AI 인프라 산업을 송두리째 흔든 중동 전쟁, 향후 방향은?

2026년 2월 28일, 미국과 이스라엘의 연합 공습이 이란 전역을 강타했다. 이란 최고지도자를 포함한 핵심 인사들이 사망하면서 중동 정세는 혼란에 휩싸였다. 이란 정부가 전 세계 원유 공급량의 약 20%, 액화천연가스(LNG) 공급량의 상당 부분을 담당하는 호르무즈 해협을 봉쇄했기 때문이다.
호르무즈 해협이 닫히자 글로벌 경제는 충격에 빠졌다. 유가는 급등했고 나프타, 에폭시, 합성수지 등 IT 관련 부자재 수급에 적신호가 켜지며 가격 변동폭을 키웠다. 전쟁의 경제적 충격은 1970년대 에너지 위기 이후 세계 최대 공급 교란으로 묘사될 정도다.
전쟁은 군사·외교 영역에서 끝나는 게 아니라 산업 전반에 영향을 줬다. 그 중에서도 중동 국가 내에 구축됐거나 구축 중인 인공지능(AI) 인프라가 위협을 받았다. 2026년 3월 1일(미국 기준), 이란의 샤헤드 자폭 드론이 아랍에미리트(UAE) 내 아마존웹서비스(AWS) 데이터센터 두 곳을 타격했다. 바레인의 상업용 데이터센터 한 곳도 자폭 드론의 피해를 입었다. 전시에 상업용 데이터센터를 의도적으로 공격한 최초의 사례로 기록된 순간이었다.
이란의 공격은 멈추지 않았다. AWS의 중동 내 데이터센터 시설은 5주간의 전쟁 동안 최소 네 차례에 걸쳐 이란의 공격을 받았으며, 그 중 세 차례는 바레인에서 발생했다. 뿐만 아니라 이란 혁명수비대(IRGC)는 2026년 3월 31일, 애플·구글·마이크로소프트(MS)·메타·엔비디아·오라클·IBM·시스코·팔란티어 등 미국 빅테크 18개사를 보복 대상으로 공식 지정했다. 이란도 테헤란 샤리프 공과대학교 내 데이터센터가 공습을 받으면서 국가 AI 플랫폼을 뒷받침하던 인프라가 손상됐다.
2026년 4월 8일, 미국과 이란이 2주간 휴전에 합의하며 중동 정세는 잠시 숨을 고르는 모습이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신이 운영하는 트루스 소셜에서 “이란이 호르무즈 해협을 즉각 전면 개방하는 것을 조건으로 2주간의 공격 중단에 동의한다”고 밝혔다.
휴전 발표 직후 국제 유가는 조금씩 안정을 되찾는 모습이다. 2026년 4월 8일 기준, 서부 텍사스 원유 선물 가격은 95.7달러(약 14만 1520원)로 전일 기록한 112.95달러(약 16만 7020원) 대비 15% 이상 하락했다. 전쟁이 멈출 것이라는 기대감이 시장에 즉각 반영된 것이다. 다만 2주라는 기한 안에 양국이 종전 관련 의제를 타결할 수 있을지, 그 결과가 AI 산업에 어떤 영향을 미칠지는 여전히 불투명하다.
혼란한 중동 정세가 AI 산업을 흔들었다
우리가 경험하는 AI는 디지털화 혹은 소프트웨어로 구현됐지만, 그 이면은 철저히 물리적 환경에 기반한다. AI가 학습·추론하고 원하는 결과를 도출하려면 연산·저장장치가 필요하다. 이를 만들려면 헬륨, 브롬, 필름 등 여러 자재가 필요하다. AI 반도체는 데이터센터에 탑재된다. 그리고 데이터센터는 에너지 원자재가 만드는 전력에 의존하는 구조다. 중동 전쟁은 이 고리를 동시에 흔들었다.
