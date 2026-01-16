[스타트업리뷰] 기업 채용 업무 효율성 높이는 세컨드팀 ‘AI면접관’

[편집자주] 스타트업(start-up)은 특정한 문제를 해결하기 위해서 ‘시작하는’ 기업을 말합니다. 기업의 생사가 걸려있는 만큼 스타트업은 문제에 대한 가장 효율적인 답을 찾으려고 노력합니다. 이들의 고군분투가 낳은 결과가 현재 우리가 향유하는 ‘혁신’이 된 경우가 많습니다.
생성형 인공지능(AI)이 대중화되면서 이력서 작성에도 생성형 AI를 활용하는 사례가 늘고 있다. 생성형 AI를 이용하면 지원자는 자신의 장점과 업무 역량을 충분히 부각할 수 있는 고품질 이력서를 쉽게 작성할 수 있다.
하지만 기업 채용 담당자는 서류 심사에 어려움을 겪는다. 고품질 이력서가 많아지면서 서류 심사만으로 지원자의 실제 역량을 파악하기가 쉽지 않기 때문이다. 생성형 AI를 통해 사실과 다른 내용을 그럴듯하게 작성하는 악용 사례도 나오고 있어 채용 담당자의 고충은 더 커지는 추세다.
서류 심사로 인한 변별력이 약해지면서 면접의 중요성이 더 커지고 있다. 채용 담당자는 객관적이고 공정한 기준으로 자사에 적합한 인재를 채용하기 위해 끊임없이 고민해야 한다. 하지만 대부분의 채용 담당자는 이런 변화에 대응하기가 쉽지 않다. 면접관과 지원자의 면접 일정 조율에 많은 시간과 자원이 투입되기 때문이다.
글로벌 채용 플랫폼 ‘슈퍼코더’를 운영하는 세컨드팀이 AI 기반 면접(인터뷰) 솔루션 ‘슈퍼코더 AI면접관(이하 AI면접관)’을 출시했다. 세컨드팀은 AI면접관이 기업 채용 담당자의 업무 부담을 덜고 효율적인 인재 채용을 돕는다고 설명한다. AI면접관을 직접 사용해 보면서 채용 담당자, 지원자 입장에서 어떤 장점이 있는지 살펴봤다.
채용 업무 효율 높이는 AI면접관
세컨드팀은 자체 검증 시스템으로 글로벌 인재를 선별하고, 기업이 자사에 적합한 글로벌 인재를 보다 쉽게 찾도록 지원하는 글로벌 채용 플랫폼 슈퍼코더를 운영한다. 세컨드팀은 지난 4년간 슈퍼코더를 운영하며, 인재 검증을 위해 2만 건이 넘는 면접과 채용 과정을 직접 관리했다. 이를 통해 채용 담당자가 겪는 비효율성과 인재 검증의 어려움을 체감하고, 이를 해결하기 위해 AI면접관을 개발했다.
AI면접관은 AI를 통해 채용 면접 과정을 자동화한 서비스다. 기업 채용 공고와 지원자 이력서를 분석해 최적의 질문을 제시하고, 지원자 답변에 맞춰 추가 질문을 실시간으로 생성한다. 면접을 진행한 후에는 지원자 답변 내용을 분석해 지원자의 장점과 직무 적합성을 판단하고 리포트를 제공한다.
AI면접관은 기업이 인재 채용 과정에서 겪는 어려움을 해결한다. 면접관 및 지원자의 면접 일정 조율 업무와 지원자 서류 및 면접 내용 검토 시간을 대폭 줄이고, 데이터 기반 심층 면접으로 지원자의 실제 역량을 효과적으로 파악할 수 있다. 면접관의 주관이나 편견 없이 공정하고 객관적인 기준으로 평가하는 것도 AI면접관의 장점이다. 지원자 역시 시간과 장소 제약 없이 면접에 응할 수 있다.
현재 AI면접관은 IT, 금융 대기업 등 80여 곳 이상의 기업이 활용하고 있다. 이들 기업은 인재 채용에 투입하던 시간과 비용이 줄고, 원하는 인재를 효과적으로 분별할 수 있다는 점을 장점으로 꼽는다.
평가 기준·면접 질문 자동 생성, 쉬운 사용법
AI면접관을 이용하려면 우선 슈퍼코더 웹사이트에 접속해 오른쪽 위에 있는 ‘로그인’ 메뉴를 눌러 회원가입 및 로그인을 진행한다. 회사 이메일이나 구글 계정으로 가입할 수 있으며, 가입 후에는 입력한 메일로 전송된 계정 인증을 완료해야 한다. 계정 인증 후 로그인하면 대시보드가 나온다.
