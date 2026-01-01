겨울철 중년 ‘소변과의 전쟁’… 온열 좌욕하니 배뇨 장애 82% 개선

“금방 누고 돌아섰는데 또 엄청 마려워서 미치겠어요.” “심하면 자다가도 4∼5번은 왔다 갔다 하니 너무 피곤해서 다음 날 일이 손에 안 잡혀요.”
중년 남성의 겨울은 소변과의 전쟁이다. 추위로 민감해진 방광 탓에 요의를 더 자주 느끼기 때문이다. 잦은 배뇨라도 시원하게 누면 그나마 괜찮지만 전립선을 둘러싼 근육이 추위에 딱딱하게 굳은 상태에서는 요도를 누르는 힘이 강해져 배뇨 장애가 더 심해진다.
이준호 노원을지대병원 비뇨의학과 교수는 “겨울이 되면 배뇨 장애의 악화나 소변이 방광에 가득 찬 상태로 전혀 배출되지 않는 극심한 전립선비대증 환자가 급증하고 있다”며 “외부 활동 시 낮은 기온에 대비하고 평소 전립선 건강에 관심을 가지고 살펴보는 것이 필요하다”고 조언했다.
쌓이는 잔뇨에 방광 속 세균 늘고 결석 위험 뒤따라
문제는 배뇨가 힘들어지는 데서 끝나지 않는다. 잔뇨가 많아질수록 방광 내 압력은 높아지고 전립선 주변 조직의 부기도 심해져 절박뇨나 통증이 쉽게 나타난다. 방광에 소변이 오래 머무르면 세균이 증식해 요로 감염이나 결석의 위험도 커진다. 결석은 요도를 자극해 극심한 통증이나 혈뇨를 유발하고 요로 감염이나 신우신염 같은 2차 합병증으로 이어질 수 있다.
여기에 겨울철 흔히 먹는 감기약도 각별한 주의가 필요하다. 일부 감기약에 포함된 항히스타민제나 교감신경흥분제 성분은 전립선과 방광 입구 근육을 수축시켜 소변 길을 더 좁게 만든다. 전립선비대증이 있는 상태에서 이러한 약물을 복용하면 갑자기 소변이 전혀 나오지 않는 급성 요폐로 이어질 위험도 있다.
특히 전립선과 방광은 추위에 민감한 부위로 몸이 차가워지면 아래쪽 혈관이 조여 혈류가 줄고 전립선 주변 근육도 굳어 소변이 더 잘 막힌다. 이때 따뜻한 좌욕은 전립선 주변 근육을 풀어주는 가장 간단하고 효과적인 방법이다.
온열 좌욕 2주간 매일 했더니 배뇨 장애 82% 호전
온열 좌욕은 따뜻한 열이 전립선 주변의 혈액순환을 촉진하고 긴장된 근육을 이완시켜 소변 흐름을 자연스럽게 개선해 준다. 한국전립선-배뇨관리협회에 따르면 전립선비대증 환자가 2주간 매일 좌욕한 결과 야간 빈뇨는 82%, 절박뇨는 71% 증상이 호전됐다.
게다가 좌욕은 독소와 노폐물 및 지방 배출을 원활하게 하며 따뜻한 기운이 괄약근의 경직을 풀어 치질을 예방하고 통증을 줄여준다. 좌욕과 케겔 운동을 함께하면 전립선 바로 밑에 있는 요도 괄약근이 강화돼 배뇨 조절 능력이 좋아지고 성기능 개선에도 효과적이다. 전립선 기능은 한번 악화되면 회복이 어렵지만 매일 30분 정도의 가벼운 온열 관리만으로도 긴장된 전립선을 부드럽게 풀어줘 배뇨 장애를 개선할 수 있다.
하루 30분, 전립선 온열과 케겔 운동을 동시에
