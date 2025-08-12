허그랩, 대화형 AI 보험설계 서비스 ‘은하설계소’ 출시

IT 스타트업 허그랩은 대화형 AI 보험설계 서비스 ‘은하설계소’를 출시했다고 12일 밝혔다.
보험 상품에는 일반인이 쉽게 이해하기 어려운 내용이 많다. 암 보험과 관련해서도 다양한 관련 키워드 검색이 발생할 정도로 이용자들의 자기주도적 정보 탐색에 대한 요구는 늘고 있지만, 이에 관련된 서비스가 부족한 상황이다.
한편 기존에 보험사 등에서 단순 문서 처리 등 제한된 역할로만 활용되던 AI가 최근 보험금 지급, 심사, 보험설계 분야까지 확대되고 있다. 은하설계소는 암 보험에 특화된 AI 상담 비서로 사용자가 채팅창 대화를 통해 자신의 암 보험 보장 설계를 완성할 수 있는 서비스다.
구조화된 보험 데이터인 그래프(Graph)에 대규모 언어모델(LLM)을 결합한 기술(Graph RAG)로 복잡한 보험 상품의 구조를 파악하고, 실제 보험료 산출과 다수 조건의 심층 비교 분석까지 수행한다. 여러 보험사의 갱신형과 비갱신형 상품을 동시에 비교해 장단점을 제시하는 등 AI가 이용자의 의사결정을 돕는다.
은하설계소는 대면 상담을 부담스러워하는 고객들도 자유롭게 상담받을 수 있다는 점에서 주목받고 있다. AI 상담은 고객이 자신의 건강 이력이나 고민을 솔직하게 털어놓는 환경을 제공함으로써 정교한 맞춤형 설계가 가능하다.
허그랩 관계자는 “보험은 그동안 인공지능(AI)이 진입하기 가장 어려운 분야 중 하나였지만, 이제 보험상품에도 대화형 AI 서비스에 대한 도전이 펼쳐지고 있다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