우선 회사 정보를 입력한다. 왼쪽 메뉴의 ‘설정’으로 이동해 회사 이름, 웹페이지, 회사 설명, 로고 등을 넣고 오른쪽 아래에 있는 ‘저장’을 누른다.
그다음 채용 면접 진행을 위한 프로젝트를 생성한다. 대시보드에서 오른쪽 위에 있는 ‘새 프로젝트 만들기’를 클릭한다. 프로젝트 생성은 4단계에 걸쳐 진행된다. 첫 번째 단계는 프로젝트 상세 정보 입력이다.
입력할 정보는 프로젝트 이름, 프로젝트 마감일, 언어, 이력서 수집 여부, 직무 설명 등이다. 프로젝트 마감일에는 지원자가 면접을 완료해야 하는 일정, 직무 설명에는 기업 채용 공고 혹은 원하는 인재의 직무 역량을 입력한다. 직무 설명의 경우 AI면접관이 평가 기준과 질문을 생성할 수 있도록 상세하게 작성하는 것이 좋다. 현재 면접 진행 언어는 한국어, 영어, 베트남어를 지원한다.
두 번째 단계는 평가 기준 설정이다. 평가 기준은 프로젝트 상세 정보를 기반으로 AI면접관이 자동 생성한다. 평가 기준은 최대 6개며, 수정, 추가, 삭제가 가능하다. 전체 항목을 수정하고 싶다면 왼쪽 위에 있는 ‘역량 재생성’을 선택한다.
이번에는 면접 질문을 생성하는 단계다. 이 역시 AI면접관이 자동 생성한다. 앞서 입력한 직무 설명, 평가 기준을 기반으로 맞춤형 질문을 제시한다. 처음 생성한 질문은 총 8개로 행동기반 평가 항목 4개, 역량 평가 항목 4개로 구성된다. 물론 질문 리스트는 수정, 추가, 삭제가 가능하다. 질문 수는 제한이 없다. 단 AI면접관이 실시간으로 생성하는 심층 질문을 고려해 4~6개가 적당하다는 것이 세컨드팀의 설명이다.
이제 이전에 입력한 내용을 확인한다. 모든 항목을 검토한 후 수정이 필요하면 왼쪽 아래에 있는 ‘이전’을 눌러 수정한다. 이상 없다면 오른쪽 아래에 있는 ‘프로젝트 생성’을 누른 후 별도 팝업창에서 ‘확정’을 선택한다. 생성한 프로젝트는 대시보드와 프로젝트 메뉴에서 확인할 수 있다.
프로젝트 생성 후에는 지원자를 초대한다. 왼쪽 메뉴에서 ‘프로젝트’로 이동해 생성한 프로젝트를 선택하고 오른쪽 위에 있는 ‘지원자 초대하기’를 누른다. 팝업창이 나오면 이메일 내용과 주소를 입력한다.
이메일 내용은 AI면접관이 제공하는 템플릿을 이용하거나 직접 생성할 수 있다. 이메일 주소에는 면접을 진행할 지원자의 이메일 주소를 입력한다. 이메일은 개수 제한 없이 넣을 수 있으며, 여러 개를 입력할 경우 공백이나 쉼표, 엔터로 구분하면 된다.
입력 완료 후 오른쪽 아래에 ‘초대장 보내기’를 누르면 지원자에게 초대장이 발송된다. 초대장 발송 리스트는 프로젝트 메뉴에서 확인할 수 있다. 초대장 발송 날짜와 인터뷰 참가 여부, 결과 등을 한눈에 확인할 수 있다.
초대장을 받은 지원자는 원하는 시간과 장소에서 메일에 있는 ‘인터뷰 시작하기’를 눌러 면접에 응하면 된다.
‘인터뷰 시작하기’를 누르면 새로운 창이 열리고 AI면접관이 실행된다. 우선 카메라, 마이크, 스피커 상태를 확인한다. 면접 장면은 영상으로도 녹화되기 때문에 카메라도 체크해야 한다. 상태 확인 후 ‘다음’을 누르면 지원자가 면접을 위해 준비해야 할 안내사항이 나온다. 안내 사항은 ▲안정적인 인터넷 연결 ▲조용하고 밝은 환경에서 카메라와 마이크 정상 작동 여부 확인 ▲면접 시작 후 화면을 나가거나 새로고침 금지 ▲답변은 명확하고 자신 있게 등이다. 모든 준비가 끝났다면 아래에 있는 ‘인터뷰 시작’을 누르고 면접을 시작한다.
