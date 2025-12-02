“SBA 지원 우수기업 성과를 한 자리에” 2025년 서울창업허브(2)투게더

혁신을 향한 스타트업의 열기는 뜨거웠다. 서울경제진흥원(이하 SBA) 창업허브2팀이 주최한 ‘2025 서울창업허브(2)투게더’는 성과 공유의 장을 넘어, 민관이 함께 그려갈 미래 산업의 청사진을 제시하는 무대였다.
SBA는 2025년 11월 27일, 서울창업허브 창동에서 ‘2025년 서울창업허브(2)투게더’ 성과공유회를 열었다. 서울창업허브 창동·성수, 서울창업센터 동작, 초격차 프로그램 등 SBA 창업허브2팀이 2025년 한 해 발굴하고 육성한 유망 스타트업 10개사가 한자리에 모여 성장 스토리를 공유하는 자리다.
이번 행사는 성과 발표 및 스타트업 생태계의 실질적 연결고리를 만드는 데 초점을 뒀다. 바이오·헬스케어부터 딥테크, 친환경 소재, 인공지능(AI)까지 다양한 분야의 기업들이 각자의 문제 해결 방식과 시장 공략 전략을 공개했다.
2025년 서울창업허브(2)투게더 성과공유회에는 서울창업허브 창동·성수, 서울창업센터 동작, 초격차 프로젝트를 통해 선발된 10개 기업이 무대에 올라 기술과 성과를 공개했다. 이어 진행된 시상식에서는 디얼씨, 지오그리드, 파마로보틱스, 슈퍼브에이아이가 이름을 올렸다.
박보경 SBA 사업이사는 “투자사는 투자처를 찾고, 기업들은 투자자를 찾는 과정에서 어긋남이 발생한다. 이를 해결하고자 SBA는 서울시 출자금으로 113개 투자조합을 운영 중이며, 결성 금액만 6조 6000억 원에 달한다. 2025년에는 1조 2000억 원 규모의 투자조합이 새로 만들어질 예정이다. SBA는 기업들이 시장에 안착하도록 필수 실증 지원 및 해외 진출을 적극 도울 것”이라고 말했다.
서울창업허브 창동 기업 성과 공유
서울 동북권의 경제 거점으로 부상하는 서울창업허브 창동 센터는 마케팅과 뉴미디어 지원에 역량을 집중한다. 인플루언서와 연계한 라이브 커머스 지원, 글로벌 진출을 위한 디지털 마케팅 컨설팅, 그리고 제품 브랜딩 전략 수립 등 스타트업이 시장에 안착하는 전 과정을 밀착 지원한다. 시설 내에는 제품 사진을 고품질로 촬영 가능한 전문 스튜디오부터, 영상 콘텐츠 제작과 편집이 가능한 미디어룸, 라이브 방송 송출 시스템까지 갖췄다. 창동 센터는 스타트업이 만든 혁신적인 제품이 세상 밖으로 화려하게 데뷔할 수 있도록 돕는 미디어 런치패드 역할을 수행한다. 서울창업허브 창동 센터 우수기업에는 메가랩, 디얼시, 할로아, 파도타다가 선정됐다.
메가랩(대표 윤여민)은 프로바이오틱스 기반 생물전환 기술로 건강기능식품과 화장품 원료를 개발하는 연구개발(R&D) 기업이다. 석박사 16명이 포진한 연구 조직을 바탕으로 특허 등록 10건, 출원 20건을 확보했다. 메가랩의 차별점은 복합 균주 조성물이다. 1000개 이상 균주 무리에서 14개 균주를 선별해 조합했다. 조합 결과 단일 균주 대비 단백질 함량이 35% 이상 증가했다는 게 윤여민 대표의 설명이다. 메가랩은 창업 후 창동에 입주하면서 성과가 나타났다. 펩시코, 정관장, 네이처리퍼블릭 등 여러 기업과 원료 공급 계약을 체결했다.
