영하도록 지원했으나, 이후 LLM을 접목해 차트 보조, AI 의무기록 작성, AI 임상 컨설팅 등 진료 전반을 아우르는 AI 코파일럿 플랫폼으로 고도화됐다. 지금은 에픽, 아테나헬스, 메디테크 등 주요 EHR 시스템과의 연동도 지원한다.
이를 통해 에이보는 ▲다국적 외래 의료기관 비용 1160만 달러(약 172억 원) 절감 ▲대형 병원 환자당 기록 작성 시간 35% 단축 ▲학술 의료센터 연간 청구 수익 750만 달러(약 111억 원) 증가 ▲1차 진료 완료 건수 28% 증가 ▲고위험 약물 용량 기준 준수율 35% 향상 등 유의미한 성과를 기록하고 있다. 최근에는 임상 의사결정 지원 분야 선도 기업 다이나메드를 보유한 엡스코클리니컬디시전스와 파트너십을 체결하고 에이보 내에서 다이나메드의 전문가 큐레이션 지식베이스를 직접 제공하기 시작했다. 이를 통해 임상의는 EHR 내에서 환자 맞춤형 임상 권고를 확인할 수 있다.
박중흠 아보엠디 대표는 “AI가 의료진에게 실질적인 도움이 되기 위해서는 단순한 질의응답을 넘어, 환자 데이터와 임상 근거, 병원 규정, 보험 정책까지 하나의 흐름으로 연결되어야 한다”라며 “에이보는 이러한 요소를 통합해 의료진의 실제 진료 방식을 변화시키는 핵심 허브가 되고자 한다”라고 말했다.
23세기아이들, 40억 원 규모 시리즈A 투자 유치
버추얼 엔터테인먼트 기업 23세기아이들이 40억 원 규모 시리즈A 투자를 유치했다. 투자 라운드에는 뮤렉스파트너스, 카카오벤처스, 디캠프 등이 참여했다.
23세기아이들은 실시간 모션캡처와 AI 기술력, 자체 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 차세대 버추얼 아티스트 데뷔를 준비하고 있다. 기술을 통해 아티스트의 서사와 감정을 새로운 방식으로 표현하며 팬들에게 확장된 버추얼 엔터테인먼트 경험을 선보이는 데 주력하고 있다.
지난해 선공개한 ‘위고식스(WE GO-6)’는 차별화된 비주얼 콘셉트와 실시간 인터랙션 기술로 데뷔 전부터 시장의 주목을 받았다. 23세기아이들은 올여름 위고식스를 포함해 총 2팀의 버추얼 보이그룹을 데뷔시킬 계획이다.
23세기아이들은 이번 투자 유치를 계기로 버추얼 아티스트 제작 역량과 기술 고도화를 강화하고 위고식스의 본격적인 활동에 나설 예정이다.
김형민 23세기아이들 대표는 “아티스트의 본질에 기반한 완전히 새로운 콘텐츠와 이야기를 선보일 것”이라며 “기존 버추얼 아이돌과 전혀 다른 방식으로 활동할 두 팀의 버추얼 보이그룹은 팬들과 함께 이야기를 쌓아가는 아티스트로 성장할 것”이라고 말했다.
페어스퀘어랩, 시리즈B 투자 유치
디지털자산 인프라 기술 기업 페어스퀘어랩이 시리즈B 투자를 유치했다. 투자 라운드는 CKX파트너스가 주도했으며, 미래에셋캐피탈, 한국투자파트너스, 한국투자증권, 윈베스트벤처투자, 디에이밸류인베스트먼트가 참여했다.
2018년 설립된 페어스퀘어랩은 금융 산업에 블록체인 기술을 접목하는 디지털자산 인프라 기업이다. 디지털자산 플랫폼 ‘에셋트럼(Assetrum)’, 기관용 지갑 ‘스피어(Sphere)’, 디지털자산 커스터디(보관) 전문 자회사 ‘한국디지털자산수탁(KDAC)’, 블록체인 데이터 분석 자회사 ‘클로인트(Kloint)’ 등 생태계 전반의 기술 솔루션을 보유하고 있다.
페어스퀘어랩은 현재 한국거래소(KRX)가 주도하는 토큰증권(STO) 거래소 ‘KDX 컨소시엄’과 원화 스테이블코인 프로젝트 ‘상평(EverStable) 컨소시엄’에 참여하고 있다. 또한 일본 프로그맷과 협력 중인 ‘프로젝트 팍스(Project Pax)’를 통해 스테이블코인 기반 국경 간 결제 인프라 1단계 파일럿을 마쳤으며, 현재 유럽연합(EU) 및 아시아 지역으로 확장하는 2단계 프로젝트를 추진 중이다. 이 과정에서 리플, 체인링크, 디펜스, 지케이싱크 등 글로벌 기업과 협력하며 기술 경쟁력을 강화했다.