AI 산업의 우려는 공급망의 불안정이다. 반도체 장비와 원자재가 이동하려면 일부 중동 해역의 주요 물류 항로를 사용할 수밖에 없다. 원유와 천연가스 등 에너지 원자재도 마찬가지다. 이동 과정에 위협이 커지면 해상 및 항공 운송 비용과 보험료가 상승하면서 기업의 비용 부담으로 이어진다.
반도체 생산 지연은 AI 기업에게 부담이다. 고부가가치 제품인 AI 칩의 특성상 운송 지연은 곧 데이터센터 구축 일정의 연기를 의미한다. 반도체 수급 불균형이 심화될수록 글로벌 AI 기업들은 서버 증설 계획을 전면 수정해야 된다.
헬륨을 예로 들자. 헬륨은 반도체 생산 공정 중 안정적인 진공 환경을 유지하고, 고온 식각(에칭) 공정에서 장비를 냉각하는 데 쓰인다. 이 헬륨의 1/3은 카타르에서 생산되는 것으로 알려졌다. 그런데 2026년 2월 28일, 이란 미사일이 카타르의 라스 라판(Ras Laffan) 산업 단지를 강타했다. 전 세계에서 반도체 등급 헬륨을 생산하는 핵심 거점 중 하나인 이곳은 공격 직후 헬륨 공급량의 약 30%가 한순간에 사라졌다. 현물 가격은 최대 100% 급등했다.
AI 데이터센터는 일반 시설 대비 최대 5배 많은 전력을 소비한다. 최근 구축되는 데이터센터는 기가와트(GW) 단위의 전력을 쓰도록 설계했다. 전쟁으로 유가가 배럴당 100달러(약 14만 8000원)를 넘어서면서, 데이터센터 운영의 핵심 비용인 에너지 조달 비용이 함께 치솟았다. AI 모델을 학습시키고 추론하는 데 필요한 전력 비용이 높아지면, 결국 AI 서비스 유지 비용이 상승하고 신규 인프라 투자 결정이 늦춰진다.
맷 가먼(Matt Garman) AWS 최고경영자는 2026년 4월 7일 샌프란시스코에서 열린 휴먼엑스(HumanX) 컨퍼런스에서 “이란 전쟁은 우리에게 지속적인 도전을 안겨주고 있다. 24시간 365일 팀이 붙어 중동 지역 고객들의 인프라를 유지하려 총력을 기울이는 중이다”라고 밝혔다.
걸프 국가 내 데이터센터 피격, AI 기업의 사업 재검토 신호탄될까?
걸프 국가들이 낮은 에너지 비용을 무기로 AI 인프라 허브를 꿈꾸던 청사진에도 위기의 그림자가 드리웠다. 트럼프 대통령의 중동 순방에서 촉발된 2조 달러(약 2959조 4000억 원) 이상의 투자 약속, UAE 아부다비의 스타게이트 캠퍼스를 비롯한 굵직한 프로젝트들이 전쟁의 불확실성과 마주한 것이다.
UAE와 사우디아라비아를 비롯한 걸프 국가들은 막대한 자금을 갖춘 국부펀드를 동원해 중동 지역을 글로벌 AI 인프라의 중심지로 바꾸기 위해 노력했다. 사우디아라비아 국부펀드(PIF)는 미국 벤처캐피털과 손잡고 400억 달러(약 59조 1880억 원) 규모의 전용 펀드를 조성했다. UAE 국영 기업 G42는 마이크로소프트와 파트너십을 맺고 200메가와트(MW) 규모의 데이터센터 구축에 합의했다. 2029년까지 150억 달러(약 22조 1955억 원)가 투입되는 사업이다. 중동 국가 일부에는 AWS, 오라클, 마이크로소프트 등 하이퍼스케일러 기업(대규모 서비스 기업)의 데이터센터도 이미 운영 중이다.
그런데 3월 1일부터 UAE와 바레인의 AWS 시설인 ME-CENTRAL-1, ME-SOUTH-1이 이란의 드론과 미사일 등에 타격을 받아 오프라인 상태로 전환됐다. 중동 지역에서 운영되는 뱅킹, 결제, 배달 앱, 기업용 소프트웨어 등 광범위한 서비스 중단으로 이어진 것은 물론이다.
