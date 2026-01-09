그린리본, CES 2026서 환자 중심 임상 리크루팅 플랫폼 ‘그린스카우트’ 성과 공개 [SBA CES]
동아닷컴
공유하기
글자크기 설정
[SBA X IT동아 공동기획] IT동아는 서울경제진흥원(SBA)과 함께 CES 2026에 참가, 세계에 자신의 역량을 드러낼 중소·중견기업·스타트업을 소개합니다.
서울시의 창업 생태계 활성화 및 우수 스타트업 발굴을 위해 힘쓰는 중소기업 지원기관 서울경제진흥원(SBA, 대표 김현우)이 2026년 1월 CES 현장에 서울통합관을 운영한다. CES 2026 서울통합관은 SBA를 필두로 자치구, 유관기관, 대학 등 서울 소재 19개 창업지원기관이 참여해 총 70개 스타트업을 지원한다. 서울통합관은 참가 기업에 현장 투자 상담, 바이어 매칭, 글로벌 IR 피칭, 전시 부스 운영 등 다양한 비즈니스 프로그램을 지원하며 글로벌 진출의 발판을 마련한다.
서강대학교의 지원으로 이번 CES 2026 서울통합관에 참가한 그린리본(대표 김규리)은 ‘그린스카우트’를 통해 다수의 글로벌 제약사와 협력한 임상 환자 모집(리크루팅) 성과를 공개했다. 그린스카우트는 단순한 환자 중개 플랫폼을 넘어 글로벌 표준 환자 필터링 기술을 활용해 글로벌 제약사가 설계한 임상 프로토콜을 정밀하게 구현하고, 임상 기준에 부합하는 환자를 선별해 연결한다.
특히 그린리본은 환자 모집 과정에서 데이터 기반 매칭을 통해 협력 제약사들에게는 ‘빠르고 정확한 환자 모집’을, 환자들에게는 ‘검증된 글로벌 신약 치료 기회’를 제공함으로써 정보 비대칭을 해소한다. 그린리본은 “국내 환자들에게 글로벌 신약 치료 기회를 제공하는 창구 역할을 한다”고 덧붙였다.
그린리본은 이번 CES 참가를 통해 기존 협업 파이프라인을 확장하는 동시에, 한국 시장을 비롯해 아시아 환자 데이터를 확보하려는 글로벌 제약사 신규 파트너 발굴을 겨냥한다. 이를 발판으로 다국적 임상시험에서 아시아 지역의 핵심 리크루팅 플랫폼으로 도약하겠다는 전략이다.
그린리본은 서강대학교의 비즈니스 지원 프로그램을 기반으로 기술 고도화 등을 진행하며, 글로벌 제약사와의 임상 협력으로 사업 영역을 확장해 왔다. 김규리 그린리본 대표는 “CES 2026 현장에서 그린스카우트를 통해 글로벌 제약사가 설계한 혁신적 임상이 실제 환자에게 전달될 수 있음을 확인할 수 있었다”며, “앞으로도 글로벌 파트너와 함께 환자 중심 임상 문화를 확산하고, 더 많은 환자에게 새로운 치료 선택지를 제공하겠다”고 밝혔다
댓글 0