차상훈 CKX파트너스 이사는 “페어스퀘어랩은 단순한 기술 기업을 넘어, 금융 시스템의 안정성과 규제 준수를 최우선으로 하는 제도권 최적화 기업”이라며 “기존 금융과의 연계성과 상호운용성을 바탕으로 온체인 금융 전환의 핵심 파트너가 될 것”이라고 평가했다.
김민준 한국투자파트너스 팀장은 “온체인 금융으로의 전환은 필연적인 흐름이며, 그 과정에서 가장 중요한 요소는 신뢰 가능한 인프라”라며 “페어스퀘어랩은 검증된 성과와 금융권 네트워크를 기반으로 핵심 역할을 수행할 것”이라고 전했다.
클레버스텝스, 시드 투자 유치
K-뷰티 브랜드 클레버스텝스가 더벤처스로부터 시드 투자를 유치했다.
클레버스텝스는 브라질 및 멕시코를 포함한 중남미 히스패닉 시장을 공략하는 K-뷰티 브랜드다. 오는 8월 라이스-비타 콤플렉스, 하이드라 젠틀 클렌저, 나이아신 글로우 에센스, B5 엑스트라 리페어 크림 등 핵심 제품을 출시하며 미국 히스패닉과 멕시코 시장에 본격 진입할 예정이다. 이들 제품은 글로벌 제조사 한국 콜마와 협업해 개발했으며, 고함량 핵심 성분과 발효 쌀 추출물을 기반으로 한다. 클레버스텝스는 올바른 스킨케어 루틴을 먼저 교육하는 ‘에듀케이션 퍼스트’ 전략으로 시장을 공략할 계획이다.
클레버스텝스의 핵심 경쟁력은 제이슨 배 클레버스렙스 대표의 SNS 채널이다. 해당 채널은 광고비 없이 최근 90일간 약 1억 2700만 건의 조회수를 기록했다. 이는 유료 광고 환산 시 약 100만 달러(약 13억 원)에 달하는 마케팅 가치를 지닌다.
클레버스텝스는 이번에 확보한 투자금으로 아마존 채널 고도화 및 초기 물량 생산에 활용할 계획이다.
김철우 더벤처스 대표는 “클레버스텝스는 중남미 시장에 대한 깊은 이해도와 광범위한 크리에이터 네트워크를 갖춘 팀”이라며 “광고비 없이 이 같은 성과를 만들어낸 것은 브랜드가 이미 강력한 마케팅 자산을 내재화하고 있음을 보여준다”라고 말했다.
제이슨 배 클레버스텝스 대표는 “클레버스텝스를 시작으로 한국 브랜드들이 중남미 시장에 진출할 수 있는 크리에이터 커머스 플랫폼 ‘코라존(Corazón)’을 구축할 것”이라며 “2029년까지 매출 4000억 원 규모의 글로벌 플랫폼으로 도약하는 것이 목표”라고 밝혔다.
에이보랩스, 투자 유치
AI 기반 영어 교육 솔루션 ‘아보링고’ 운영사 에이보랩스가 스파크랩으로부터 투자를 유치했다.
에이보랩스는 AI 기술을 활용해 교사의 업무 부담을 줄이고 수업 운영 효율을 높이는 에듀테크 기업이다. 주력 솔루션인 아보링고는 교사가 업로드한 교재나 커리큘럼을 기반으로 학생들의 학습 수준과 목표에 최적화된 과제 콘텐츠를 생성하고, 채점, 피드백까지 자동으로 처리한다. 통합 대시보드를 통해 실시간 진도 모니터링, 성취도 분석, 성장 리포트 제작 등 학생별 학습 현황을 한눈에 파악할 수 있는 데이터도 제공한다.
현재 아보링고는 한국을 비롯해 튀르키예, 독일, 말레이시아 등 국가 교육기관에 제공하고 있으며, 지난 3월에는 중소벤처기업부와 창업진흥원이 주관하는 ‘K-스타트업 그랜드 챌린지(KSGC) 2025’ 프로그램 페이즈3 성과공유회에서 우수 스타트업 1위로 선정된 바 있다.
에이보랩스는 이번 투자 유치를 계기로 영어 교육열이 높은 아시아 시장을 중심으로 솔루션 공급을 확대하는 한편 다양한 언어 학습을 지원하도록 고도화할 계획이다.
김유진 스파크랩 대표는 “에이보랩스는 AI를 기반으로 기존 시스템은 유지하면서도 학습 운영 방식을 효율화할 수 있는 경쟁력을 갖춘 팀”이라며 “글로벌 시장에서 검증된 확장성을 바탕으로 교육 분야의 새로운 표준을 만들어갈 것으로 기대한다”라고 말했다.
데니즈 알바이라크 에이보랩스 대표는 “스파크랩의 투자를 통해 한국 시장에서 사업 기반을 다지고 글로벌 확장에 박차를 가할 것”이라며 “아보링고 도입으로 교재 중심 교육 현장을 교사와 학생이 함께 꾸려가는 살아있는 영어 학습으로 전환하길 바란다”라고 말했다.
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