프렌들리AI, 독자 파운데이션 모델 ‘K-EXAONE’ API 무료 제공

K-EXAONE, 독자 파운데이션 모델 1차 성능 평가서 1위 차지
프렌들리 서버리스 API 통해 인프라 구축 없이 K-EXAONE 도입 가능
AI 추론(Inference) 플랫폼 기업 프렌들리AI는 LG AI 연구원 컨소시엄이 개발한 독자 파운데이션 모델 ‘K-EXAONE 236B’를 무료 API 형태로 제공한다고 밝혔다.
K-EXAONE은 독자 파운데이션 모델 1차 성능 평가에서 1위를 차지한 모델이다. 오는 28일까지 진행되는 무료 제공 기간 동안, 개발자들은 ‘프렌들리 서버리스 API를 통해 별도의 GPU 환경 설정이나 복잡한 인프라 구축 없이 API 호출만으로 K-EXAONE을 즉시 자사 서비스에 도입하거나 테스트할 수 있다.
이번 모델 API 제공은 특히 Qwen3 235B를 사용 중이거나, OpenAI 등 닫힌(Closed) 모델을 활용하고 있는 개발자들이 K-EXAONE을 손쉽게 비교·전환할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다. 실제 모델 성능과 사용성 관점에서의 검증이 가능하다는 점이 특징이다.
엔지니어링 관점에서 K-EXAONE 236B는 복잡한 논리 구조를 처리하는 리즈닝(Reasoning) 성능에서 Qwen3 235B를 상회하는 문제 해결 능력을 보여준다. 또 두 모델 모두 OpenAI 호환 API를 지원하기 때문에 기존 Qwen3 기반으로 작성된 코드를 그대로 둔 채 엔드포인트 URL만 변경하면 즉시 K-EXAONE의 성능을 테스트할 수 있는 ‘제로 셋업(Zero-Setup)’ 전환 환경을 제공한다는 설명이다.
전병곤 프렌들리AI 대표는 “이번 무료 제공은 K-EXAONE을 개발자들이 직접 활용해 다양한 응용 서비스를 만들어볼 수 있도록 돕기 위한 것“이라며 “Qwen3 등 중국계 모델이나 닫힌 모델에 익숙한 개발자들도 동일한 환경에서 K-EXAONE의 성능을 부담 없이 비교해볼 수 있을 것“이라고 말했다.
프렌들리AI는 고성능 AI 추론 스택을 기반으로 AI 도입의 문턱을 획기적으로 낮췄다. 누구나 쉽고 빠르게 모델을 테스트할 수 있는 서버리스 API 환경은 물론, 강력한 보안과 안정성을 보장하는 기업용 전용 인프라를 동시에 지원하여 아이디어의 서비스화부터 대규모 확산까지 전 과정을 뒷받침한다. 이번 K-EXAONE 무료 API 역시 별도의 GPU 설정 없이 바로 사용 가능하다.
프렌들리AI는 이번 무료 평가 기간을 시작으로, K-EXAONE을 국내는 물론 글로벌 개발자들이 폭넓게 활용할 수 있는 환경을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
댓글 0