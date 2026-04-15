따뜻한 봄 왔는데 손발은 여전히 시릴 때… ‘심부열’ 관리 나서야

날이 따뜻해졌는데도 유독 몸은 따라오지 않는 느낌이다. 이불을 덮어도 발끝은 시리고 아침이 돼도 피로가 풀리지 않는다. 감기도 예전보다 자주 걸리고 한번 아프면 회복도 더디다 보니 나이 드는 게 서러워질 때가 많다. 하지만 이런 증상들은 단순 노화가 아닌 혈액순환 장애일 수 있다. 겉으로는 손발 시림이나 피로처럼 보이지만 몸속에서는 장기 기능과 회복력이 함께 떨어지는 것이다. 노년층이 제일 두려워하는 질환인 치매도 혈액순환과 연관이 있다. 혈관성 치매는 뇌로 가는 혈관이 딱딱해지거나 막히면서 생긴다. 혈액이 원활하게 흐르지 못하면 뇌에 필요한 산소와 영양이 부족해지고 결국 뇌세포가 점점 약해져 기억력과 집중력이 떨어진다.
심부열 높이니 혈류량 5배 늘고 노폐물 배출 빨라져
이때 혈액순환만 잘 시켜줘도 우리 몸은 빠르게 달라진다. 고주파 에너지는 피부를 넘어 근육과 장기 주변까지 전달되면서 체내 깊숙한 곳에서부터 열을 만들어 낸다. 이른바 ‘심부열’이 형성되면 막혀 있던 혈관이 풀리듯 열리면서 혈액이 빠르게 흐르기 시작해 혈류량이 4∼5배 늘어나 손발 끝까지 따뜻한 혈액이 전달된다.
이런 고주파 에너지를 활용한 온열치료는 실제 병원에서도 시행하고 있다. 허리 통증이나 디스크처럼 깊은 근육과 인대가 굳어 생기는 통증을 줄이며 심부열이 혈관을 넓혀 수족냉증이나 통풍 등 말초 혈액순환 장애로 생기는 시림과 관절 통증을 줄여준다. 또 혈액순환이 개선되면 심부 체온이 안정되고 자율신경의 균형이 맞춰져 수면의 질도 개선되고 컨디션 회복도 빨라진다. 림프순환도 촉진돼 몸에 쌓인 독소와 노폐물을 빠르게 배출시켜 준다.
암세포만 사멸시키는 45도 고주파, 면역력 지켜
고주파 온열치료는 암세포가 열에 약한 특성을 이용해 체온을 올려 암세포만 선택적으로 사멸시킨다. 실제 간암 환자에게 방사선치료와 병행했을 때 10명 중 4명의 암이 절반 이상 줄었고 1년 생존율도 약 45%를 유지했다. 주목할 점은 이 효과가 암 환자만을 위한 것이 아니라는 점이다.
건강한 사람도 하루 약 5000∼1만 개의 암세포가 발생하는데 평소 체온이 낮아 면역력이 떨어지면 암세포가 활개 쳐 위험에 노출될 수 있다. 따라서 평소 심부열을 높여 면역력을 유지하는 것이 중요하다.
특히 테라헤르츠(T㎐) 고주파는 1초에 1조 번 진동해 기존 온열 방식보다 빠르게 몸속 깊은 곳까지 열을 전달한다. 이 심부열은 혈액순환이 잘 되지 않는 부위의 긴장을 풀어 관절 통증을 줄이고 체온 유지와 함께 피로 회복과 숙면까지 한 번에 관리할 수 있다. 최근에는 이런 고주파 기술을 적용한 가정용 온열기기도 등장해 일상에서 부담 없이 관리할 수 있다.
내 몸 살리는 1도… 고주파로 몸속까지 따뜻하게
심부열은 몸속 깊은 곳까지 열을 전달해 몸 안에서부터 온기를 만들어 내 따뜻함이 오래 유지된다. 몸이 스스로 열을 내는 환경을 되찾는 것이 중요한 이유다.
이러한 원리를 기반으로 가정에서도 간편하게 고주파 온열치료를 할 수 있는 헬스케어 기기 ‘올리고375’가 출시됐다. 올리고375의 테라헤르츠 고주파는 1초에 1조 번 진동으로 심부열을 발생시켜 체온을 높이고 굳었던 온몸을 부드럽게 풀어준다. 여기에 저주파 펄스 자기장(PEMF) 기술도 더해졌다.
사용 방법도 간단하다. 하루 30분 의자에 앉아 맨발을 발판에 올린 채 리모컨으로 원하는 시간과 강도만 조절하면 된다. 2025년 스포츠조선 고객만족도 1위 수상을 기념해 냉한 배를 따뜻하게 해 속을 편안하게 해주는 복부 온열 진동 벨트도 함께 증정한다.
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