내장지방, 심장·혈관 노화 촉진…女 엉덩이 피하지방은 반대 효과

장기를 둘러싼 ‘숨은 지방’인 내장 지방이 과다하면 심장과 혈관의 노화를 가속화할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
노화는 심장 질환의 가장 큰 위험요인이다. 하지만 어떤 사람들이 다른 사람들보다 더 빨리 노화하는 이유는 아직 명확히 밝혀지지 않았다.
연구를 주도한 영국 의학연구위원회(MRC) 의학 연구소와 임페리얼칼리지 런던 과학자들은 내장 지방이 심장과 혈관의 노화를 촉진하는데 중요한 역할을 할 수 있다고 밝혔다.
연구진은 혈액 검사에서 내장 지방이 체내 염증 증가와 관련이 있다는 증거를 찾아냈다. 만성 염증은 조기 노화의 주범 중 하나로 여겨진다.
남녀 간 차이도 발견했다. 여성은 절대적 내장 지방 부피가 남성의 54% 수준인 반면, 피하 지방은 남성보다 38% 더 많았다.
남성은 복부와 상체에 지방이 많은 사과형 체형일 경우 심장 노화가 빨라질 수 있다.
반면 여성은 유전적으로 엉덩이와 허벅지 부위에 지방이 많은 서양 배 체형일 경우 심장 노화 예방 효과를 보였다. 아울러 폐경 전 여성의 높은 에스트로겐 수치와 심장 노화 지연 사이의 연관성도 발견했다. 에스트로겐은 내장 지방보다 둔부·대퇴부 지방 축적을 촉진한다. 이는 대표적 여성 호르몬이 심장 노화 예방 효과가 있음을 시사한다.
유럽 심장 저널(European Heart Journal)에 발표한 이번 연구는 영국 바이오뱅크에 등록된 2만1241명의 심장·혈관 영상 데이터를 인공지능(AI)으로 분석했다.
연구 결과 심장 노화가 빠를수록 위, 장, 간과 같은 장기 주변에 분포하는 내장 지방 조직이 더 많다는 것을 발견했다. 내장 지방은 복부 깊숙한 곳에 존재해 겉으론 드러나지 않으며, 피하지방이 적어 겉보기엔 날씬한 사람도 많을 수 있다.
임페리얼칼리지 런던에 있는 영국 심장 재단 심혈관 AI 책임자인 데클런 오리건 교수는 “복부 깊숙이 숨은 장기 주변의 ‘나쁜’ 지방이 심장 노화를 촉진하지만 일부 지방, 특히 여성의 엉덩이와 허벅지 주변의 지방은 노화를 예방할 수 있다”라고 말했다.
그는 또한 “체질량지수(BMI)는 심장 나이를 예측하는 데 적합하지 않다는 것을 이번 연구가 보여준다”며 “이는 단순히 체중만이 아니라 신체의 어디에 지방이 쌓여 있는지 아는 것이 매우 중요하다는 점을 강조한다”라고 덧붙였다.
심장 질환은 전 세계 사망 원인 1위, 우리나라에선 2위다.
연구진은 당뇨병과 비만 치료제로 사용하는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 작용제는 노화 관련 산화 스트레스, 세포 노화, 만성 염증에 대한 보호 효과도 있으며, 당뇨병 유무와 관계없이 내장 지방과 간 지방을 줄이는 효과가 있는 것으로 알려졌다며 실제 이 약물로 내장 지방을 줄여 심장 노화를 늦출 수 있는지 연구할 계획이라고 밝혔다.
관련 연구논문 주소: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehaf553/8237967?login=false
박해식 기자 pistols@donga.com
