‘K-위생’에 반한 영국…“韓, 세계에서 가장 깨끗한 나라” 극찬

전 세계적으로 한국의 청결한 생활 문화가 주목받는 가운데, 이른바 ‘K-위생’이 글로벌 트렌드로 급부상하고 있다.
지난 7일(현지시각) 영국 데일리 메일은한국을 “세계에서 가장 깨끗한 국가 중 하나”라고 소개하며 한국 특유의 철저한 위생 관리 시스템과 문화를 집중 보도했다. 매체는 한국인들의 일상 속에 깊이 자리 잡은 위생 관념이 가정은 물론 공공장소에 이르기까지 폭넓게 나타나고 있다고 분석했다.
특히 주목한 지점은 한국 가정에서 사용하는 첨단 위생 가전들이다. 매체는 음식물 쓰레기를 자동으로 밀봉해 악취를 차단하는 기기부터 칼과 도마를 관리하는 자외선(UV) 살균기, 세균과 냄새를 제거하는 살균 신발장 등을 주요 사례로 언급했다. 국내 소비자들에게는 이미 익숙한 가전들이지만, 해외에서는 이를 혁신적인 위생 솔루션으로 받아들이며 구매처를 묻는 등 뜨거운 관심을 보이고 있다.
이러한 개인적인 위생 노력이 공공 영역의 청결로 이어진다는 점에도 주목했다. 대중교통 내 음식물 반입 제한이나 쓰레기 무단 투기에 대한 엄격한 규제 등 성숙한 시민 의식과 법적 제도화가 결합하여 지금의 청결한 환경을 구축했다는 평가다.
또한 한국의 높은 위생 수준이 단기간에 형성된 것이 아니라는 점도 강조했다. 매체는 “1950년대까지만 하더라도 한국의 위생 환경은 열악했지만, 강력한 제재와 지속적인 교육을 통해 인식이 변화했다”며 “이제 한국 사람들에게 위생은 매우 중요한 요소가 되었고 가정에는 다양한 생활 가전 제품이 보급되어 있다”고 설명했다.
아울러 매체는 “한국에서 영감을 받은 위생 가전 제품”이라며 다양한 가전 제품 구매 링크를 함께 제시했다. 영국에서도 ‘K-위생’이 하나의 트렌드로 확산하는 모습이다.
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