이란은 AWS 시설이 “적의 군사·정보 활동을 지원하는 역할을 하기에 타격했다”고 밝혔다. 미군이 AWS 클라우드 인프라 위에서 구동되는 AI 시스템을 전쟁에 활용하고 있다는 게 그 이유였다. 이란은 휴전 발표 이전인 2026년 4월 6일에는 UAE 내 AI 데이터센터를 겨냥하겠다며 위협하기도 했다.
과거 전쟁이 주로 군사 기지나 에너지(전력) 시설을 목표로 삼았다면, 이번 중동 전쟁은 IT 인프라도 표적이 될 수 있음을 보여준 사례로 꼽힌다. AI 시대에 데이터센터가 고도화된 군사 작전과 국가 안보를 좌우하는 전략 자산이 되었음을 입증한 셈이다.
중동 내 AI 데이터센터가 피해를 입으면서 데이터 신뢰성에 대한 의구심도 불거질 전망이다. 아무리 다양한 방법으로 데이터를 보존하더라도 적국의 표적이 된 장비에 중요한 데이터를 보관하기는 어렵다는 게 이유다. 업계에서는 이번 전쟁이 하이퍼스케일러 기업들로 하여금 단일 지역 집중 배치 전략을 재고하도록 압박할 것이며, 클라우드 다중 배치 수요 확대로 이어질 것이라는 전망이 나온다.
2주간 휴전에 합의, 향후 AI 산업 시장 방향은?
2026년 4월 8일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 종전 제안을 협상 실행 기반으로 받아들이고 2주간의 공격 중단을 선언했다. 이란은 호르무즈 해협을 일시적으로 개방하되, 이란 군의 조율 하에 제한적인 통항을 허용하겠다고 밝혔다. 휴전 기간 내에 이란의 요구사항이 모두 받아들여질지는 미지수다. 이란의 요구 사항은 미군의 역내 모든 기지 철수, 전체 제재 해제, 해외에 동결된 이란 자산 반환, 전쟁 피해 전액 배상, 호르무즈 해협에 대한 이란의 지위 인정 등을 포함한다. 미국이 수용하기 어려운 조건들이 적지 않다.
종전 협상이 결렬될 경우, 추가 피해는 불가피해 보인다. 미국 매체 악시오스는 미국과 이스라엘의 이란 에너지 시설 대규모 폭격 작전 계획은 이미 준비가 완료된 상태이며, 합의 불발 시 즉각 실행될 것이라고 보도했다. 이란 에너지 시설이 타격을 받는다면 에너지와 원자재 공급 충격은 더 강해지고, AI 인프라에 대한 이란의 추가 보복도 배제할 수 없다.
파국으로 치닫던 양국이 협상 테이블에 마주 앉았다는 사실만으로도 글로벌 IT 시장은 안도하는 분위기다. 휴전 조약이 최종 성사될 경우, 극도의 긴장 상태를 유지하던 AI 관련 산업 생태계는 점차 안정을 되찾을 것으로 예상된다. 비용은 증가하더라도 안정적인 공급망 확보가 가능하기 때문이다. 걸프 국가들의 국부펀드와 미국 빅테크 간의 수조 달러 규모 합작 투자 계약들이 안전하게 집행될 환경도 마련된다.
휴전 협정서에 서명한다고 해서 과거로 완벽하게 회귀하기는 어렵다. 호르무즈 해협이 열려도 타격 받은 생산 설비 자체의 손상은 단기간에 복구될 수 없기 때문이다. 향후 글로벌 빅테크 기업은 중동 지역에 자본을 투자할 때, 까다롭고 엄격한 물리적 보안 규정을 요구할 가능성이 있다. 독립형 전력망을 구축하거나 건물을 요새형으로 설계하는 등 방어형 인프라 구축 방식으로의 전환이 전망된다.
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