美국방부, 알리바바·바이두·BYD 등 ‘중국군 지원 기업’ 지정

미국이 알리바바, 바이두, 비야디(BYD), 유니트리(위수커지·宇樹科技) 등 중국의 주요 빅테크들을 ‘중국인민해방군 지원 기업’으로 대거 지정했다. 중국은 “차별적 조치”라고 강하게 반발했다. 이 사안이 향후 미국과 중국의 새로운 갈등 요소로 부각될 수 있다는 우려가 나온다.
미 전쟁부(국방부)는 8일(현지 시간) 보도자료를 통해 “국방수권법(NDAA) 1260H조에 따라 중국 군사 기업 목록을 갱신해 관보에 게재했다”며 총 188개 기업을 목록에 올렸다. 1260H는 인민해방군을 직간접적으로 지원하는 것으로 판단되는 중국의 기업 목록을 국방부가 작성할 수 있도록 한 조항이다.
이번 명단에는 중국의 인공지능(AI) 업계를 이끄는 알리바바와 바이두, 세계 최대 전기차 업체인 BYD가 포함됐다. 미 국방부는 알리바바와 바이두를 “중국 공업정보화부(MIIT)와 연계돼 민군 복합 방식으로 인민해방군에 기여하는 기업”이라고 명시했다. 이 밖에도 중국 휴머노이드로봇 업계 대표 기업인 유니트리, 자율주행 기술업체 로보센스 등이 명단에 추가됐다.
이 기업들이 당장 미국의 제재나 수출 통제를 받는 것은 아니다. 다만 앞으로 국방부를 중심으로 미국 정부 관련 계약에서는 배제될 가능성이 높다. 국방부에 납품하는 업체와 다른 미국 정부기관에는 이들과의 거래를 유의하라는 일종의 경고 메시지라는 의미다. 로이터통신은 “이달 말부터 미 국방부가 명단에 오른 기업들과 직접 계약을 체결하는 게 금지되고, 내년부터는 제3자를 통해 이들 기업의 제품·서비스를 구매하는 것도 금지된다”고 전했다.
린젠(林劍) 중국 외교부 대변인 9일 정례 브리핑에서 이번 조치와 관련해 “미국은 중국 기업에 대한 부당한 탄압을 중단할 것을 촉구한다”면서 중국 기업의 권익을 위해 필요한 조치를 취하겠다고 밝혔다.
댓글 0