[리뷰] 검증된 품질에 효율성까지, 넷기어 GS105v5 기가비트 스위치

가정이나 사무실에서 유선 네트워크를 확장할 때 가장 먼저 떠올리는 제품이 바로 스위칭 허브(네트워크 스위치)다. 최근에는 무선 공유기의 성능이 크게 향상되면서 유선 네트워크의 필요성이 줄어든 것처럼 보이지만, 여전히 안정적인 속도와 낮은 지연시간이 필요한 환경에서는 유선 연결이 필수적이다. 특히 NAS(Network Attached Storage), 데스크톱 PC, 게임 콘솔, 스마트TV 등의 다양한 단말기를 동시에 연결해야 하는 경우, 스위칭 허브는 선택이 아닌 필수다.
넷기어(Netgear)의 GS105 시리즈는 2000년대 초반부터 꾸준히 사랑받아온 비즈니스용 스위칭 허브 시장의 스테디셀러다. 화려한 기능이나 독특한 디자인보다는 안정적인 성능과 높은 내구성으로 승부하는 제품이다. 이번에 소개할 ‘GS105v5’는 이 시리즈의 최신 버전으로, 기본 디자인은 그대로 유지하면서도 전력 효율성 등을 개선해 최근의 트렌드에 발맞춘 것이 특징이다.
스테디셀러의 최신 버전, 우수한 범용성 갖춰
GS105 시리즈의 가장 큰 강점은 오랜 시간 검증된 안정성이다. 초기 버전부터 지금까지 기본적인 설계 철학은 변하지 않았다. 5개의 기가비트(1Gbps) 이더넷 포트를 제공하며, 별도의 설정 없이 연결만 하면 바로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 방식의 제품이다.
참고로 GS105v5는 별도의 설정 기능이 없는 언매니지드(Unmanaged) 스위치를 지향하는 제품이다. 특별한 부가 기능을 위한 웹 관리 화면이나 내부 설정 메뉴가 없으며, 제품을 구매해 랜 케이블, 전원 케이블만 연결하면 아무것도 신경 쓸 필요 없이 바로 작동한다. 대부분의 가정이나 사무실에서는 이렇다할 고급 기능을 필요로 하지 않기 때문에 이런 간편함과 범용성이 오히려 장점이다.
GS105v5는 94 x 100 x 27mm의 작은 크기에 260g의 가벼운 무게를 갖춰 책상 위 어디에나 쉽게 배치할 수 있다. 금속재질 본체를 적용했는데 이는 내구성이 뛰어날 뿐 아니라 열 전도 능력도 우수해 내부 발열을 효과적으로 방출한다. 벽면 거치용 홀도 제공해 공간 활용도가 높다.
전면 포트마다 2개씩 마련된 LED는 각 포트의 연결 상태와 속도, 활동 상황을 한눈에 보여준다. 예를 들어 오른쪽 LED는 10Mbps, 왼쪽 LED는 100Mbps로 해당 포트가 작동하고 있다는 점을 알려주며 양쪽 LED가 동시에 켜졌으면 1000Mbps(1Gbps) 모드임을 알 수 있다.
전력 효율성 개선으로 더 높은 안정성도 기대할 만
GS105v5의 가장 큰 변화는 전력 효율성이다. 이전 버전도 최대 소비전력이 3.5W로 그리 높지 않았지만 GS105v5는 최대 2.7W에 불과하다. 한층 효율성 높은 설계를 적용한 것 외에 IEEE 802.3az 기술 표준(Energy Efficient Ethernet)도 지원하기 때문이다.
이 기술은 포트의 트래픽 상황에 따라 전력 소비를 조절한다. 데이터 전송량이 적을 때는 저전력 모드로 전환되고, 연결이 없거나 활동이 감지되지 않을 때는 대기 모드로 전환되어 전력 소비를 최소화한다. 실제로 5개 포트를 모두 사용하더라도 소비전력이 매우 낮다. 스위칭 허브는 24시간 365일 켜두고 쓰는 일이 많으므로 이렇게 소비전력이 낮으면 전기요금 절감에 큰 도움이 된다.
전력 효율성 개선은 발열 관리와 안정성 향상으로도 이어진다. 이 제품은 냉각팬 없이 작동하는 팬리스(Fanless) 설계를 적용했는데, 소비 전력이 낮아 발열도 매우 적고, 금속 재질 본체가 효과적으로 열을 방출하기 때문에 냉각팬 없이도 안정적으로 작동한다.
작동 소음도 없어 정숙성도 우수하다. 참고로 제조사에서 밝힌 이 제품의 MTBF(Mean Time Between Failures, 평균무고장시간)는 무려 319만 7945시간에 이른다. 단순히 수치만으로 따지면 약 52년에 해당한다. 물론 이 정도로 제품을 오래 이용할 일은 없겠지만 그만큼 긴 수명을 기대할 수 있다는 의미다.
