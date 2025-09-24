머리 깨질듯이 아프면 뇌동맥류 가능성… 빨리 응급실 가야

뇌동맥류 원인과 치료법
뇌혈관 파열 전까진 증상없어… 가족력-고혈압 등 원인 다양
손목동맥 이용 조영술 회복 빨라
뇌동맥류는 뇌혈관 벽의 일부가 약해지면서 꽈리처럼 부풀어 오른 혈관질환이다. 뇌동맥류의 80∼90% 이상이 뇌혈관이 갈라지는 분지부에서 발생하는데 분지부는 혈류가 갈라지면서 혈관 벽에 압력이 집중되기 때문에 다른 부위보다 약해지기 쉽다.
뇌동맥류가 있다고 당장 치료가 필요한 것은 아니지만 어느 순간 뇌동맥류가 혈액의 압력을 이기지 못하고 파열되면 뇌출혈(지주막하출혈)을 일으킬 수 있어 주의가 필요하다.
가족력 있으면 발병 위험 4배 높아
뇌동맥류의 크기는 작게는 2㎜에서 크게는 50㎜ 이상까지 다양하다. 주로 40∼70대 사이에서 발견된다. 뇌동맥류의 발병 원인은 명확하게 밝혀지지 않았으나 혈관 벽의 구조적 취약성, 고혈압, 흡연, 유전적 요인(가족력), 혈관 벽 손상을 일으키는 만성적 혈역학적 부담 등이 주요 위험인자로 알려져 있다.
혈관 내 염증이나 외상에 의해 혈관 벽이 손상되면서 발생하기도 하며 뇌동정맥기형이나 모야모야병과 같은 뇌혈관질환이 있는 경우에 동반되기도 한다. 흡연과 고혈압이 뇌동맥류 발병 위험을 높이는 것으로 알려져 있으며 가족 중에 뇌동맥류가 있으면 일반인보다 발병 위험이 약 4배 높은 것으로 보고되고 있다.
뇌동맥류는 파열되기 전까지는 대부분 특이 증상이 없다. 건강검진에서 우연히 발견되는 경우가 많다. 뇌동맥류의 크기가 크거나 특정 위치에 있어서 주변 신경조직을 압박하는 경우에는 시야 이상이나 시력 저하, 감각 저하, 어지럼증, 두통 등 압박 부위에 따른 비정상적 신경 증상이 나타나기도 한다.
조현준 고대구로병원 신경외과 교수는 “동맥류가 파열되면 한 번도 경험하지 못한 정도의 극심한 두통을 느끼게 된다”라며 “오심, 구토, 뒷목이 뻣뻣한 증상이 동반되며 심한 경우 두개골 내의 압력이 올라가면서 마비, 의식 소실, 발작 등 신경학적 증상이 나타날 수 있다”고 말했다. 뇌동맥류 파열 환자의 약 30%가 사망하고 생존자 절반에서는 영구적인 신경 손상이 발생할 수 있으므로 의심 증상이 나타나면 신속하게 응급실을 방문해야 한다.
치료는 머리를 열고 부풀어 오른 혈관 부위를 클립으로 집어 치료하는 클립결찰술(개두술)과 1㎜ 이하의 얇은 코일을 혈관을 통해 뇌동맥류에 집어넣어 모 동맥으로의 혈류를 차단함으로써 파열을 예방하는 코일색전술이 있다. 어떤 치료 방법을 적용할지는 환자의 상태, 동맥류의 위치와 크기, 재발 가능성 여부 등을 종합적으로 고려해 결정하게 된다.
클립결찰술은 재발이나 합병증 가능성이 높은 경우, 환자가 젊은 경우, 뇌 표피에 뇌동맥류가 생겼을 경우 시행하는데 재발률이 낮지만 뇌를 열고 수술해야 한다는 부담이 있다. 반면 코일색전술은 클립결찰술에 비해 신체 부담이 적고 회복이 빠르기 때문에 고령 환자에게 많이 시행되지만 재발률이 상대적으로 높다는 단점이 있다.
고난도 병변에 최적… 합병증 줄이고 재발률 낮아져
최근에는 검사 및 치료에 있어서 기존 방법의 단점을 보완한 첨단 기술들이 개발돼 적용되고 있다. 특히 뇌동맥류 진단 및 치료 시 적용하는 뇌혈관 조영술에 대퇴동맥이 아닌 요골동맥(손목)을 활용하는 방법이 주목받고 있다.
조 교수는 “뇌혈관 조영술용 카테터를 요골동맥을 통해 접근하면 대퇴동맥을 통한 접근에 비해 시술 시간은 비슷하면서도 회복이 빠른 장점이 있다”고 말했다. 대퇴동맥은 시술 후 환자가 누운 상태로 2∼3시간 이상 지혈이 필요하지만 손목에는 지혈 밴드만 붙여도 되므로 시술 직후부터도 활동이 가능하다. 또 요골동맥은 대퇴동맥보다 훨씬 가늘기 때문에 시술 부위 주변의 혈종 발생 가능성이 현저히 낮은 것으로 보고되고 있다.
뇌동맥류의 종류와 형태에 따라 고난도 병변에 최적화된 다양한 수술 및 시술법도 활발히 적용되고 있다. 클립결찰술을 머리를 열고 진행하는 대신 눈썹이나 관자놀이에 3㎝ 이하의 작은 구멍을 내는 ‘미니 개두술’로 절개 부위를 최소화해 시행하기도 한다. 또한 코일색전술로 치료하기 어려운 뇌동맥류나 25㎜ 이상 크기의 거대 뇌동맥류 치료에는 뇌동맥류에 코일이 아닌 스텐트를 삽입해 혈류 방향을 바꾸는 ‘혈류변환 스텐트’ 시술을 적용하기도 한다.
더 나아가 혈관이 겹쳐 있는 부위 등에 뇌동맥류가 발생해 시술 난도가 높은 경우에는 ‘풍선을 통한 혈류변환 스텐트’ 시술을 시행한다. 풍선과 스텐트 시술이 동시에 진행돼 난도가 높지만 정교한 시술이 가능하고 안전성이 높다는 장점이 있다.
혈관이 갈라지는 지점에 발생하는 분지형 뇌동맥류는 경부가 넓어 코일색전술만으로는 부족한데 이런 경우에는 와이어를 촘촘하게 엮은 금속망인 WEB이라는 기구를 뇌동맥류 안에 채워 넣는 방식으로 시술하기도 한다. 조 교수는 “일반적인 코일색전술은 동맥류의 목이 넓어 코일이 혈관 밖으로 튀어나올 위험이 있을 때 스텐트와 함께 사용하는데 WEB은 하나만으로 시술을 끝낼 수 있어 시술 시간이 단축되고 안정적으로 동맥류를 차단할 수 있다”고 말했다.
뇌동맥류는 치료 후에도 재출혈이나 재발, 합병증의 위험이 있기 때문에 체계적인 관리와 생활 습관 교정이 매우 중요하다. 조 교수는 “코일색전술이나 스텐트를 시술했다면 혈전 형성을 막기 위해 항혈소판제를 꾸준히 복용해야 하며 재발이나 합병증 등을 주기적으로 추적 관찰해야 한다”며 “흡연은 동맥류의 재발과 성장 위험을 높이는 것으로 알려져 있으므로 반드시 금연하고 혈압을 급격히 올리는 음주를 삼가야 한다”고 강조했다.
고혈압은 재출혈 위험을 높일 수 있으므로 철저히 조절하고 고지혈증, 당뇨병, 비만 등을 관리해 혈관질환 위험을 낮추는 것이 중요하다.
