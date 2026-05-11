‘강아지 vs 고양이’ 승자는?…CNN이 주목한 동아시아의 선택

동아시아에서 반려묘 수가 빠르게 늘며 일부 국가에서는 이미 반려견 수를 넘어선 것으로 나타났다. 전문가들은 좁은 주거환경과 긴 노동시간, 저출산, 1인 가구 증가, 도시의 외로움이 맞물리며 고양이가 새로운 도시형 반려동물로 자리 잡고 있다고 분석한다.
미국 CNN은 10일 동아시아에서 고양이를 키우는 사람이 늘고 있다고 보도했다.
대만 정부 조사에 따르면 대만에서는 2025년 처음으로 반려묘 수가 반려견 수를 넘어섰다. 반려묘는 2023년 130만 마리에서 지난해 170만 마리로 늘었다. 증가율은 약 33%였다. 중국에서는 2021년 고양이가 개보다 많아졌다. 일본은 더 빨랐다. ‘헬로키티’와 여러 ‘고양이 섬’으로 알려진 일본에서는 이미 10여 년 전 고양이가 반려견을 앞섰다.
한국은 아직 반려견 가구가 더 많지만 반려묘 증가 속도는 빨라지고 있다. KB금융그룹의 2025년 보고서에 따르면 코로나19 팬데믹 이후 국내 반려묘 양육 규모가 크게 확대됐다.
● 왜 동아시아는 ‘고양이 사회’가 됐나
동아시아 국가들은 공통적으로 인구 밀도가 높은 도시 구조를 갖고 있다. 많은 사람들이 작은 집에서 생활하고, 장시간 노동과 바쁜 일상 속에서 살아간다.
이런 환경에서는 고양이가 개보다 키우기 쉽다. 개는 매일 산책이 필요하다. 반면 고양이는 실내 생활에 비교적 잘 적응한다. 좁은 집에 사는 도시인에게 고양이는 더 현실적인 선택이 된다. 홍콩에 거주하는 엘렌 정은 CNN에 “도시에서는 고양이를 키우는 것이 더 편하다”고 말했다. 그는 “개는 자주 산책시켜야 하지만, 현대인에게는 그럴 시간이 많지 않다”고 했다.
고양이 인기는 저출산과 1인 가구 증가와도 맞닿아 있다. 치열한 취업 경쟁, 정체된 임금, 높은 주거비, 긴 노동 시간은 젊은 세대가 결혼과 출산을 미루게 하는 요인으로 꼽힌다.
홍콩대 임상심리학자인 폴 웡 교수는 CNN에 “사람들이 이제 아이를 낳지 않으려 한다”고 말했다. 그는 “반려동물을 키우는 일이 아이를 키우는 것과 비슷한 역할을 하기도 한다”고 설명했다.
● 외로움 커질수록 반려동물 시장도 성장
도시의 외로움 문제도 반려동물 증가 흐름과 맞물린다. 서울시는 외로움 문제에 대응하기 위해 5년간 약 3억2700만 달러(4822억 6000만 원)를 투입하는 계획을 추진하고 있다. 중국에서는 매일 생존 여부를 확인하듯 접속하는 앱이 화제가 되기도 했다.
이 흐름은 반려동물 시장 성장으로도 이어졌다. 골드만삭스의 2024년 보고서에 따르면 중국 펫푸드 시장은 2030년 120억 달러(약 17조 7000억 원) 규모까지 커질 것으로 전망됐다.
한국에서는 2023년 한 온라인 쇼핑몰에서 유아차보다 반려동물용 유모차 판매량이 더 많았던 것으로 집계됐다.
반려묘 열풍은 단순한 취향 변화가 아니다. 고양이는 동아시아 젊은 세대의 도시 생활과 외로움, 가족 구조 변화를 보여주는 사회적 신호가 되고 있다.
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