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국제
美 트럼프 2기
“정말 훌륭”…트럼프, ‘총성에도 침착’ 中 기자에 이례적 칭찬
동아일보
업데이트
2026-04-27 18:58
2026년 4월 27일 18시 58분
입력
2026-04-27 17:56
2026년 4월 27일 17시 56분
이혜원 기자
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25일(현지 시간) 미국 워싱턴 힐튼호텔 지하 연회장에서 열린 백악관 출입기자협회(WHCA) 주최 만찬에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령과 WHCA 대표인 미국 CBS 기자 웨이자 장. ⓒ(GettyImages)/코리아
도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 출입기자협회(WHCA) 만찬 행사장에서 총격 사건이 발생했을 당시 침착하게 대응한 미국 CBS방송 기자 웨이자 장을 칭찬했다고 26일(현지 시간) 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다. 주류 언론과 불화를 겪어온 트럼프 대통령이 기자를 공개적으로 칭찬한 것은 매우