총격범, 대선때 해리스에 25달러 기부

[트럼프 만찬 행사장서 총격]
31세 앨런, 만찬 열린 힐튼호텔 투숙
연회장 침입 전 보안요원에 제압돼
사설업체 강사… 게임 개발 하기도
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 참석한 백악관 출입기자협회(WHCA) 연례 만찬 행사에서 총격을 가한 용의자는 캘리포니아주 토런스 출신의 콜 토머스 앨런(31)이라고 CNN 등이 보도했다.
앨런은 2017년 세계적인 명문 공대인 캘리포니아공대(칼텍)에서 기계공학 학사 학위를 받았고, 지난해 도밍게즈힐스 캘리포니아주립대에서 컴퓨터과학 석사 학위를 취득했다. 그의 커리어 관리 플랫폼 링크트인 프로필에 따르면 앨런은 유명 교육 기업 ‘C2 에듀케이션’에서 2020년 3월부터 최근까지 사설 강사로 일했다. 특히 2024년 12월 ‘이달의 강사’로도 선정됐다.
앨런은 프로필에 자신을 비디오 게임 개발자라고도 설명했다. 그는 한 게임 플랫폼에서 ‘보르돔(Bohrdom)’이란 게임을 1.99달러(약 2900원)에 판매했다. 2018년 해당 게임을 연방 상표에도 등록했다. 또 2024년 11월 미국 대선 당시 카멀라 해리스 민주당 후보 겸 부통령에게 25달러(약 3만7000원)를 기부했다.
트럼프 대통령이 총격 발생 뒤 트루스소셜에 올린 24초짜리 영상에는 앨런이 연회장 밖 검색대를 향해 돌진하자, 보안 요원들이 대응하는 모습이 담겼다. 앨런은 보안 요원들과 몇 발의 총격을 주고받은 끝에 연회장 침입 전 제압됐다. 이때 보안 요원 한 명은 총에 맞아 부상을 입었다.
트럼프 대통령은 상의가 벗겨진 채로 바닥에 엎드려 있는 앨런의 사진도 트루스소셜에 올렸다. 앨런은 얼굴을 바닥으로 향한 채 엎드려 있고, 그의 두 손은 등 뒤로 결박돼 있다. 현장 요원들이 무기나 폭발물 소지를 확인하기 위해 옷을 벗긴 것으로 보인다.
앨런은 총격 사건이 발생한 워싱턴 힐튼호텔에 투숙 중이었던 것으로 알려졌다. 그가 호텔의 보안이 평소보다 강화된 상황에서 어떻게 산탄총, 권총, 칼을 소지한 채 행사장 근처까지 접근할 수 있었는지는 파악되지 않았다. 제닌 피로 워싱턴 연방검사장은 앨런을 총기 소지 및 공무원 폭행 등의 혐의로 기소했다.
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