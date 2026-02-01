미세먼지 주의보 발령, 아이 ‘폐 성장’엔 경보

□외출 시 KF80 이상 마스크 쓰기□외출 후 손, 얼굴 씻고 옷 먼지 털기□공기청정기 켜고 필터 점검하기□환기는 짧게, 집중적으로□수분 섭취로 점막 건조 막기□비타민 C 등 함유 과일, 채소 섭취□인플루엔자 유행 시기엔 예방접종□천식 등 기저질환자는 일지 쓰며 관리