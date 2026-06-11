美국방 “오늘 이란 핵심시설에 ‘톡톡톡’ 폭탄 투하”

10일(현지 시간) 로이터 등 외신에 따르면 피트 헤그세스 미국 전쟁부(국방부) 장관은 이날 기자들에 “(중동을 관할하는) 미군 중부사령부(CENTCOM)가 오늘 밤 바쁘게 움직일 것”이라며 “미국은 오늘 밤 이란을 강하게 타격할 것”이라고 말했다. 헤그세스 장관은 “오늘 밤 이뤄질 공격은 강력하고 분명할 것”이라며 “궁극적으로 오늘 밤 우리가 취하는 조치는 우리의 군사적 이익을 증진하고 외교적 입지를 강화하는 데 도움이 될 것”이라고 설명했다.
헤그세스 장관은 “이란에는 훌륭한 합의를 체결할 기회가 있었다”며 “그들이 그동안 하겠다고 말해온 내용을 공식화할 기회가 있었지만 실제로는 의지가 없었다”고 지적했다. 양국은 종전 협상을 위한 합의문 최종안을 조율해 왔지만 이를 도출해내진 못했다. 헤그세스 장관은 “이란은 계속 ‘톡톡톡(tap, tap, tap)’ 두드려 왔다”며 “하지만 이제 그들을 기다리는 것은 합의를 위한 ‘톡톡톡’이 아니라 미국이 이란의 핵심 시설에 투하하는 폭탄의 ‘톡톡톡’이 될 것”이라고 했다.
헤그세스 장관은 구체적으로 어떤 시설을 타격할지 언급하진 않았다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 협상 타결에 미온적인 이란을 압박하기 위해 민간 인프라 타격을 명령할 수도 있다는 것을 시사했다. 트럼프 대통령은 같은 날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “이란 발전소와 교량에 대한 새로운 공격 명령에 가까워지고 있다”고 말했다. 또 트루스소셜에는 “자신들(이란)에게 유리한 합의를 협상하는 데도 너무 오랜 시간을 끌었다. 이제 그 대가를 치러야 할 것”이라고 올렸다.
댓글 0