동아제약, 차 타입 감기약 ‘판피린타임 나이트플루 건조시럽’ 출시

동아제약은 국내 최초로 글리신 성분을 함유한 차(Tea) 타입 감기약 판피린타임 나이트플루 건조시럽을 출시하고 본격적인 판매에 들어간다고 24일 밝혔다.
판피린타임 나이트플루 건조시럽은 동아제약 감기약 브랜드 판피린이 선보이는 ‘판피린타임’ 시리즈 첫 번째 제품이다. 감기 증상이 있을 때 어떤 시간(타임)에도 빠르고 편하게 증상 완화를 돕는 제품이라는 의미가 담겼다고 동아제약 측은 소개했다.
따뜻한 물에 타서 차처럼 마시는 제품으로 글리신과 비타민 2종을 포함한 8중 복합 성분으로 콧물과 목감기, 발열, 기침, 근육통 등 감기 주요 증상 완화에 도움을 줄 수 있다고 한다. 글리신은 항염 및 항산화 작용을 통해 면역 체계 조절에 도움을 주는 성분으로 감기 증상으로 흐트러진 수면 리듬 회복에도 긍정적인 영향을 주는 것으로 알려졌다.
맛은 레몬 유자향으로 만들어 소비자 기호도를 높였고 차처럼 복용하면서 수분 보충까지 가능하도록 설계했다. 이번 신제품은 일반의약품으로 약국에서 판매된다.
판피린은 이번 신제품 출시로 정제형 ‘판피린 티’와 액상형 ‘판피린 큐’, ‘판피린 나이트액’ 등 다양한 제형 라인업을 갖추게 됐다.
동아제약 관계자는 “소비자 기호에 맞는 제품을 선택해 감기 증상을 효과적으로 관리할 수 있도록 했다”며 “판피린은 앞으로도 다양한 제형을 지속 선보여 맞춤 감기 케어 솔루션을 제공할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0