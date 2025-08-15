최대 1m·강력한 턱…다이버들이 가장 두려워하는 물고기

일본 오키나와 앞바다에서 괴상한 외모와 난폭한 성질을 지닌 대형 물고기가 목격돼 화제를 모았다. 지난달 31일, 오키나와 거주자 A씨는 자신의 SNS ‘스레드’에 물고기 사진과 영상을 공개했다. 사진 속 물고기는 튀어나온 하얀 눈, 날카로운 이빨, 강한 턱을 지니고 있어 보는 이들을 놀라게 했다. A 씨는 “다이빙 중 물속에서 이 물고기에 쫓겨본 적이 있다”며 “다이빙 중 물속에서 이 물고기에 쫓겨본 적이 있는데, 항구에서 이렇게 큰 개체를 보니 소름이 돋았다”고 전했다.
■ 강한 턱·난폭한 성격…사람 손가락도 찢어
이 물고기는 ‘바다의 갱’이라고 불리는 ‘제왕쥐취복’(고마몬가라, Titan triggerfish)으로 복어과에 속한다.
다이빙 전문 매체 ‘다이빙툴네비’에 따르면 제왕쥐취복은 날카로운 이빨과 강력한 턱으로 조개·갑각류·성게 껍질을 부술 수 있다. 독은 없지만, 사람의 손가락이나 동맥을 물 경우 심각한 부상을 입힐 수 있다.
몸길이는 최대 1m까지 자라며, 6~8월 산란기에는 알을 지키기 위해 공격성이 크게 높아진다. 번식기를 제외하면 비교적 덜 위협적이지만, 평소에도 거친 성격으로 알려져 있다.
■ “다이빙 중 수트 꿰뚫렸다”…피해 사례 잇따라
제왕쥐취복은 오키나와·아마미 제도 등 일본 남부와 열대·아열대 해역에 넓게 서식한다. 특히 따뜻한 바다에서 스노클링이나 다이빙을 할 때 자주 목격된다.
일부 다이버들은 서식지 인근을 지나가다 물리는 피해를 입었고, 심한 경우 잠수복이 찢어지는 사례도 보고됐다. 이 때문에 ‘다이버의 천적’이라 불린다. 전문가들은 이 물고기를 마주칠 경우 상하가 아닌 옆으로 이동해 서식지에서 벗어날 것을 당부했다.
누리꾼들은 “상어보다 더 성가신 물고기다”, “다이빙 중에 만났는데 무릎이 꿰뚫렸다”, “맨몸으로 수영할 때 절대 마주치고 싶지 않다” 등 다양한 반응을 보였다.
