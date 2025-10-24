지오그리드 “건물 수질 개선·관리하는 건물 정수기, 블로스” [SBA x IT동아]

[SBA x IT동아 공동기획] 서울특별시와 서울경제진흥원(SBA)은 서울 창동·성수·동작에 창업허브(센터)를 마련했습니다. 스타트업을 발굴, 초기 창업부터 성장기까지 단계별 프로그램을 지원해 육성합니다. 2025년 두드러진 활동을 펼친, 성장 가능성이 높은 유망 스타트업을 소개합니다.
[IT동아 한만혁 기자] 지오그리드(Geogrid)는 스마트 수질 관리 및 정수 시스템 ‘블로스(BLOS)’를 개발했다. 블로스는 ▲필터, 살균, 이온화 과정으로 구성된 수질 개선 시스템 ▲개선된 수질을 확인하는 모니터링 시스템 ▲데이터 분석 시스템 등으로 구성되며, 건물에 들어오는 물을 깨끗하게 정수하고 그 물을 건물 내 모든 수도꼭지에 보낸다. 지오그리드는 블로스를 ‘건물 정수기’라고 소개한다.
블로스는 지난 2023년 4월 첫 출시 후 리조트, 아파트, 학교 등에 적용됐으며, 건물 관리자, 수도 이용자 모두에게 좋은 반응을 얻고 있다. 지오그리드는 학교와 숙박 시설을 중심으로 시장을 확장하고, 동남아시아와 일본을 시작으로 본격적인 해외 진출에 나설 계획이다.
수질 문제로 고통받는 세계 곳곳에 도움을 주고 싶다는 김기현 지오그리드 대표를 만나 지오그리드와 블로스에 대한 이야기를 나눴다.
여행업에서 물 관련 사업으로
IT동아: 안녕하세요, 김기현 대표님. 대표님 소개 부탁드립니다.
김기현 대표: 안녕하세요, 지오그리드를 운영하는 김기현입니다. 저는 20년 정도 여행 관련 일을 했습니다. 여행 가이드를 하고 관련 앱을 개발했으며, 책도 냈습니다. 약 10년 간은 여행사를 운영했습니다. 하지만 코로나19 팬데믹의 영향으로 제가 쌓았던 성이 한순간에 무너졌습니다. 그래서 다른 사업 아이템을 고민했고, 물 관련 시장에서 사업 기회를 발견해 지난 2020년 11월 지오그리드를 창업했습니다.
IT동아: 물 관련 사업은 대표님 이력과 전혀 다른 분야입니다. 해당 분야를 사업 아이템으로 잡은 이유가 있나요?
김기현 대표: 여행업은 내부가 아닌 외부 이슈의 영향을 많이 받습니다. 코로나19, 메르스, 신종플루 같은 전염병을 비롯해 자연재해, 분쟁, 경제적 이슈 등이 발생하면 가장 먼저, 그리고 크게 피해를 입습니다. 이것이 여행업에 종사할 때 가장 힘들었던 부분이었습니다. 그래서 외부 환경에 영향받지 않는 사업 아이템을 고민했습니다.
그러다가 저희 아버지가 만드신 수도 계량기 동파함을 보게 됐고, 물 관련 분야에 관심을 갖게 됐습니다. 조사해 보니 다른 분야에 비해서 디지털화가 더딘 것을 알게 됐고 충분히 도전해 볼만하다고 판단했습니다. 물 관련 분야 이력은 전혀 없지만 새로운 시각으로 접근하니 오히려 많은 기회를 볼 수 있었습니다.
IT동아: 사업 초기에 쉽지 않았을 것 같습니다.
김기현 대표: 물 분야도, 스타트업도 처음이다 보니 많은 어려움이 있었습니다. 특히 창업 당시 자본금이 법인 설립 최소 금액인 100만 원이었습니다. 코로나19로 인해 재정적으로 어려운 상황이었어요. 그래서 기술 개발 자금 마련을 위해 정부 지원 사업에 적극적으로 지원했습니다. 시행착오도 많았지만, 결과적으로 개발에 필요한 자금을 확보하고 약 3년 만에 필요한 개발을 완료했습니다.
IT동아: 지오그리드에 대해 소개 부탁드립니다. 어떤 회사인가요?
김기현 대표: 지오그리드는 프롭테크 기업입니다. 저희를 워터테크 기업이라고 생각하는 경우가 많지만, 저희 기술이 부동산의 가치를 높인다고 생각하기 때문에 프롭테크 기업이라고 소개합니다. 사명은 전기, 수도, 가스 등 땅에 있는 에너지 관련 데이터를 정확히 측정하겠다는 의미를 담아 지었습니다.