디얼시(대표 백진주)는 비건 기능성 화장품 브랜드 스킨시그널을 운영한다. 2022년 SBA 기술상용화 지원사업 클라우드펀딩형에 선정되며 성장 발판을 마련했다. 주력 상품은 클레이 효소 클렌저다. 일반 클렌저가 일주일에 한 번 사용하는 필링 제품이었다면, 디얼시는 블랙헤드와 피지 관리 개념을 더했다. 클레이 함량을 10%까지 높여 물 농도만 조절하면 거품 클렌저, 스크럽, 60초 만에 굳는 클레이팩으로 변신한다. 디얼시는 와디즈와 코스맥스로부터 투자를 유치했다. 2023년 올리브영 1400개 매장에 입점했고, 일본에서는 큐텐(Qoo10) 및 로프트 매장에 입점하는 등 성과를 냈다.
할로아(대표 권혁진)는 AI 기반 고객 경험 관리 및 마케팅 연동 설루션을 제공한다. 고객 응대부터 데이터 분석, 마케팅 실행까지 전 과정을 자동화해 기업의 운영 효율을 높인다. 할로아는 고객 문의를 AI가 1차 분류하고, 필요시 상담사에게 연결한다. 고객 응대 데이터를 실시간으로 분석해 맞춤형 마케팅 메시지를 자동 발송하고, 전환율까지 추적한다. CRM과 광고 플랫폼을 연동해 고객 여정 전체를 하나의 시스템에서 관리한다. 할로아는 유통, 금융, 헬스케어 등 다양한 업종에서 레퍼런스를 확보했다. 고객사들은 상담 비용을 30% 이상 절감하면서도 고객 만족도를 높였다는 평가를 내놨다는 게 권혁진 대표의 설명이다.
파도타다(대표 고준성)는 인플루언서 네트워크를 기반으로 생활 맞춤형 영양제 브랜드를 만든다. 제품 판매 외에 APR처럼 브랜드를 지속 확장하는 시스템 구축이 목표다. 파도타다는 자체 브랜드 리틀모어로 아르기닌 비타민 분말형 영양제와 부기 케어 액상 영양제를 출시했다. 한양대 식품영양학과 연구진과 공동 개발한 GCC 리틀모어 포뮬러를 적용해 고함량 영양제 섭취 시 속쓰림을 해결했다. 고추씨·소나무껍질 추출물 관련 특허도 이전 받아 혈당 조절 신제품 개발에 나선다. 국내 창고형 약국 8곳에 입점했고, 2026년까지 100개 약국 입점이 목표다.
서울창업허브 성수 기업 성과 공유
성수동은 과거 공장 지대에서 붉은 벽돌과 예술이 공존하는 문화 지역으로 발전했다. 서울창업허브 성수 센터는 지역의 특성을 스타트업 지원 사업에 반영했다. 무엇보다 ESG(환경·사회·지배구조)와 도시 문제 해결로 사회적 가치를 창출하는 소셜 벤처를 육성하는 데 방점을 뒀다. 서울창업허브 성수 센터 우수기업으로 하이로컬과 지오그리드가 선정됐다.
하이로컬(대표 윤정호)은 외국인 근로자를 위한 AI 기반 플랫폼을 운영한다. 직무·안전 교육 및 통번역 서비스를 제공한다. 서비스는 국내 거주하는 외국인 근로자의 소통 문제를 해결한다. 모바일 앱으로 80개국 언어를 100% 통번역한다. ‘오함마(큰 망치의 일본어 표현)’ 같은 산업 현장 전문 용어와 방언까지 학습시킨 AI 모델을 적용했다. 이미지 번역 기능으로 고용노동부의 안전교육 포스터를 40개 언어로 변환한다. 현장 안전 인식을 돕는 AI 학습 관리자 기능도 제공한다. 하이로컬은 삼성물산, 현대중공업, LG전자, 한화 등 대기업과 협력 중이며 일본과 말레이시아 진출을 추진한다.
