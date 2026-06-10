“한미일 의회 대화 채널 만들자”…美하원, 법안 만장일치 통과

한·미·일 3국의 의회 간 공식 대화 채널을 설립하는 법안이 8일(현지 시간) 미국 하원을 통과했다.
미 하원은 이날 전체 회의에서 ‘미국-일본-한국 3자 협력 법안’을 만장일치로 가결했다. 지난해 5월 15일 하원 외교위원회 산하 동아태소위원회의 민주당 간사 아미 베라(캘리포니아) 의원이 발의한 법안으로, 지난해 7월 22일 하원 외교위원회를 통과한 뒤 거의 1년 만에 하원 문턱을 넘었다.
법안의 핵심은 미국 국무부가 한일 정부와 협상을 개시해 3국 의회의 공식 대화 채널을 만드는 것이다. 법안에는 “입법된 날부터 180일 이내에, 국무장관은 의회와 협의해 공동의 이익 및 가치에 대한 긴밀한 협력을 촉진하기 위한 미국·일본·한국 의회 대화를 설립하기 위해 서면 합의에 도달하는 것을 목표로 일본·한국 정부와 협상을 개시해야 한다”고 명시돼 있다.
베라 의원은 이날 보도자료에서 해당 법안이 “2023년 8월 캠프데이비드 3국 정상회의에서 만들어진 약속을 반영하며, 이 약속을 지속적 정책 및 제도 협력으로 전환하는 데 있어 의회의 역할을 강조한다”고 설명했다. 이어 “(3국) 입법부 간의 교류를 강화하고 인도·태평양 지역에서 미국의 가장 가까운 두 동맹국에 대한 미국의 약속을 재확인함으로써 3국 협력이 장기적으로 지속되도록 보장하는 데 기여한다”고 말했다.
법안에 따르면 임기 2년의 미국 대표단은 총 8명으로 하원의원 4명, 상원의원 4명으로 구성되며 공화당과 민주당이 4명씩 동수여야 한다. 의회 협의체는 최소 연 1회 정기적인 회담을 갖고 안보, 기술, 경제 등을 다양한 분야에서 3국의 협력 의제를 논하도록 했다.
최종 입법까지는 상원 통과와 대통령 서명 등의 절차가 남아 있다. 베라 의원은 “외교는 평화의 핵심이다. 미국, 일본, 한국은 공동의 이익을 증진하고 공동의 도전 과제에 맞서기 위해 함께 움직일 때 더욱 강해진다”고 강조했다.