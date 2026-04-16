“독감 걸렸을 때 술 더 위험”…UNIST 과학적 입증

감기나 독감에 걸려 몸속에 염증이 생긴 상태에서 술을 마시면 평소보다 간이 훨씬 더 심하게 망가지는 원인이 새롭게 밝혀졌다. 몸속 염증 반응이 이미 켜진 상태에서 술이 들어오면 간세포가 평소보다 훨씬 빠르게 죽는 ‘면역 폭주 스위치’가 작동한다는 사실이 처음으로 밝혀졌다.
울산과학기술원(UNIST)은 생명과학과 이상준 교수와 서울대 라젠드라 카르키 교수팀, 호주국립대 시밍만 교수팀이 알코올이 면역 시스템을 오작동하게 만들어 간세포를 죽이고 알코올성 간 질환을 악화시키는 분자 기전을 규명했다고 16일 밝혔다.
알코올은 인터페론과 함께 작용해 간세포 사멸을 일으킨다. 감염이나 염증으로 인터페론이 분비된 상태에서 술을 마시면 JNK 신호가 활성화돼 비정상 RNA(Z-RNA)가 급증하고, 이를 면역 센서 ZBP1이 감지해 간세포 사멸을 촉발하는 것이다. 여기에 알코올은 평소 Z-RNA를 억제하는 ADAR1 단백질 생성까지 떨어뜨려 간 손상을 더 키우는 것으로 나타났다.
원래 건강한 세포 ADAR1(비정상 RNA를 정리해 면역 과민반응을 막는 단백질)이 Z-RNA를 숨기거나 변형해 이런 과잉 면역 반응을 막아준다. 하지만 연구팀은 알코올이 이 ADAR1의 생성 자체를 일부 방해해, 간세포가 염증성 사멸에 훨씬 취약해지는 것을 확인했다.
이 같은 반응은 알코올성 간염이나 자가면역 질환이 생긴 생태에도 일어날 수 있다. 인터페론은 바이러스나 세균 감염으로 유발된 염증뿐 아니라 일반적인 염증 상황에서도 분비되기 때문이다.
연구팀은 동물실험에서도 이를 입증했다. 실험쥐에서 Z-RNA를 감지하는 ZBP1 단백질을 억제하자 알코올과 인터페론이 동시에 존재하는 조건에서도 간세포 사멸과 간 손상이 크게 줄었다.
또 JNK(세포 스트레스 신호 경로) 신호경로 억제제를 투여했을 때도 간 손상이 감소했다. 알코올과 염증이 함께 작용하면 JNK 경로가 활성화되고, 이 과정에서 Z-RNA가 만들어져 ZBP1이 켜진다는 점도 새롭게 밝혀진 사실이다.
이상준 교수는 “그동안 술 자체의 독성이 간세포를 직접 손상시키는 것으로 설명돼 왔지만, 알코올이 촉발한 면역 반응이 간세포 사멸을 일으키는 또 다른 핵심 기전이 될 수 있음을 밝혔다”며 “ZBP1을 억제하는 새로운 알코올성 간질환 치료제 개발의 토대가 될 연구”라고 말했다.
연구 결과는 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 4월10일자에 게재됐다.
이 연구는 한국연구재단 우수신진연구사업, 국가신약개발사업, 보건복지부 산하 한국보건산업진흥원, 기초과학연구원 등의 지원을 받아 수행됐다.
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