지오그리드(대표 김기현)는 건물용 통합 정수 플랜트 기술로 수돗물 품질 문제를 해결한다. 국내 수도 배관의 40%가 20년 이상 노후화돼 녹 문제가 발생한다. 지오그리드는 건물 입구에 정수 장치를 설치, 건물 전체를 정수기로 만드는 발상을 시도했다. 차별점은 이온화 처리다. 정수와 살균 단계를 거친 물이 노후 배관을 통과하면서 재오염되는 문제를 이온화 장치로 해결했다. 6일간 흑관(무가공 철관)에 물을 통과시킨 결과, 일반 물은 심하게 녹슬었지만 이온화 처리한 물은 깨끗한 상태를 유지했다는 게 김기현 대표의 설명이다. 지오그리드는 서울 50년 된 아파트에서 첫 실증을 진행했다. 설치 후 3주 만에 수질 적합 판정을 받고, 7주 후에는 아연이 98% 감소하는 성과를 냈다. 지오그리드는 SBA 실증사업을 통해 학교 시장에 15곳 이상 공급했다.
서울창업센터 동작 기업 성과 공유
서울창업센터 동작은 남부권 창업 생태계의 중심축 역할을 담당한다. 공간 지원 외에도 데모데이·창업교육·네트워킹 등 기업 성장에 필요한 다양한 프로그램을 운영한다. 오픈 이노베이션·글로벌 진출 등 서울창업허브 운영 프로그램 연계 및 추천도 제공된다. 동작 센터는 중장년 창업자에게도 문호를 넓게 개방한다. 여성·장애인·동행테크 분야 창업에도 관심을 갖는 등 다양성을 확보했다. 남부권 지역에서 기술 기반 창업을 준비하는 스타트업인에게 동작 센터는 든든한 출발점이다. 서울창업허브 동작 센터 우수기업으로 파마로보틱스와 첫장컴퍼니가 선정됐다.
파마로보틱스(대표 유제청)는 의료 업무 자동화 로봇 플랫폼을 개발한다. 이 중에서 간호사들이 하루 업무의 7분의 1 이상을 소요하는 주사제 조제 작업을 자동화하는 데 집중한다. 국내 간호사들은 항생제 주사를 만들기 위해 바이알에 생리식염수를 넣고 녹인 뒤 주사 바늘로 뽑아 환자 이름을 붙이는 작업을 반복한다. 파마로보틱스는 이 과정을 로봇으로 대체한다. 로봇은 높이 1.8m, 폭 1m 정도로 간호사 워크스테이션에 설치 가능하다. 가정용 전기로 작동해 별도 시설이 필요 없다. 의료기기 2등급으로 임상시험 없이 병원 사용 적합성 평가만 받으면 허가를 받을 수 있다는 게 파마로보틱스의 설명이다. 아산병원, 이대서울병원, 고대구로병원과 사용 적합성 평가를 준비 중이다. 12월 시제품 완성이 목표다.
첫장컴퍼니(대표 장원봉)는 납골당 중고거래 플랫폼 서비스를 제공한다. 공설 납골당 포화율이 95%에 달하면서 사설 납골당을 선택해야 하는데, 비용 부담이 크다. 이에 첫장컴퍼니는 납골당을 부동산처럼 거래할 수 있는 플랫폼을 구축했다. 첫장컴퍼니는 전국 200개 이상 장지 데이터베이스를 구축했고, 확장현실(XR) 업체와 협업해 공간 확인이 가능하도록 확장할 방침이다. 장지 중개와 양수·양도 서비스를 결합해 연간 2400억 원 규모 시장을 공략한다. 첫장컴퍼니는 2025년 SBA 중장년 중심 팀빌딩 지원사업에 선정되며 성장 동력을 얻었다. 뉴패러다임인베스트먼트와 한양대 기술지주로부터 시드 투자를 유치, 팁스 프로그램 선정 등 성과도 냈다.
