“당뇨병 주범은 프렌치프라이”…감자는 무죄, 조리법이 문제

감자튀김, 이른바 프렌치프라이가 제2형 당뇨병 발병 위험의 주범으로 밝혀졌다. 같은 양을 굽거나, 삶거나, 으깨 먹는 것은 거의 문제가 되지 않았다. 감자는 죄가 없다. 조리법이 문제다.
영국 의학 저널(British Medical Journal·BMJ)에 발표한 새로운 연구에 따르면, 일주일에 세 번 감자튀김을 먹으면 당뇨병 발병 위험이 20% 증가하고, 일주일에 다섯 번 먹으면 27% 증가한다. 반면 감자를 굽거나 삶거나 으깬 후 같은 빈도로 먹는 사람은 위험 증가가 5%에 그쳐 통계적으로 크게 의미가 없었다.
연구진은 “감자의 높은 전분 함량은 높은 혈당 지수(GI)와 혈당 부하(GL)를 초래하며, 여기에 다양한 조리 방식으로 인한 영양소 손실과 잠재적인 건강 위험이 결합되면, 부정적인 건강 결과를 낳을 수 있다”라고 말했다.
혈당 부하는 탄수화물이 혈당을 얼마나 빨리 올리는지를 나타내는 혈당지수에 탄수화물의 양까지 반영한 것으로, 음식이 실제로 우리 몸의 혈당에 얼마나 영향을 미치는지를 측정하는 지표다.
어떻게 연구했나?
미국 하버드 대학교 T.H. 찬 공중보건대학원(Harvard T.H. Chan School of Public Health) 연구자들은 30년 이상 미국 성인 20만 명 이상의 식단과 당뇨병 발병 결과를 추적 조사했다.
이 연구는 감자의 조리 방식이 건강에 어떤 영향을 미치는지를 구체적으로 분석한 최초의 대규모 조사 중 하나로, 감자 섭취 자체보다 ‘어떻게 조리하느냐’와 ‘무엇을 대신 먹느냐’가 건강에 더 중요한 변수임을 보여준다.
특히 감자튀김은 대부분 고도불포화 지방을 많이 함유한 식물성 기름에 튀긴다. 신체가 이러한 지방을 대사하는 방식은 인슐린 저항성(혈당 조절을 돕는 인슐린 호르몬에 세포가 제대로 반응하지 못하는 상태)을 높일 수 있다. 또한 감자를 튀기면 기름에 든 지방을 흡수하기 때문에 칼로리가 증가한다. 튀긴 음식을 규칙적으로 섭취하면 만성 염증과 비만이 발생할 수 있다. 두 가지 모두 제2형 당뇨병 위험 요인이다.
논문 제1저자인 세예드 무하마드 무사비(Seyed Mohammad Mousavi) 박사는 “모든 감자가 다 같은 건 아니다. 주당 한 번도 안 되는 적은 양의 프렌치프라이 섭취도 제2형 당뇨병 위험을 높일 수 있다”고 경고했다.
당뇨병, 한국인 사망원인 7위
당뇨병은 혈액 속 포도당(혈당)이 과도하게 높아지는 만성질환이다. 방치하면 심·뇌혈관질환, 신장질환, 신경병증 등의 심각한 합병증을 일으켜 삶의 질을 크게 떨어뜨리고, 심지어 사망에 이르게 할 수 있다. 선천적으로 췌장에서 인슐린이 분비가 안 되는 제1형 당뇨병과 달리 제2형 당뇨병은 후천적 요인에 의해 발병한다. 한국인의 대부분(약 95%)은 제2형 당뇨병을 앓는다.
국내 당뇨병 환자는 500만 명 이상이다. 당국의 통계에 따르면 국내 당뇨병 유병률은 만 30세 이상에서 11.3%에 달한다. 전체 사망 원인으론 7위다.
감자튀김 대신 통곡물 먹으면 당뇨병 위험19% 감소
연구진은 또한 감자류를 통곡물(통곡물 파스타·빵 등)로 대체할 경우 당뇨병 위험이 크게 줄어들 수 있다고 덧붙였다. 구운 감자나 삶은 감자를 통곡물로 대체할 경우 당뇨병 위험이 4% 감소했고, 감자튀김을 통곡물로 바꾸면 19%의 위험 감소 효과가 있었다. 심지어 정제된 곡물(흰쌀, 밀가루 등)로 바꾸는 것만으로도 감자튀김보다 건강에 유익한 결과가 나왔다.
연구진은 이 같은 결과를 보완하기 위해 별도의 메타분석도 진행했다. 13개 코호트(동일집단)을 대상으로 한 감자 섭취 자료와 11개 코호트의 통곡물 섭취 자료를 종합 분석했다. 그 결과 감자튀김은 일관되게 제2형 당뇨병 발병과 강한 연관성을 보였고, 통곡물 섭취는 반대로 예방 효과를 지니고 있다는 동일한 결과를 얻었다.
감자, 조리법이 가장 큰 문제
무하마드 무사비 박사는 “감자가 좋은가 나쁜가라는 단순한 이분법적 사고에서 벗어나야 한다”며, “감자의 조리 방식과 그것이 다른 음식으로 대체될 수 있는지를 함께 고려해야 한다”고 강조했다.
교신 저자인 월터 윌렛 교수는 “감자 자체를 악마화하기보다는, 감자튀김처럼 가공된 형태를 줄이고 건강한 대체 탄수화물을 선택하는 것이 실질적인 질병 예방 전략이 될 수 있다”고 조언했다.
이번 연구는 식이 가이드라인을 수립하는 정책 결정자들에게도 중요한 시사점을 제공한다. 식품을 단순히 ‘감자’ 혹은 ‘탄수화물’이라는 범주로 나누기보다는, 그 조리 방식과 대체 가능성을 고려하는 보다 정밀한 접근이 필요하다고 연구진은 강조했다.