면접이 시작되면 AI면접관이 전체 창 모드로 전환된다. 진행 방식은 일반 화상 면접과 유사하다. 지원자는 질문을 듣고 그에 맞춰 답변하면 된다. 답변이 끝나면 ‘답변을 마치셨으면 이 버튼을 눌러 주세요’ 버튼을 누른다. 이후 추가 질문이나 다음 질문이 이어진다.
질문은 채용 담당자가 설정한 내용으로 진행된다. 단 채용 담당자가 설정한 질문을 그대로 읽는 것이 아니라 지원자와의 대화 내용에 맞춰 자연스러운 문장으로 변형한다. 지원자가 질문과 상관없는 답변을 하거나 추상적으로 답하면 AI면접관이 추가 질문을 통해 구체적인 답변을 유도한다. 지원자가 다시 질문해 달라거나 잠시 기다려 달라고 요청하는 경우 이를 반영하기도 한다. 마치 실제 사람과 대화하는 것 같은 느낌이다.
참고로 질문은 화면에 표시되며 답변은 표시되지 않는다. 면접 진행 중에는 AI면접관이 실행된 브라우저가 활성화되어 있어야 한다. 만약 다른 프로그램이나 브라우저 창을 선택하면 면접이 중단된다. 면접을 종료하고 싶은 경우 오른쪽 하단에 있는 ‘인터뷰 나가기’를 누르면 된다. 단 인터뷰 나가기를 누르면 다시 면접을 볼 수 없으니 주의해야 한다.
면접이 종료되면 지원자에게는 면접 완료 메일을 보내고, 평가 리포트를 생성한다. 평가 리포트는 AI면접관 관리자 페이지의 프로젝트 메뉴에서 지원자 이름 옆에 있는 ‘보고서 보기’에서 확인할 수 있다.
평가 리포트에서는 면접 내용, 답변 분석, 이력서 등을 확인할 수 있다. 지원자 역량 분석 결과를 평가 기준 항목에 맞춰 그래프와 텍스트로 보여주고, 추가 질문을 포함해 전체 질문과 답변 내용도 나온다. 면접 과정을 담은 영상도 함께 제공한다. 영상은 질문별로 나눠 특정 질문에 대한 답변을 확인하기가 쉽다. 향후 세컨드팀은 평가 리포트에 지원자 강점 및 약점 항목도 추가할 예정이다.
자연스러운 면접, 실제 역량 평가 통한 직무 적합성까지 분석
AI면접관을 사용해 보니 평가 기준 및 질문 리스트 자동 생성, 쉬운 사용법, 자연스러운 면접 진행이 인상적이었다.
채용 공고와 원하는 직무에 대한 설명만 넣으면 평가 기준과 면접 질문 리스트를 자동으로 생성하고, 면접 내용을 기반으로 직무 적합성까지 분석하기 때문에 채용 담당자의 수고를 덜어 준다. 무엇보다 면접 일정 조율에 신경 쓸 필요가 없고 이력서나 면접 내용을 검토하느라 시간과 자원을 투입할 필요가 없다는 점이 장점이다. 이를 이용하면 채용 프로세스나 직무 관련 전문가가 없는 기업에서도 충분히 원하는 인재를 채용할 수 있을 것이다.
지원자 입장에서도 충분히 유용하다. 우선 편한 시간에 원하는 장소에서 면접에 응할 수 있어 편하다. 질문 역시 이해하기 쉽고 자연스러운 문장으로 제시하기 때문에 AI가 아닌 사람과 대화하는 것 같은 느낌이 든다. 일반 화상 면접과 큰 차이가 느껴지지 않는다. 다만 답변 이후 다음 질문이 나오기 전까지 약간의 공백이 있다는 점이 아쉽다. 다음 질문이 조금만 더 빨리 나오면 면접 과정이 좀 더 자연스러울 것이다.
세컨드팀은 현재 슈퍼코더에 가입한 회원에게 AI면접관 채용 면접 10건을 무료로 제공한다. 채용 담당자에게 직접 체험할 기회를 제공하기 위함이다. 채용 업무에 부담을 느끼는 채용 담당자라면, 새로운 직무의 인재 채용을 준비하고 있다면 일단 무료 제공 건을 이용해 AI면접관을 직접 체험해 보길 권한다.
