샥즈, CES 오디오 혁신상 2관왕… ‘잡음감소’ 신기술 첫선

오픈형 오디오 기술력 다시 한번 입증
샥즈는 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 헤드폰 및 개인 오디오 부문 혁신상(Innovation Awards Honoree)을 수상했다고 9일 밝혔다. 이번 수상으로 샥즈는 오픈형(귀를 막지 않는 구조) 오디오 기술력의 우위를 재차 증명했다.
클립형 ‘오픈닷 원’·플래그십 ‘오픈핏 프로’ 나란히 혁신상
자체 노이즈 리덕션 탑재한 첫 모델, 상반기 출시 예정
샥즈는 이번 CES에서 클립형 이어폰 ‘오픈닷 원(OpenDots ONE)’과 차세대 고급 이어폰 ‘오픈핏 프로(OpenFit Pro)’로 나란히 혁신상을 받았다. 두 제품 모두 귓바퀴 밖에서 소리를 전달하는 오픈이어 구조를 유지하면서, 향상된 몰입감과 편안한 착용감을 구현했다는 평가를 받았다.
혁신상을 수상한 ‘오픈닷 원’은 작고 가벼운 클립형 디자인을 통해 일상과 운동 등 다양한 환경에서 사용할 수 있다. 주변 소리를 자연스럽게 들을 수 있는 구조와 돌비 오디오(Dolby Audio) 지원으로 풍부한 음향 표현력을 갖췄다.
또 다른 수상작 ‘오픈핏 프로’는 샥즈 최초로 노이즈 리덕션(잡음 감소) 기술을 적용한 모델로, CES 현장에서 처음 공개됐다. 소리를 막지 않으면서도 불필요한 외부 소음을 정밀하게 줄이는 알고리즘을 탑재해, 복잡한 환경에서도 명확한 청취 경험을 제공한다. 해당 모델은 2026년 상반기 국내 출시가 예정돼 있으며, 세부 사양과 가격은 추후 공개될 예정이다.
샥즈 관계자는 “오픈이어 구조의 장점을 유지하면서 사운드 품질을 개선하기 위한 노력이 인정받은 결과다. 일상과 다양한 활동 환경에서 편안하고 명료한 오디오 경험을 제공하기 위해 지속적으로 혁신을 이어가겠다”고 밝혔다.
한편, 샥즈는 오픈형 오디오의 품질 기준을 정립하기 위해 자체 규격을 새로 정의했다. 이는 오픈이어 사운드 시스템, 지능형 오디오 알고리즘, 사운드 누설 제어(소리가 외부로 새지 않도록 하는 기술)를 통합한 오디오 표준으로, 이 조건을 충족한 제품에만 ‘OpenSound’ 명칭을 부여할 예정이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
