디오비스튜디오, 실시간 스타일 영상 변환 ‘라이브스타일러’ CES 2026 혁신상 수상 [SBA CES]
입력 2025-12-23 15:452025년 12월 23일 15시 45분
[SBA X IT동아 공동기획] IT동아는 서울경제진흥원(SBA)과 함께 CES 2026에 참가, 세계에 자신의 역량을 드러낼 중소·중견기업·스타트업을 소개합니다.
AI 영상 기술 전문기업 디오비스튜디오(dobStudio)가 국제전자제품박람회(CES) 2026의 콘텐츠&엔터테인먼트(Content & Entertainment) 부문 혁신상(Innovation Awards Honoree)에 선정됐다.
CES 2026 혁신상에 선정된 제품은 ‘라이브스타일러(LiveStyler)’다. 라이브스타일러는 인공지능(AI) 기반 영상 스타일링 서비스로, 방송 중인 라이브 영상에 애니메이션 효과, 예술 작품 필터, 기업 브랜드 콘셉트 등 다양한 효과를 실시간으로 반영할 수 있다.
디오비스튜디오는 인물과 배경을 분리해 각각 다른 스타일을 적용하는 세그먼트 기반 스타일링 기능을 적용했다. 이를 통해 영상 효과가 바뀌어도 인물의 얼굴 표정이나 주변 환경의 연속성은 그대로 유지된다. 복잡한 편집 과정 없이 실시간으로 영상 분위기와 연출을 바꿀 수 있어 콘텐츠 크리에이터와 스트리머는 물론 기업 마케팅 분야에서 차별화된 콘텐츠 제작이 가능해진다는 것이 디오비스튜디오의 설명이다.
라이브스타일러는 2025년 12월 내에 자사 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼을 통해 선보일 예정이다. 이용자는 별도 고성능 장비나 전문 지식이 없어도 손쉽게 창의적인 영상 콘텐츠를 제작 및 변환할 수 있다.
디오비스튜디오는 오는 2026년 초 동일 화면에 등장하는 여러 인물에게 서로 다른 스타일을 적용하는 기능을 추가로 업데이트할 계획이다. 해당 기능이 적용되면 여러 인물이 등장하는 라이브 방송, 토크 콘텐츠, 이벤트 스트리밍 환경에서 연출 유연성과 콘텐츠 완성도를 한층 강화할 수 있을 것으로 기대된다.
디오비스튜디오는 얼굴 비식별화(Face Anonymization) 솔루션 개발에도 박차를 가하고 있다. 얼굴 비식별화 솔루션은 영상 속 인물의 식별 가능한 얼굴 정보를 제거하면서도 감정 표현과 표정을 그대로 유지한다. 디오비스튜디오는 해당 솔루션을 통해 영상 데이터 내 개인정보를 철저히 보호하면서도 감정 전달과 커뮤니케이션 효과는 유지하는 차세대 영상 데이터 활용의 새로운 패러다임을 제시할 계획이다.
디오비스튜디오는 “이번 CES 혁신상 수상을 통해 자사 AI 기술 역량과 혁신성, 시장 잠재력을 공식적으로 인정받았다”라며 “실시간 콘텐츠 스타일 변환과 얼굴 비식별화 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고, 서비스 확장과 기술 고도화에 박차를 가할 것”이라고 전했다. 또한 “라이브스타일러 론칭 이후에도 지속적인 연구개발을 통해 엔터테인먼트, 교육, 헬스케어, 비즈니스 커뮤니케이션 등 다양한 분야에 혁신적인 AI 솔루션을 제공할 것”이라고 덧붙였다.
김현우 서울경제진흥원(SBA) 대표이사는 “서울은 매년 다수의 혁신상 수상 기업을 배출하며 서울 창업 생태계의 혁신성과 잠재력을 세계 시장에서 증명하고 있다”라며 “SBA는 앞으로도 다양한 지원 사업을 통해 스타트업의 글로벌 진출 성과를 제고하고, 고도화된 서울형 창업 생태계를 구축해 나가겠다”라고 포부를 밝혔다.