SBA 초격차 프로그램 성과 공유
SBA은 서울창업허브 성수·창동·동작을 통해 사업분야별 초격차 개방형 혁신 사업을 전개한다. 연구개발(R&D) 기술사업화 지원, 글로벌 진출 프로그램 등을 통해 초격차 분야 생태계 조성에 힘쓴다. SBA 초격차 개방형 혁신 사업은 ‘맞춤형 성장 지원’에 방점을 둔다. 대·중견기업과의 오픈이노베이션 기회, 개념검증(PoC) 지원, 코워킹 공간, 투자자 매칭 프로그램 등 사업화에 필요한 프로그램이 운영된다. 초격차 부문 우수기업으로는 에코마린과 슈퍼브에이아이가 선정됐다.
에코마린(대표 박덕훈)은 친환경 선박 제조를 위한 소재를 개발한다. 전 세계 소형 선박 대부분은 재활용이 불가능한 FRP(유리섬유 강화 플라스틱) 소재로 만들어져 연간 60만 톤의 폐기물을 발생시킨다. 에코마린은 재활용 가능한 HDPE(고밀도 폴리에틸렌)로 선박을 만들어 폐기물 문제를 해결한다. 에코마린의 EM001(B)은 한국선급 제조 인증을 획득한 선박용 HDPE 소재다. FRP 대비 온실가스 배출량을 줄이고, 충격 강도와 내후성을 높였다. 미국에서 2년간 수명 테스트를 진행하며 실력을 인정받았다.
에코마린은 국내 16척의 HDPE 선박을 생산해 해군, 해경, 선주에게 공급했다. 해양수산부와 공동 개발한 3톤급 어선은 FRP 대비 최고 속도가 빠르고, 엔진 크기를 줄여(다운사이징) 온실가스와 비용을 절감했다. 20년 운행 기준 총 운용 비용을 최대 45% 줄일 수 있다는 게 박덕훈 에코마린 대표의 설명이다. 에코마린은 해양수산부와 어선 잠정안을 마련 중이며, 말레이시아 소방청과 선박 실증 사업을 진행하며 해외 시장도 개척한다.
슈퍼브에이아이(대표 김현수)는 산업 환경에 특화된 컴퓨터 비전 AI 플랫폼을 제공한다. 슈퍼브에이아이 플랫폼은 데이터 라벨링, 큐레이션, 학습, 배포를 엔드투엔드(전 단계 통합)로 제공한다. 자체 개발한 비전 파운데이션 모델을 활용해 학습하지 않은 객체도 이미지나 텍스트만으로 즉시 찾아낸다. 이 기술로 2025년, 컴퓨터 비전 관련 학회인 CVPR에서 2등을 수상했다.
슈퍼브에이아이는 오라클과 초격차 대형언어모델(LLM) 프로젝트를 진행하며 비디오 분석 제품을 고도화했다. 엣지 디바이스에서 1차 AI 추론을 마치고, 클라우드에서 VLM·LLM(비전 언어 모델·대형 언어 모델) 기반 2차 분석을 진행한다. 슈퍼브에이아이는 KT와 수원 위즈파크 혼잡도 분석, 인천공항 인물 추적 개념검증(PoC), 국내 발전소 안전관제 등 다양한 프로젝트를 수행하며 성과를 냈다. 2018년 창업 후 8년간 누적 490억 원 투자를 유치했고, 삼성·LG·현대·토요타 등 기업과 협업할 정도로 실력을 인정받았다.
친환경 설루션부터 사회공헌 플랫폼까지 다룬 ESG 포럼
SBA가 진행한 ESG(환경·사회·지배구조) 지원 사업 성과는 ‘ESG 포럼’으로 결실을 맺었다. ESG 포럼에서는 스타트업 생태계가 어떻게 지속 가능성을 구현할 것인지 논의했다. 또한 친환경 설루션부터 사회공헌 플랫폼까지 다채로운 영역에서 활약 중인 우수기업 이야기도 주목받았다.
먼저 연단에 오른 리베이션(대표 이민성)은 친환경 제품과 패키지 개발 설루션 시스템으로 기업들의 지속가능한 제품 전환 사례를 소개했다. 에이치에너지(대표 함일한)는 태양광 전기 생산부터 소비, 거래까지 아우르는 친환경 에너지 플랫폼 구축 사례를 다뤘다.
