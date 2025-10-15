코에 뿌리는 독감 생백신 첫 도입… 주사 무서운 어린이에 효과

선택 폭 넓어진 독감 예방 접종
A형과 B형이 주로 사람에 감염… 바이러스 따라 백신도 ‘업데이트’
올해 비강 스프레이형 백신 도입… 세포 면역반응 등 소아에 효과 커
겨울철 유행 질환인 독감 예방을 위한 백신 접종 시즌이 돌아왔다. 특히 올해는 기존 주사형 백신에 더해 비강(鼻腔) 스프레이형 생백신이 새롭게 도입되면서 독감 예방접종의 선택 폭이 한층 넓어졌다.
세계보건기구(WHO)에 따르면 계절성 독감 감염은 매년 전 세계적으로 약 10억 명에 이르며 이 가운데 300만∼500만 명이 중증질환으로 이어진다. 독감으로 인한 호흡기 관련 사망은 연간 29만∼65만 명에 달한다. 매년 접종 필요한 이유 ‘바이러스 변이’와 ‘면역력 감소’
독감은 A형, B형, C형으로 구분된다. 이 중 A형과 B형이 주로 사람에게 감염을 일으킨다. 감염된 사람의 기침이나 재채기를 통해 배출된 침방울로 전파되며 소아나 면역력이 저하된 사람은 전염 기간이 더 길 수 있다.
감염 시 고열, 오한, 두통, 근육통, 피로감 등 전신 증상과 함께 기침, 인후통, 콧물 같은 호흡기 증상이 갑자기 나타난다. 증상이 급격하고 심해 일상생활이 어렵고 폐렴 등 합병증으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.
독감 바이러스는 끊임없이 변이하기 때문에 해마다 유행하는 유형이 달라진다. 또한 형성된 면역도 시간이 지나면 자연스럽게 감소한다. 이 때문에 계절 독감 백신은 매년 유행 바이러스에 맞춰 업데이트되며 충분한 예방 효과를 위해서는 매년 접종이 필요하다.
독감 백신은 독감을 예방하고 중증 합병증과 사망 위험을 줄이는 가장 효과적인 방법이다. 특히 소아는 감염 위험이 커 예방접종이 중요하다. 32개 임상시험을 분석한 결과 계절성 독감 발병률은 소아 12.7%, 성인 4.4%, 65세 이상 고령자 7.2%로 나타났다.
신광철 미래이비인후과 원장은 “소아는 독감에 더 취약하고 감염 후 바이러스를 전파할 가능성도 커 예방접종이 중요하다”며 “매년 접종으로 유행 바이러스에 맞는 면역을 형성해야 한다”고 강조했다.
올해는 비강 스프레이형 백신도 가능
올 4월 약독화(弱毒化) 생백신인 ‘플루미스트 인트라나잘 스프레이’가 국내에 도입되면서 독감 백신 선택지가 다양해졌다.
이 백신의 면역 유도 기전은 완전히 밝혀지지 않았지만 실제 독감 바이러스가 침입하는 경로인 비강에 직접 투여해 자연 감염과 유사한 면역 반응을 일으킨다. 이를 통해 호흡기 점막 면역과 세포 면역반응을 모두 활성화할 수 있는 것이 장점이다.
플루미스트는 주사 통증 없이 양쪽 비강에 각각 한 번씩 분사한다. 특히 소아에게서 상대적으로 높은 예방 효과가 확인됐다. 항원이 일치하지 않는 경우에도 주사형 불활성화 백신(사백신)보다 더 높은 예방 효과를 보여 매년 변하는 바이러스주에 유리할 수 있다.
2004∼2005년 절기에 진행된 MI-CP111 임상시험의 추가 분석 결과 24∼59개월 소아에서 생백신 접종군은 사백신 접종군보다 항원이 일치한 바이러스에 대한 독감 발병이 52.5%(95% CI 26.7∼69.7), 항원이 불일치한 경우에도 54.2%(95% CI 38.8∼66.0) 감소했다. 신 원장은 “과거 국내에도 비강 스프레이형 백신이 도입된 적이 있다”며 “주사에 대한 두려움이 큰 소아에게 대체 옵션으로 고려할 수 있다”고 말했다.
생백신과 사백신, 각각의 장단점 알아야
현재 국내에서 사용되는 독감 백신은 약독화 생백신과 불활성화 백신(사백신) 두 가지다.
약독화 생백신은 독성을 약화한 바이러스로 제조되며 비강 스프레이 형태로 접종한다. 기저질환이 없는 2∼49세가 대상이다. 이전에 독감 백신을 맞은 적이 없는 24개월∼8세 소아는 4주 간격으로 2회, 이전 접종 이력이 있거나 9∼49세 소아·성인은 1회 접종한다.
반면 불활성화 백신은 바이러스를 열이나 화학물질로 비활성화해 만든 주사형 백신이다. 생후 6개월 이상 모든 연령층에 사용할 수 있으며 임산부와 만성질환자도 접종할 수 있다. 이전 접종 이력이 없는 6개월∼8세 소아는 4주 간격으로 2회, 이전 접종 경험이 있거나 9세 이상은 1회 접종한다.
