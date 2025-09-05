“스냅드래곤 아닌 엑시노스 2500” 품은 갤럭시 Z 플립 7 게임 실력은?

게임을 좋아하는 기자는 PC, 스마트폰, 태블릿 등 가리지 않고 다양한 플랫폼을 다룬다. 원신, 명조 : 워더링 웨이브, 승리의 여신 : 니케 등 일부 게임은 플랫폼 간 데이터 연동이 가능해 어디서든 게임 경험을 이어갈 수 있기 때문이다. 멀티 플랫폼 지원 게임을 많이 즐기는 게이머라면 플랫폼은 의미가 없다. 그저 쾌적하게 실행 가능한 장치를 쓰면 그만이다.
기자는 스마트 기기에서 게임을 즐길 때 안정적인 환경을 중요하게 여긴다. 주로 갤럭시 S 시리즈 같은 바 형태 또는 아이패드 같은 태블릿을 선호했다. 폴더블 스마트폰은 고려 대상이 아니었다. 접는다는 기기 특성상 발열 면적과 배터리 등 제약이 많을 것이라는 생각 때문이었다. 하지만 최근 출시된 갤럭시 Z 플립 7은 기대감을 줬다. 폴더블 스마트폰이라는 것보다 기기에 탑재된 ‘엑시노스 2500’ 애플리케이션 프로세서(AP)에 대한 관심이 생겼다.
엑시노스(Exynos) 2500은 명령어 처리를 위한 코어 10개(Arm 설계)에 AMD와 협력해 만든 엑스클립스(Xclipse) 950 그래픽 처리장치(GPU)를 조합했다. 흥미로운 부분은 AMD 라이젠 AI 300 시리즈에 탑재된 내장 그래픽 처리장치와 같은 설계가 적용됐다는 점이다. 빛의 정보를 실시간 처리하는 레이 트레이싱(광선추적) 지원이 특징이다. 게임에 따라 다르지만 갤럭시 Z 플립 7도 다양한 게임을 쾌적하게 소화할 능력이 충분하다는 이야기다.
퀄컴 스냅드래곤이 아닌 삼성전자가 설계한 엑시노스 2500의 성능, 폴더블 스마트폰 구조는 게임을 즐기기에 좋은 플랫폼일까? 이에 약 일주일간 갤럭시 Z 플립 7을 손에 쥐고 게임을 실행해 봤다. 실행한 게임은 기자가 실제 즐기고 있는 것들로 준비했다. 명조 : 워더링 웨이브, 우마무스메 : 프리티 더비, 승리의 여신 : 니케 등 세 가지다.
갤럭시 Z 플립 7으로 게임을 실행해 보니
게임 성능은 중앙처리장치와 그래픽 처리장치의 균형이 중요하다. 중앙처리장치의 성능이 부족하면 그래픽 처리장치가 힘을 못 쓴다. 반대로 그래픽 처리장치의 성능이 부족하면 초당 표시되는 이미지 수의 편차가 커진다. 화려한 그래픽 효과를 쓰지 못하는 문제도 생긴다. 최근 설계되는 중고가 애플리케이션 프로세서는 중앙처리장치, 그래픽 처리장치 성능 모두 뛰어나다. 최신 Arm 기반 중앙처리장치, AMD 그래픽 처리장치와 동일한 설계가 반영된 엑시노스 2500는 어떤 게이밍 성능을 보여줄까?
명조 : 워더링 웨이브를 실행해봤다. 그래픽 옵션은 최고에 설정한 후, 초당 표시되는 화면을 60 프레임(1초당 1회 화면 전환)으로 변경했다. 중앙처리장치(CPU)와 그래픽 처리장치(GPU)의 성능을 최대한 끌어내는 방법 중 하나다.
먼저 갤럭시 Z 플립 7은 낮게는 초당 50 프레임에서 많게는 초당 60 프레임 사이를 오갔다. 이때 중앙처리장치와 그래픽 처리장치 모두 40%~80% 사이를 사용했다. 캐릭터를 이동시키며 장치에 부하를 줘도 사용량에는 큰 변화가 없었다. 데이터 처리 상황에 따라 두 처리장치가 유연하게 대응하는 모습이다.
갤럭시 S23 울트라는 조금 다르다. 시스템 자원 사용량이 갤럭시 Z 플립 7 대비 상대적으로 안정적인 형태를 보였다. 두 기기 간 해상도가 가로 200 화소 정도 다른 점을 감안하더라도 차이가 두드러진다. 비록 2세대 이전 처리장치지만 퀄컴 스냅드래곤 쪽이 조금 더 안정적인 데이터 처리 능력을 제공한다.
