“국내 암 발병 중 0.4%가 급성백혈병… 완치율은 평균 60%”

이석 이대목동병원 백혈병센터장
평균수명 늘며 백혈병 진단 증가
‘치료제 내성’ 강해 재발률 높아
블리나투모맙 등 신약 지속 등장
이대목동병원이 혈액암을 전문으로 치료하는 혈액암병원을 지난 3월 열었다. 혈액암은 인체에서 가장 성장 속도가 빠른 혈액세포에 발생하는 암이다.
백혈병은 혈액이나 골수 속 백혈구를 포함한 혈액세포가 비정상적으로 증식하는 대표적인 혈액암 중 하나다. 만성적으로 서서히 진행되는 경우도 있지만 급성인 경우 상대적으로 예후가 치명적이다.
그중 급성림프모구성백혈병(ALL)은 질환의 진행이 매우 공격적이다. 골수, 말초 혈액, 기타 장기에서 미성숙한 림프구 세포가 증식하는 악성 혈액질환으로 연간 국내 전체 암 발생 건수의 0.4% 미만에 불과한 희귀 혈액암이다.
이석 이대목동병원 이대혈액암병원 백혈병센터장을 만나 혈액암병원 개설 배경과 백혈병에 대해 자세히 물었다.
―이대목동병원 혈액암 병원이 신설됐다.
“백혈병을 비롯한 혈액암은 질환의 진행이 빨라 치료도 신속하게 이뤄져야 한다. 지난해 초 급작스럽게 불거진 의료 현장 문제로 많은 혈액암 환자가 이른바 ‘빅5’라고 일컬어지는 대형 종합병원 혹은 지역 거점병원에서 진료받기가 어려운 상황이었다. 급성백혈병은 빠른 치료가 필요하기 때문에 체계적이고 집중적으로 진료할 수 있는 전문 센터가 중요하다. 이런 배경에서 이대혈액암병원이 만들어졌다.”
―최근 급성백혈병 환자 수가 늘고 있는 것 같다.
“평균수명이 증가하다 보니 백혈병의 발생 빈도도 증가하고 있다. 보통 백혈병은 60세 이상 고령에서 많이 발생하는데 80대까지 평균수명이 증가하면서 백혈병 진단 비율도 늘고 있다. 인과관계가 명확하게 입증된 것은 아니지만 바이러스성 질환이 백혈병을 비롯한 혈액암 발생 비율과 연관성이 있는 것으로 보인다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 시기를 지나며 백혈병 환자 수가 증가한 것으로 나타났다.”
―급성백혈병은 만성 백혈병과 무엇이 다른가.
“급성백혈병은 뚜렷한 전조 증상 없이 3개월 전부터 갑자기 빈혈 관련 증상(두통, 호흡곤란, 전신 쇠약감, 피로감 등)과 백혈구 기능 이상 증상(발열, 감염 등)이 발생한다. 혈소판 감소 증상(코피, 잇몸 출혈, 멍 등)이 발생해 응급실이나 외래를 방문해 진단되는 경우가 많다. 일부 환자는 특이한 증상 없이 건강검진 시 백혈구, 적혈구, 혈소판 수치 이상이 확인돼 추가 골수 검사에서 급성백혈병이 발견되는 사례도 종종 있다. 급성백혈병을 진단받은 환자 중 약 5%는 본격적인 1차 치료가 시행되기 전에 급격한 감염이나 출혈로 사망하게 된다. 나머지 95%는 골수 검사를 거치고 입원해서 치료받는데 급성백혈병은 만성 백혈병과는 다르게 강도 높은 반복적인 항암 요법 혹은 조혈모세포 이식과 같은 치료를 받아야 한다. 급성백혈병 기준 완치율은 보통 60% 정도에 이른다. 반면 만성 백혈병은 수년 혹은 수십 년간 천천히 진행된다. 2000년 이후 다양한 표적항암제가 도입돼 치료 강도가 급성백혈병에 비해 훨씬 수월하며 생존율도 급성백혈병에 비해 월등히 높다.”
