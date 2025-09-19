[르포] 도심형 러너들의 베이스캠프…‘런닷 동대문’ 살펴보니

크게보기 런닷 동대문이 운영 중인 러닝 코스 / 출처=두산

그는 이어 “최근에는 하이록스 아시아챔피언과 함께하는 ‘하이록스 대비반‘, ’러닝 후 버거를 먹는 이벤트 러닝인 ‘세븐패티버거런‘도 운영했다. 오는 25일에는 러닝하면서 인적 네트워킹도 형성하는 ‘명함런’ 등의 행사도 진행할 예정”이라며 “동대문은 다수 외국인이 방문하는 지역인 만큼, K팝 댄스 페스티벌과 러닝을 결합해 해외 러너들의 주목도를 높이는 방법도 고려 중이다. 해외 러너들이 다수 관광지가 포진한 동대문을 주목한다면 글로벌한 런 트립의 명소로 발돋움할 것으로 기대한다. 런닷 동대문을 서울을 대표하는 스포츠 콘텐츠 허브로 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.