별도의 설정 없이도 원활한 네트워크 관리
GS105v5는 각 포트마다 10/100/1000Mbps 속도를 자동으로 감지하고 조정한다. 모든 포트가 기가비트 속도를 지원하며, 전이중 통신 시 포트당 최대 2Gbps(송신 1Gbps + 수신 1Gbps)의 대역폭을 제공한다.
총 대역폭은 10Gbps로, 5개 포트가 동시에 기가비트 속도로 통신해도 병목현상 없이 원활하게 작동하는 논블로킹(Non-Blocking) 성능을 자랑한다. 스토어 앤 포워드(Store-and-Forward) 방식을 사용해 오류가 있는 패킷은 자동으로 폐기하므로 네트워크 안정성이 높다.
실제로 NAS와 여러 대의 PC를 연결해 대용량 파일을 동시에 전송해봤지만, 속도 저하나 끊김 현상 없이 안정적으로 작동했다. 네트워크 지연시간도 1000Mbps 간 통신 시 2.6μs 미만으로 매우 낮아, 온라인 게임이나 실시간 스트리밍에도 적합하다.
언매니지드 스위치임에도 불구하고 GS105v5는 IEEE 802.1p 트래픽 우선순위 기능을 지원한다. 이를 통해 VoIP(인터넷 전화)나 영상 회의 같은 실시간 통신 데이터에 우선권을 부여할 수 있다. 별도 설정이 필요 없으며, 데이터 패킷에 포함된 우선순위 정보를 자동으로 인식해 처리한다.
요즘 제품답게 최대 9K 크기의 점보 프레임(Jumbo Frame)도 지원한다. 일반적인 네트워크 환경에서 사용하는 표준 MTU(최대 전송 단위)가 1,500바이트인 것과 비교하면 6배 큰 셈으로, NAS나 서버 간 대용량 데이터 전송 시 효율성을 높일 수 있다.
제한적 라이프타임 보증으로 안정감 더해
패키지에는 본체와 전원 어댑터, 벽면 거치 키트, 고무 받침대, 설치 가이드가 포함되어 있다. 전원 어댑터는 12V DC, 0.5A(6W) 규격으로 여유 있는 용량이다.
넷기어는 GS105v5에 제한적 라이프타임 보증(Limited Lifetime Warranty)을 제공한다. 이는 해당 모델이 출시되어 생산, 판매되다가 단종되는 기간까지 보증한다는 의미다. 공인 대리점에서 구매하고 90일 내 제품 등록을 완료하면 되며, 모델이 단종되더라도 공식 단종 일자로부터 5년까지는 대체 모델로 무상 교체를 지원한다.
특별함 보다는 무난함으로 승부하는 제품
제품의 기본적인 완성도는 좋지만 고급형 제품은 아니기 때문에 일부 고급 기능은 지원하지 않는다. 이를테면 네트워크 케이블만으로 전원까지 공급하는 PoE(Power over Ethernet) 기능을 지원하지 않기 때문에 PoE 대응 IP 카메라나 무선 AP 등에 전원을 공급할 수 없다. PoE가 필요하다면 상위 모델인 GS305EP 등을 고려해야 한다.
그리고 언매니지드 스위치이기 때문에 VLAN 설정이나 포트별 속도 제한 같은 고급 관리 기능이 필요한 경우에는 적합하지 않다. 또한 2.5G나 10G 같은 멀티기가비트 속도를 지원하지 않는다. 물론 고성능 NAS나 서버를 운영하는 일부 특별한 환경에서는 아쉬울 수 있지만, 일반적인 가정이나 소규모 사무실이라면 그다지 문제될 건 없다.
안정성과 범용성이 중요한 환경에 적합
넷기어 GS105v5는 이른바 ‘심플 이즈 베스트’가 무엇인지를 보여주는 제품이다. 넷기어 GS105 시리즈는 20여년동안 시장에서 꾸준히 팔린 제품이다 최신 버전인 GS105v5는 검증된 디자인에 최신 전력 효율 기술을 더해 완성도를 높였다. 화려한 기능은 없지만, 안정적인 성능과 높은 내구성, 그리고 제한적 라이프타임 보증이 돋보인다.
특히 NAS와 여러 대의 PC를 연결해야 하는 가정, 사무실 네트워크를 확장하려는 소규모 사업장, 게임 콘솔과 스트리밍 장비를 유선으로 연결하고 싶은 게이머에게도 추천할 만하다. 넷기어 비즈니스 제품군 특유의 신뢰성을 원하면서도 비용 부담을 줄이고 싶은 사용자에게 적합한 선택이다.
넷기어 GS105v5는 2025년 12월 온라인 쇼핑몰 기준 4만 9000원에 구매할 수 있다. 넷기어 비즈니스 제품군이 전반적으로 고가인 점을 고려하면, 그 중에서도 비교적 부담 없이 접근할 수 있는 가격대다.
