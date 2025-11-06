한국인 맞춤 치매 치료법 나오나…새로운 유전 요인 규명

6일 국립보건연구원이 ‘뇌질환 연구기반 조성 연구사업’을 통해 국내 치매 환자들의 유전정보와 뇌영상 자료를 분석한 결과 SORL1, APCDD1, DRC7 등 알츠하이머병 발병에 관여하는 새로운 유전적 요인이 규명됐다고 밝혔다.
연구진이 치매 환자 유전체와 아밀로이드 병리적 바이오마커(PET) 뇌영상 자료를 함께 분석한 결과 이중 SORL1 유전자는 알츠하이머병의 핵심 원인으로 알려진 단백질 베타 아밀로이드의 축적과 인지기능 저하를 직접 연관하는 것으로 나타났다. SORL1 유전자는 베타 아밀로이드가 뇌에 쌓이지 않도록 정리하는 역할을 하는 유전자로, 그 기능이 약해지면 단백질이 쌓여 치매 위험이 높아진다는 사실도 이번 연구를 통해 확인됐다. 연구진은 여러 유전변이가 동시에 존재할 경우 발병 위험이 누적돼 알츠하이머 발병률이 급격히 증가하는 ‘누적효과 모델’도 제시했다.
연구진인 서상원 삼성서울병원 신경과 교수는 “임상 진단 중심의 기존 연구에서 벗어나 PET와 유전체 정보를 결합해 알츠하이머병의 생물학적 기전을 직접 확인했다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “이번 연구가 정밀한 위험 예측과 맞춤 치료의 기반이 될 것”이라고 말했다.
국립보건연구원은 ‘뇌질환 연구기반 조성 연구사업’을 통해 한국인 노인성 치매환자 코호트를 기반으로 한국인 치매 환자들의 유전정보와 뇌영상 자료를 분석했다. 코호트는 특정 시점에 태어나거나 같은 사건을 겪은 사람들의 집합이다. 연구 결과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈에도 게재됐다.
