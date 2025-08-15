동아일보

최대 1m·강력한 턱…다이버들이 가장 두려워하는 물고기

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 8월 15일 13시 00분

사진=게티이미지
일본 오키나와 앞바다에서 괴상한 외모와 난폭한 성질을 지닌 대형 물고기가 목격돼 화제를 모았다.

지난달 31일, 오키나와 거주자 A씨는 자신의 SNS ‘스레드’에 물고기 사진과 영상을 공개했다. 사진 속 물고기는 튀어나온 하얀 눈, 날카로운 이빨, 강한 턱을 지니고 있어 보는 이들을 놀라게 했다.

A 씨는 “다이빙 중 물속에서 이 물고기에 쫓겨본 적이 있다”며 “다이빙 중 물속에서 이 물고기에 쫓겨본 적이 있는데, 항구에서 이렇게 큰 개체를 보니 소름이 돋았다”고 전했다.

■ 강한 턱·난폭한 성격…사람 손가락도 찢어
일본 오키나와에서 ‘바다의 갱’ 고마몬가라다 목격 소식이 전해졌다. 강한 턱과 난폭한 성질로 다이버 부상 사례가 보고돼 주의해야 한다. (사진=스레드)
이 물고기는 ‘바다의 갱’이라고 불리는 ‘제왕쥐취복’(고마몬가라, Titan triggerfish)으로 복어과에 속한다.

다이빙 전문 매체 ‘다이빙툴네비’에 따르면 제왕쥐취복은 날카로운 이빨과 강력한 턱으로 조개·갑각류·성게 껍질을 부술 수 있다. 독은 없지만, 사람의 손가락이나 동맥을 물 경우 심각한 부상을 입힐 수 있다.

몸길이는 최대 1m까지 자라며, 6~8월 산란기에는 알을 지키기 위해 공격성이 크게 높아진다. 번식기를 제외하면 비교적 덜 위협적이지만, 평소에도 거친 성격으로 알려져 있다.

■ “다이빙 중 수트 꿰뚫렸다”…피해 사례 잇따라
사진=게티이미지
제왕쥐취복은 오키나와·아마미 제도 등 일본 남부와 열대·아열대 해역에 넓게 서식한다. 특히 따뜻한 바다에서 스노클링이나 다이빙을 할 때 자주 목격된다.

일부 다이버들은 서식지 인근을 지나가다 물리는 피해를 입었고, 심한 경우 잠수복이 찢어지는 사례도 보고됐다. 이 때문에 ‘다이버의 천적’이라 불린다. 전문가들은 이 물고기를 마주칠 경우 상하가 아닌 옆으로 이동해 서식지에서 벗어날 것을 당부했다.

누리꾼들은 “상어보다 더 성가신 물고기다”, “다이빙 중에 만났는데 무릎이 꿰뚫렸다”, “맨몸으로 수영할 때 절대 마주치고 싶지 않다” 등 다양한 반응을 보였다.

#오키나와 물고기#제왕쥐취복#바다의 갱#다이버 천적#다이빙 사고#대형 물고기#해양 생물#스노클링 주의#해양 안전#괴상한 물고기
최강주 기자 gamja822@donga.com