―급성림프모구백혈병은 어떠한 질환인가.
“급성백혈병은 면역 표현형과 분자 유전학적 특성에 따라 급성림프모구성백혈병과 급성골수성백혈병(AML)으로 나눈다. 둘 다 골수 검사를 통해 진단된다. 특히 급성림프모구성백혈병은 한 해 암 발생 건수의 0.4% 미만을 차지하는 희귀암이다. 급성골수성백혈병에 비해 재발이 잦기 때문에 치료가 어렵고 투여하는 치료제도 다르다.”
―급성림프모구성백혈병의 재발률이 특히 높은 이유는 무엇인가.
“급성림프모구성백혈병을 일으키는 유전자가 다른 혈액암에 비해 유난히 치료제에 대한 내성을 갖게 돼 재발을 잘 일으키는 특징이 있기 때문이다. 실제로 급성림프모구성백혈병 환자의 절반가량은 반복적인 항암 치료에도 불구하고 재발을 경험하고 있다.”
―급성림프모구성백혈병의 치료 단계가 궁금하다.
“급성림프모구성백혈병 환자는 여러 항암 요법 단계를 거치게 된다. 첫 단계를 ‘관해 유도 요법’이라고 부른다. 완전 관해를 유도하기 위한 치료다. 완전 관해는 백혈병 세포가 모두 사멸된 상태를 말한다. 완전 관해에 성공하면 그다음은 공고 요법에 돌입한다. 관해 상태를 지속해서 유지하고 재발을 방지하기 위한 단계다. 재발 위험이 표준 정도면 반복적으로 공고 요법을 진행한다. 재발 고위험군이라면 조혈모세포 이식과 같은 강도 높은 치료를 권고한다. 재발성·불응성 급성림프모구성백혈병과 미세잔존질환(관해 유도 요법을 거치고도 미세하게 남아 있는 암세포) 양성 급성림프모구성백혈병 치료에 처방되고 있던 블리나투모맙이 최근 미세잔존질환 음성 급성림프모구성백혈병 환자의 공고 요법에서도 사용할 수 있도록 허가됐다. 기존에 쓰이던 치료 단계보다 더 앞선 단계에서 사용할 수 있게 된 것이다. 미세잔존질환 수치가 일정 범위를 벗어나면 미세잔존질환 양성으로 판정이 된다. 급성림프모구성백혈병은 기존 항암화학요법만으로는 재발률이 높았다. 급성림프모구성백혈병은 미세잔존질환이 많이 발견되면 재발률이 더 높아지므로 더욱 효과적인 치료 방법이 필요했다. 특히 기존 항암화학요법은 높은 독성 때문에 미세잔존질환 양성 환자를 대상으로 투여할 경우 치료 반응률과 생존율이 낮게 나타났는데 블리나투모맙은 기존 화학요법 대비 안전성과 우수한 치료 효과를 동시에 보였다. 우리나라에서 블리나투모맙은 2020년에 미세잔존질환 양성 급성림프모구성백혈병 환자에게 사용할 수 있도록 식약처 승인을 얻었다. 공고 요법 이후에는 관해가 풀리지 않도록 유지해 주는 유지 요법을 시행하게 된다. 유지 요법 단계는 보통 3∼5년 정도 저용량의 항암제를 지속해서 사용한다. 유지 요법을 시행하는 것이 급성골수성백혈병과 차이가 있다. 급성림프모구성백혈병은 급성골수성백혈병과 달리 중추신경계까지 암세포가 침범하는 경우가 종종 있어 중추신경계 예방 요법이 추가로 시행된다.”
―마지막으로 환자분들께 전하고 싶은 말씀이 있다면….
“급성림프모구성백혈병은 희귀 혈액암이지만 임상 측면에서의 발전 속도도 빠르고 블리나투모맙과 같은 약제들이 지속해서 개발 중이다. 치료 과정이 어렵고 고되지만 질환에 관한 연구가 활발하게 이뤄지고 있는 만큼 의료진을 믿고 끝까지 치료 과정을 완주해 주시길 바란다.”