저희는 현재 스마트 수질 관리 및 정수 시스템 블로스를 개발 및 운영하고 있습니다. 처음에는 물 관련 원격 검침 서비스에 안정적으로 전기를 공급하는 스마트 워터 그리드 시스템을 개발했습니다. 해당 시스템은 혁신 제품, 공공 조달 상생협력 제품 등에 선정되기도 했어요. 하지만 시스템 교체 시 발생하는 추가 공사비, 기존 시장 참여자의 견고한 네트워크 등으로 인해 시장 진입에 어려움을 겪었습니다.
결국 사업 아이템을 바꾸기로 했고, 건물에 들어오는 물 자체를 개선하자는 생각에 수질 데이터 검침, 수돗물 사용량 검침, 수질 개선 시스템을 통합한 스마트 수질 관리 및 정수 시스템 블로스를 개발했습니다.
수질 개선·모니터링·분석, 블로스
IT동아: 블로스에 대해 소개 부탁드립니다.
김기현 대표: 블로스는 건물에 들어오는 물을 정수 처리하고, 그 물을 건물 내 모든 수도꼭지로 보내는 시스템입니다. 한마디로 ‘건물 정수기’입니다. 참고로 블로스는 빌딩 오아시스(Building Oasis)의 약자입니다.
블로스는 물을 정수하는 수질 개선 시스템, 수질 상태를 확인하는 모니터링 시스템, 측정한 데이터를 분석하는 데이터 분석 시스템으로 구성됩니다.
수질 개선 시스템은 크게 3가지 단계로 나뉩니다. 우선 필터를 통해 오염 물질을 거릅니다. 그다음 살균 장치를 거칩니다. 필터에서 거르지 못하는 세균을 없애는 장치입니다. 필터와 살균 장치는 건물 환경, 수질에 따라 여러 필터를 조합합니다. 이를 통해 건물에 들어오는 물을 상수도 사업소의 물 수준으로 정수합니다.
마지막으로 이온화 과정을 거칩니다. 건물 내부 배관은 시간이 흐를수록 산화되면서 녹 등 오염물질이 발생합니다. 깨끗한 물이라도 배관을 지나면 다시 오염되죠. 이때 물을 이온화하면 물 속 산소가 없어져 배관 산화를 방지할 수 있습니다. 시간이 흘러도 깨끗한 배관을 유지할 수 있죠. 또한 이미 녹이 슨 배관도 이온화된 물을 만나면 녹이 벽에 달라붙어 산화피막을 형성합니다. 오염 물질이 물에 섞이지 않기 때문에 배관을 지난 물도 깨끗한 상태를 유지합니다.
모니터링 시스템은 센서를 통해 수질 상태를 측정합니다. 저희는 수질 개선 시스템을 통과하기 전, 통과한 직후, 수질 개선 시스템과 가장 멀리 떨어져 있는 배관 끝 등 총 3곳에 센서를 설치하고, 각 지점의 측정 수치를 비교 분석해 물의 상태, 수질 개선 여부, 배관 통과한 물의 수질 등을 측정합니다. 모니터링 시스템을 통해 필터 교체 시기도 알려줍니다.
데이터 분석 시스템은 모니터링 시스템으로 측정한 데이터의 조합으로 건물 내부 배관 상태, 붉은 물 유입 가능성, 박테리아 및 중금속 발생 가능성 등을 분석합니다.
IT동아: 기존 시스템 대비 블로스의 장점은 무엇인가요?
김기현 대표: 기존에는 물 이온화를 통한 배관 관리, 여과기 설치, 수질 모니터링 등의 기능을 지원하는 기업이 개별적으로 존재했습니다. 저희는 이들 기능을 통합 제공합니다. 이온화 장치, 모니터링 시스템 등 기존 기술을 한층 업그레이드한 것도 블로스의 장점입니다. 최근에는 미국 시장 진출을 염두에 두고 과불화화합물(PFAS)을 거를 수 있는 필터도 개발했습니다.
국내외 도입 사례 증가, 고객 만족도도 높아
IT동아: 블로스는 언제 출시했나요? 어느 곳에 적용했는지도 궁금합니다.
김기현 대표: 블로스는 지난 2023년 4월 처음 출시했습니다. 이후 고도화하면서 도입 사례를 늘려가고 있습니다. 현재 포레스트 리솜과 레스트리 리솜 리조트, 50년 된 아파트, 약수터 등에 적용했어요. 최근에는 서울, 경기, 강원에 있는 다수의 학교에도 설치했고, 삼성디지털시티의 지하수 설비에서 기술검증(PoC)을 진행 중입니다.
