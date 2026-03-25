CJ웰케어 ‘전립소 참당귀황기 프리미엄’ 출시

CJ웰케어가 전립선 건강관리를 위한 신제품 ‘전립소 참당귀황기 프리미엄’을 출시했다. 이 제품은 20년간 축적한 전립선 건강관리 노하우와 국가기관의 연구 성과를 기반으로 개발됐다.
전립소 참당귀황기 프리미엄은 농촌진흥청과 공동 개발하고 식품의약품안전처로부터 기능성을 인정받은 ‘참당귀황기추출복합물’을 적용한 제품이다.
이 원료는 참당귀 뿌리와 황기 뿌리에서 추출한 국내산 소재로 전립선 건강 유지에 도움을 줄 수 있는 개별인정형 원료다. 국책 연구를 통해 개발되고 국내 특허를 획득한 점도 특징이다.
인체적용시험에서도 개선 효과가 확인됐다. 국제전립선증상점수(IPSS) 8∼19점에 해당하는 만 40∼75세 남성 84명을 대상으로 12주간 해당 원료를 하루 600㎎씩 섭취하게 한 결과 IPSS 총점과 잔뇨감이 개선된 것으로 나타났다.
이 제품은 참당귀황기추출복합물을 1일 섭취량 기준 600㎎ 함유했으며 지구력 증진에 도움을 줄 수 있는 옥타코사놀, 정상적인 면역 기능에 필요한 아연, 에너지 생성과 이용에 필요한 마그네슘과 비타민 B군, 나이아신, 비오틴 등을 함께 담았다. 부원료로는 숙지황농축분말, 산수유추출분말, 천마추출분말 등 전통 소재와 함께 호박씨추출분말, 대두이소플라본, 마카추출분말, 호로파종자식이섬유, 밀크씨슬 등을 포함했다.
CJ웰케어는 전립선 건강기능식품 시장을 선도해 온 경험을 바탕으로 전립선 관리에 관심이 높은 소비자를 위해 제품을 개발했다고 설명했다. 하루 한 번 섭취로 전립선 건강과 에너지 관리까지 함께 고려하도록 설계한 것이 특징이다.
전립소 참당귀황기 프리미엄은 CJ웰케어 건강케어센터를 통한 전화 주문으로 구매할 수 있다. 출시 기념으로 3개월분 구매 시 동일 용량을 추가 증정하는 프로모션과 함께 사은품도 제공한다.
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