실신도 하는 서맥성 부정맥, 돌연사-뇌졸중 위험 [홍은심 기자의 긴가민가 질환시그널]

9월 29일은 세계 심장의 날이다. 심장 질환은 국내 사망 원인 2위를 차지할 정도로 치명적인 질환이다.
서맥성 부정맥은 심박수가 정상 심박(분당 60∼100회)보다 느린 60회 미만으로 떨어지는 상태로 심장의 전기 신호 전달 체계 이상으로 발생한다. 장기에 필요한 혈액이 충분히 전달되지 않아 피로감, 어지럼증, 실신 등의 증상이 나타날 수 있지만 다른 질환과 혼동되기 쉬워 조기 발견이 어렵다. 방치하면 심부전이나 돌연사의 위험이 커지고 심방세동 등 다른 부정맥이 동반되면 뇌중풍(뇌졸중) 가능성도 커진다. 주로 65세 이상에서 발생하며 특히 80세 이상 고령층이 고위험군이다.
서맥성 부정맥은 그 위험성에 비해 잘 알려지지 않았다. 박승정 삼성서울병원 순환기내과 교수(대한부정맥학회 보험이사)는 “고령 인구 증가와 함께 지난 10년간 서맥성 부정맥 환자는 약 96% 증가했다”며 “하지만 국내 환자 약 5만 명 중 심박동기 삽입 등 근본적 치료에 나서는 비율은 12.6%에 불과하다”고 말했다.
서맥성 부정맥 치료는 항부정맥제를 이용한 약물치료와 비약물적 치료인 인공심장박동기(심박동기) 이식술이 있는데 근본적인 치료법으로는 심박동기 이식술이 권장된다. 심박동기는 인체에 전기 자극을 전달해 심장이 정상 리듬을 유지하도록 돕는 장치다. 1950년대 말 등장한 이후 소형화, MRI(자기공명영상검사) 호환, 배터리 수명 연장 등을 거치며 60여 년간 발전을 거듭해 왔다. 그러나 빗장뼈 아래 피하 주머니를 만들어 기기를 이식하고 전극선을 연결하는 방식은 여전히 합병증 위험과 환자의 심리적 부담을 동반했다.
10년 전 임상 현장에 도입된 무전극선 심박동기는 이러한 한계를 뛰어넘으며 치료 추세를 빠르게 바꿔놓았다. 기존 심박동기가 성냥갑 크기였다면 무전극선 심박동기는 길이 2.6㎝의 비타민 알약 크기로 대퇴정맥을 통해 카테터로 심장 안(우심실 벽)에 바로 삽입된다. 기존의 심박동기 삽입술과 달리 겉으로 보이는 흉터나 돌출이 없고 시술 후 회복도 빠르다. 수영, 달리기 운동 등 어깨 움직임에도 제한이 없다.
무전극선 심박동기 ‘마이크라’ 시술 환자를 5년간 추적 관찰한 연구 결과에 따르면 기존 유선 심박동기 환자 대비 주요 합병증 위험이 53% 낮았다. 박 교수는 “무전극선 심박동기가 임상 현장에 도입된 지 10년이 지났다”며 “효과와 안전성이 검증되며 더 광범위한 부정맥 환자에게 적용하는 방법이 논의되는 추세”라고 전했다.
근래에는 심장 본래 리듬을 되살리는 것에 초점을 맞춘 기술인 심장 전도계 조율술(CSP)도 개발됐다. 기존 유선 심박동기는 주로 심실 끝부분에 있는 전극선을 통해 전기 자극을 제공했는데 이는 심장의 자연적인 전기전도 체계를 거스르는 것이어서 장기적으로는 심부전 발생 위험이 있었다. 이에 비해 CSP는 심장의 전기 신호 전달 경로를 따라 전극선을 배치해 더욱 자연스러운 방식으로 심장을 활성화하고 심장 기능 저하 위험을 낮춘다.
박 교수는 “합병증 우려와 기기 이식에 대한 부담을 줄이는 무전극선 심박동기, 심장의 자연스러운 리듬을 회복시키는 CSP 등 최신 기술은 모두 환자 개개인에게 최적화된 맞춤형 치료를 가능하게 함으로써 삶의 질 향상에 기여하고 있다”며 “심박동기 이식에 대한 막연한 두려움으로 치료 시기를 지연시키지 말고 자신에게 맞는 안전하고 효과적인 치료 방법을 의료진과 함께 적극적으로 모색하길 바란다”고 당부했다.