고객 만족도는 상당히 높습니다. 특히 50년 된 아파트의 경우 물 탁도가 기준치의 12배 이상 높았는데, 블로스 설치 후 정상 범위 안으로 낮아졌습니다. 관리자와 입주자 모두 만족했죠. 학교 등 건축물의 수질 관리자는 블로스 설치 후 수질 상태에 대해 안심하게 됐다는 반응을 보였습니다. 리조트의 경우 수질 관련 고객 불만을 사전에 방지할 수 있다는 점에서 상당히 긍정적입니다.
IT동아: 해외 진출 사례도 말씀 부탁드립니다.
김기현 대표: 지난해 12월 인도네시아 자카르타에 있는 노후 아파트에 설치했습니다. 한국환경산업기술원과 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 지원으로 해외 전시회에 참가했다가 현장에서 바로 계약을 진행했습니다. 이를 계기로 인도네시아 쇼핑몰에서도 문의가 들어왔어요. 현재 현지 답사를 완료했고, 계약을 앞두고 있습니다. 일본에서도 PoC를 준비하고 있습니다. SBA 지원으로 일본 건설사와 미팅을 진행했는데, 늦어도 내년 초에는 PoC를 진행할 예정입니다.
글로벌 시장의 수요를 확인한 만큼 내년에는 인도네시아를 비롯해 말레이시아, 방글라데시 등 동남아시아에서 본격적인 영업 활동을 전개할 계획입니다.
IT동아: 현재 SBA의 지원을 받고 있습니다. 어떤 지원이 있었나요?
김기현 대표: 서울창업허브 성수에 업무 공간을 지원받았고, 실리콘밸리와 일본 등 글로벌 시장 진출 및 투자 유치 기회를 제공받았습니다. 실증 사업을 통해 동대문구 경희여자중고등학교에 블로스를 설치하는 등 시장 확장에도 도움받았습니다. SBA의 많은 지원과 도움 덕에 한층 성장할 수 있었습니다.
IT동아: 마지막으로 향후 계획, 목표에 대해 말씀 부탁드립니다.
김기현 대표: 이제는 본격적으로 블로스를 알리고 매출 확보를 위해 노력해야 할 시기라고 생각합니다. 그래서 시장 확장을 위해 본격적인 영업 활동을 전개할 계획입니다. 우선 국내 시장에서는 학교와 숙박 시설을 첫 타깃으로 설정했습니다. 학교의 경우 시장 확장에 용이할 것으로 판단하고 있습니다. 블로스를 통해 교내 수돗물로 인한 불미스러운 사고를 미연에 방지할 수 있기 때문입니다. 숙박 시설은 리솜 리조트 도입 사례, 현재 논의 중인 대형 호텔의 적용 사례를 바탕으로 관련 분야 영업에 박차를 가하고자 합니다.
저희 매출은 블로스를 처음 출시한 2023년에 1억 원, 이듬해에는 2억 원이었습니다. 올해는 20억 원의 매출을 달성할 것으로 예상합니다. 올해 진행한 여러 PoC를 통해 내년에 레퍼런스를 확보하고, 해외 시장 진출을 추진하면서 본격적인 영업 활동을 전개하면 매출 규모는 더욱 크게 증가할 것으로 기대합니다.
이와 함께 기술 개발도 멈추지 않을 계획입니다. 현재 대기업과 함께 물 에너지를 관리하는 시스템 ‘워터 BEMS(건물 단위 에너지 관리 시스템)’를 개발 중입니다. 기존 BEMS는 전기 에너지에 국한되어 있는데, 워터 BEMS는 물 사용량, 수질에 영향을 주는 모든 정보를 측정해 건물 단위 물 에너지 관리 효율성을 높일 것으로 기대됩니다.
우리나라의 수질 관련 시장은 정수기, 플라스틱 생수, 샤워 필터 순으로 성장했습니다. 먹는 것부터 시작해 피부까지 확장됐어요. 저는 그다음 단계가 ‘생활 정수’라고 생각합니다. 청소, 빨래, 요리, 설거지 등 우리 생활에 사용하는 모든 물을 정수하는 것이죠. 저는 약 5년 후인 2029년이 되면 생활 정수가 일반화될 것이라고 예상하고 그때를 대비해 사업을 전개해 나갈 것입니다. 또한 물 산업의 디지털화가 더딘 것은 우리나라뿐 아니라 전 세계의 문제입니다. 저희는 블로스를 통해 우리나라 물 관련 기술을 전 세계에 널리 보급하고자 합니다. 수질 문제로 고통받는 많은 곳에 도움을 줄 수 있는 기업으로 성장하고 싶습니다.