금융 혁신을 통한 사회 문제 해결 사례도 언급됐다. 276홀딩스(대표 신인근)는 소상공인과 중소기업이 겪는 자금난을 해소하는 운영자금 조달 설루션을 선보였다. 코코넛사일로(대표 김승용)는 AI 기반 물류 매칭 플랫폼 코코트럭으로 물류 산업의 효율성 개선에 나섰다.
환경 보호 분야에서는 써큘러랩스(대표 최희진)가 눈길을 끌었다. 써큘러랩스는 RFID(무선 주파수 식별) 기술을 활용한 스마트 다회용기 통합 관리 서비스를 소개했다. 최희진 써큘러랩스 대표는 일회용품 사용을 최소화한 순환경제 모델을 제안했다. 식스티헤르츠(대표 김종규)는 재생에너지 통합 IT 설루션으로 에너지 전환 시대를 앞당기는 데 기여한 점을 강조했다.
일상 속 불편을 해결하는 사회적 가치도 빛을 발했다. 스쿨버스(대표 김현)는 전용 차량 기반 통합 통학 관리 설루션 플랫폼 라이드로 학부모들의 걱정을 덜고 아이들의 안전한 등하교를 책임진다. 나눔비타민(대표 김하연)은 AI 맞춤형 기부·복지 플랫폼 나비얌을 통해 기부 문화의 새로운 변화를 제시했다.
자연 생태계 보존에 기술을 접목한 사례도 있다. 인베랩(대표 신원협)은 드론·AI·IoT(사물인터넷)를 결합한 자연생태 진단 및 복원 플랫폼으로 환경 모니터링 분야의 지평을 넓혔다. 패션 업계에서는 컨셔스웨어(대표 서인아)가 바이오 레더(친환경 가죽)를 활용한 친환경 의류와 잡화를 선보이며 패션 테크 브랜드로 성장한 사례를 다뤘다.
XR 3D 드로잉 워크숍, 스타트업·투자사 네트워킹 행사도 열려
2025년 서울창업허브(2)투게더 성과공유회에는 미래 기술을 체험하는 XR 3D 드로잉 워크숍과 실질적인 비즈니스 기회를 모색하는 네트워킹 데이도 함께 열렸다.
XR 3D 드로잉 워크숍’은 창업가들에게 기술적 영감을 불어넣는 시간이었다. 예비 창업자와 스타트업 관계자들은 태블릿 위에 3차원 그림을 그리며 아이디어를 시각화했다. 머릿속에만 존재하던 추상적인 아이디어를 입체적으로 구체화하는 과정에 집중했다.
네트워킹 데이는 LG전자, 벤츠코리아, 한국오라클, 네이버클라우드, 호반건설 등 12개 대·중견기업의 오픈 이노베이션 담당자들이 참여했다. 오픈 이노베이션 담당자들은 SBA 지원 기업을 만나며 협업 가능성을 타진했다. 이명화 LG전자 책임은 “2026년에는 온-디바이스 AI 추진 및 협력 범위를 확대할 예정”이라고 말하며 스타트업의 관심을 받았다. 김종우 SBA 창업본부장도 “대기업 관계자들과 스타트업이 같이 교류하면서 정보 교환 및 협업을 위한 자리를 마련했다. 앞으로 다양한 아이디어를 실제 사업으로 발전시켜 나가길 바란다”고 말했다.
네트워킹 데이는 딱딱한 비즈니스 행사와는 결이 달랐다. 자기소개 또는 공통점 찾기 등 게임을 통해 기업과 투자사 간 어색함을 녹이는 데 힘썼다. 박덕훈 대표는 “보통 네트워킹 행사는 명함을 돌리느라 바쁘지만, 이번 네트워킹 데이는 정서적 유대감을 나눈 것 같다. 비즈니스 파트너십을 맺기 위한 밑거름이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
