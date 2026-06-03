美국무 “이란, 우라늄 농축 중단 논의 확약해야 제재 완화”

“현존하는 고농축 우라늄 처리 방안에 대한 구체적 협상에도 동의해야”
“호르무즈 해협 개방만으로는 대이란 제재 완화 불가…논의조차 안 해”
마코 루비오 미국 국무장관은 2일(현지시간) 교착 상태에 있는 미국과 이란 간 양해각서(MOU)의 주요 쟁점인 핵 문제와 관련, “이란이 고농축 우라늄 처리 방안과 우라늄 농축을 중단하는 방안을 놓고 협상에 응하겠다고 동의해야 한다”고 합의 조건을 밝혔다.
루비오 장관은 이날 워싱턴DC 연방 상원 외교위원회 청문회에서 ‘도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 요구하고 있는 핵 프로그램과 관련한 약속이 무엇인가’라는 질문에 이같이 답했다.
루비오는 “그들(이란)은 현재 산속 어딘가에 묻혀 있는 고농축 우라늄의 처리에 관한 매우 구체적인 협상에 동의해야 한다”면서 “아울러 우라늄 농축 활동에 대한 엄격하고 장기적인 제한 조치 또는 농축 활동의 취소를 협상하는 데 동의해야 한다”고 말했다.
그는 “그것들은 매우 기술적인 문제인 만큼 전문가들이 30일, 60일, 90일 동안 만나 세부 사항을 조율해야 할 것”이라고 설명했다. 그러면서 “이란이 그러한 협상에 응할 의사가 있다는 점을 약속해야 한다”라고 강조했다.
루비오는 호르무즈 해협 재개방 문제에 대해서는 “이란이 더 이상 상선에 발포하지 않겠다고 선언해야 하며, 해협은 개방됐고 통행료를 부과하지 않을 것이며, 자신들이 설치한 기뢰 제거를 돕겠다고 발표해야 한다”고 말했다.
특히 루비오는 대이란 제재 완화 문제에 대해서는 핵 문제에 합의했을 때만 가능하다고 선을 그었다.
그는 “이란은 우라늄 농축과 핵 활동 때문에 제재를 받고 있다”며 “그들이 그런 활동을 포기하기로 합의한다면 그 약속과 이행에 연계된 제재 완화가 있을 수 있다”고 밝혔다.
이어 “해협을 다시 여는 것만을 대가로 제재를 완화하는 방안은 논의된 적도, 제안된 적도 없다”고 말했다.
루비오는 이란이 최근 핵 프로그램 문제에 대해 과거와는 다른 태도를 보인다고도 평가했다.
그는 “적어도 내 기억으로는 처음으로 이란이 핵 프로그램의 특정 측면에 대한 협상에 동의했다”며 “불과 한 달 전만 해도, 불과 1년 전만 해도 그들은 그런 문제를 언급하는 것조차 거부했다”고 말했다.
그러면서 “그것이 결국 미국이 수용할 수 있는 합의로 이어질 것이라는 보장은 없지만, 적어도 그들이 어디까지 나아갈 의향이 있는지 시험할 수 있는 과정에 들어가게 됐다”고 부연했다.
이란 내부의 복잡한 의사결정 구조도 협상 지연의 원인으로 지목했다.
루비오는 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이와 이란 혁명수비대(IRGC) 및 정권 핵심 인사들로 구성된 6~8명인지 불분명한 자문위원회가 최종 결정을 내리는 구조라고 설명하면서 “정권 측에서 협상 테이블에 내보낸 대표자들인 (아바스) 아락치 이란 외무장관과 (모하마드 바게르) 갈리바프 의회 의장이 미국과 주고받은 제안이나 정보는 반드시 자문기구로 전달되어야 하며 궁극적으로 그 위원회의 지침을 받아야 한다”라고 말했다.
이어 “이러한 의사결정 과정 때문에 우리 측이 답변받기까지는 통상 3~5일, 때로는 5~6일까지 걸린다”고 부연했다.
아울러 루비오는 “이란은 현재 심각한 내부적 문제들에 직면해 있으며 분쟁 이전에 존재했던 모든 문제가 여전히 존재할 뿐 아니라 오히려 악화했다”며 “체제 내부에서도 협상에 적극적인 세력과 그렇지 않은 세력 간 견해차가 존재한다”고 주장했다.
루비오 장관은 이날 청문회에서 모즈타바가 생존해 있으며 활동을 늘려가고 있다고 밝혔다. 하메네이는 지난 2월 28일 미·이스라엘의 첫 공습으로 부친 알리 하메네이가 사망한 뒤 후계자로 취임했으나, 공개석상에 모습을 드러내지 않아 건강 이상설이 제기돼 왔다. 루비오 장관은 “그가 일정 수준에서 점점 더 관여하고 있다는 징후가 있다”고 말했다.
대만 문제와 관련해 루비오는 “미국의 정책은 변하지 않았다. 우리는 현 상태(status quo)가 유지되길 원한다”며 “대만과의 관계는 균형을 맞추기가 매우 어려운 미묘한 것이지만, 우리의 정책은 변하지 않을 것”이라고 밝혔다. 이는 지난달 베이징에서 열린 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담 이후 대만 내에서 제기된 미국의 방위 공약 약화 우려를 의식한 발언으로 풀이된다.