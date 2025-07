女, 더 향긋한 체취 풍겨 男 사로잡는 ‘때’ 있다…도쿄대 연구

사진=게티이미지코리아.

일본 도쿄 대학교 연구진은 여성 참가자 21명을 모집해 한 달 동안 생리 주기의 4단계에서 각각 겨드랑이 냄새를 채집했다. 전문 장비를 활용해 분석한 결과 배란기(생리 주기가 28일인 경우 14일 째)에 세 가지 향 성분이 집중적으로 증가한다는 사실을 밝혀냈다.이 향들은 각각 꽃향기, 비누 냄새, 신선한 느낌을 주는 특징이 있다.불쾌한 겨드랑이 냄새에 이들 향을 추가해 남자들에게 맡게 하자 놀라운 일이 벌어졌다.남자들은 배란기 체취를 평소 여성의 냄새보다 더 쾌적하게 느끼고, 해당 체취와 연결된 여성의 얼굴 사진을 더욱 여성답고 매력적이라고 평가했다. 또한 스트레스 완화 효과도 있어 남자들의 침에 들어 있는 스트레스 생체 지표인 아밀레이스 수치 증가가 억제됐다.연구진은 “여성의 배란기 동안 증가하는 체취 성분 세 가지를 확인했고, 이들이 원래의 불쾌한 겨드랑이 냄새를 완화시켜 배란기의 체취가 남성에게 가장 쾌적하게 인식되도록 만들었다”며 “또한, 이 성분들은 남성의 적대감과 스트레스를 줄이고, 여성의 얼굴 사진에 대한 긍정적인 인상을 강화시켰다”라고 설명했다.도쿄 대 응용생물학과와 국제신경지능 연구센터가 공동 수행한 이번 연구는 인간에게 ‘페로몬’이 존재한다는 직접적인 증거는 아니지만, 배란기 동안 증가하는 특정 향 성분이 남성의 기분과 인식에 미묘한 영향을 줄 수 있음을 보여준다.

