英매체 “모즈타파 의식불명…테헤란 140km 남쪽서 치료 중“

아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고 지도자가 의식 불명으로 국정운영을 할 수 없는 상태라고 6일(현지 시간) 영국 더타임스가 보도했다. 더타임스는 모즈타파가 테헤란 남부에 있다며 구체적인 위치까지 전했다.
더타임스는 이날 미국·이스라엘 정보에 기반한 외교문서를 입수했다면서 “모즈타바는 위중한 상태로 이란의 성지 ‘쿰’(Qom)에서 치료를 받고 있다”며 “정권의 어떠한 의사 결정에도 관여할 수 없는 상태”라고 밝혔다. 더타임스에 따르면, 쿰은 테헤란에서 남쪽으로 87마일(약 140㎞) 떨어진 도시로 시아파 신자들 사이에서 신성한 곳으로 여겨진다.
모즈타바의 아버지 아야톨라 알리 하메네이의 장례도 쿰에서 진행되고 있는 것으로 전해졌다. 더타임스는 묘지 기초 작업을 토대로 다른 가족 구성원들도 알리 하메네이 곁에 묻힐 수 있다고 전했다.
한편 모즈타바는 아버지인 전임 최고지도자 알리 하메네이가 미국·이스라엘의 대이란군사작전이 시작된 2월 28일 폭사한 뒤 3월 초 새 최고지도자로 선출됐다. 그는 현재까지 모습을 직접 드러내거나 육성을 내지 않고 있다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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