성민네트웍스, CES 2026 혁신상 수상 “K-메디컬 CRM 기술력 입증” [SBA CES]
동아닷컴
공유하기
글자크기 설정
[SBA X IT동아 공동기획] IT동아는 서울경제진흥원(SBA)과 함께 CES 2026에 참가, 세계에 자신의 역량을 드러낼 중소·중견기업·스타트업을 소개합니다.
병원 고객관리(CRM) 전문기업 성민네트웍스(SungminNetworks)가 국제전자제품박람회(CES) 2026에서 인공지능(AI) 부문 혁신상(Innovation Awards Honoree)에 선정됐다.
이번에 선정된 제품은 ‘톡CRM AI(TalkCRM AI)’다. 톡CRM AI는 AI 컨택 센터(AICC) 기술 기반의 병원 맞춤형 CRM 자동화 솔루션으로, ▲검색증강생성(RAG) 기반 AI 엔진 ▲웹, 채팅, 메신저 등 7개 옴니채널 인터페이스 통합 지원 등의 기능을 통해 환자 상담, 예약, 마케팅, 사후 관리를 한 번에 처리할 수 있다.
성민네트웍스는 톡CRM AI의 1차 타깃 시장을 미국 등 북미 지역으로 선정했다. 이후 유럽 및 아시아 시장으로 확장해 AI 의료 CRM 분야의 글로벌 표준 플랫폼으로 자리매김한다는 목표다. 이를 위해 성민네트웍스는 ▲ 다국어 버전 의료 CRM 고도화 ▲미국 의료정보보호법(HIPAA) 기반 보안 체계 확보 ▲ 해외 병원 네트워크 확장 등을 추진할 계획이다.
성민네트웍스는 오는 2026년 1월 6일부터 9일(현지 시간)까지 미국 라스베이거스에서 개최되는 CES 2026에 참가해 톡CRM AI를 선보이고, 실제 의료기관 상담 시나리오 기반의 AI 상담 및 예약 자동화 데모를 실시간으로 시연할 예정이다. 성민네트웍스는 글로벌 바이어 및 투자자 대상 기술 홍보를 통해 해외 파트너십 구축 등 유의미한 성과를 거둘 것으로 기대한다. 성민네트웍스 부스는 CES 2026 스타트업 전시관의 서울통합관에서 만날 수 있다.
차명일, 서광석 성민네트웍스 공동대표는 “이번 CES 2026 혁신상 수상을 통해 K-메디컬 CRM 솔루션이 글로벌 시장에서도 충분히 경쟁력을 갖추고 있다는 자신감을 얻었다”라며 “이를 기반으로 글로벌 브랜드 인지도를 강화하고, 미국 및 유럽 시장 진출을 본격화하겠다”라고 전했다. 이어 “앞으로도 AI 기술을 통해 병원과 환자가 보다 효율적으로 소통하는 환경을 만들고, 병원 운영의 디지털 혁신을 지속적으로 확산해 나가겠다”라고 덧붙였다.
김현우 서울경제진흥원(SBA) 대표이사는 “서울은 매년 다수의 혁신상 수상 기업을 배출하며 서울 창업 생태계의 혁신성과 잠재력을 세계 시장에서 증명하고 있다”라며 “SBA는 앞으로도 다양한 지원 사업을 통해 스타트업의 글로벌 진출 성과를 제고하고, 고도화된 서울형 창업 생태계를 구축해 나가겠다”라고 포부를 밝혔다.
댓글 0