이어 우마무스메 : 프리티 더비를 실행했다. 이 게임은 그래픽 세부 설정 기능이 없고 일괄 적용만 가능하다. 이에 화질설정은 표준, 3D 레이스 표현 고품질화 기능만 활성화했다. 또한 우마무스메 : 프리티 더비는 초당 30 프레임 움직임으로 고정된다. 더 부드러운 화면 출력은 지원하지 않으므로 최대 성능을 끌어내는 것보다 한정된 상황에서 시스템 자원을 얼마나 잘 활용하는지가 중요하다.
갤럭시 Z 플립에서 게임을 실행하니 비교적 안정적인 데이터 처리 능력을 보여준다. 중앙처리장치는 30%~50% 사이, 그래픽 처리장치는 60%~70% 사이를 오갔다. 오히려 갤럭시 S23 울트라가 시스템 자원 사용 비중의 편차가 컸다. 중앙처리장치 사용 비중이 40%~90%, 그래픽 처리장치 사용 비중이 50%~90% 사이였다.
승리의 여신 : 니케도 실행했다. 중앙처리장치(CPU)와 그래픽 처리장치(GPU)의 성능을 최대한 끌어내기 위해 그래픽 옵션은 최고, 초당 표시되는 화면은 60 프레임으로 변경했다.
갤럭시 Z 플립 7에서 게임을 실행하니 쾌적한 실행이 가능했다. 시스템 자원 활용도 안정적이었다. 중앙처리장치 50% 전후, 그래픽 처리장치만 60%~80% 정도 사용했다. 초당 표시되는 화면도 50 프레임~60 프레임 사이다. 갤럭시 S23 울트라도 좋은 성능을 보여줬다. 다만 갤럭시 Z 플립 7 대비 중앙처리장치 사용량이 50%~80% 정도로 높았다. 그래픽 처리장치 사용량은 60%~80% 사이로 비슷했다.
게임 즐기기에 무난한 성능, 하지만 이 화끈함은 무엇?
갤럭시 Z 플립 7의 게이밍 성능은 아쉬움이 없었다. 하지만 게임을 즐기다 보니 발열이 기판이 배치되는 한쪽에만 집중되는 폴더블 스마트폰 특유의 문제가 드러났다. 갤럭시 Z 플립 7은 세로 기준, 발열이 상단에 집중됐다. 실제 손에 쥐었을 때 온도차가 컸다. 기기 상단은 뜨겁다 느껴지는 수준의 발열이었지만 기기 하단은 상대적으로 시원했다.
얼마나 뜨거울지 궁금해 온도를 측정해 봤다. 명조 : 워더링 웨이브가 실행되는 동안 기기 상단부의 온도를 보니 최대 45도 정도였다. 기기 하단의 온도는 30도다. 만약 갤럭시 Z 플립 7 보호를 목적으로 케이스를 씌운다면 온도가 더 오를 가능성이 있다. 케이스가 기기의 냉각을 방해하기 때문이다.
바 형태의 스마트폰도 설계 구조는 유사하지만 기기 뼈대 자체가 하나라 냉각에 유리하다. 기기 전체가 거대한 방열판으로 작동하는 형태다. 갤럭시 Z 플립 7 같은 폴더블 스마트폰은 반은 기판, 반은 배터리를 넣는 식으로 설계한다. 기기가 하나로 이어지지 않으니, 냉각을 기기 반쪽으로 해결해야 된다. 특별한 냉각 설계가 적용된 게 아니라면 갤럭시 Z 플립 7은 칩 발열이 임계점에 달했을 때 처리장치 성능을 낮추는 스로틀링(Throttling) 현상이 빨리 올 것으로 예상된다. 특정 게임에서 시스템 자원을 불규칙하게 쓰는 이유도 스로틀링 때문일 가능성이 있다.
그렇다면 갤럭시 Z 플립 7은 게이밍 스마트폰으로 부적합할까? 그건 아니다. 바 형태 스마트폰 대비 구조상 불리할 뿐, 게임을 즐겼을 때 경험은 만족스러웠다. 스마트폰을 가볍게 휴대하며 게임도 즐기고 사진영상 콘텐츠를 즐기는 측면에서 아쉬움이 없는 스마트폰이다.
