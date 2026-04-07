美 라이딩-조깅앱 스트라바, 독도를 ‘다케시마’ 표기

미국의 자전거 라이딩 등 운동 기록 애플리케이션 ‘스트라바’가 독도를 다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)로 표기한 것으로 나타났다. 이 앱은 운동 기록 앱 중 전 세계에서 가장 많이 쓰는 앱으로 한국어 서비스는 제공하지 않고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 7일 “누리꾼들의 제보를 받아 확인해 보니 울릉도에 있는 ‘독도 전망대 케이블카’를 ‘다케시마 전망대 케이블카’로 잘못 표기하고 있다”고 밝혔다.
서 교수는 즉각 스트라바 측에 즉각 항의 메일을 보내 “독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 영토”라며 “다케시마 표기는 잘못된 것”이라고 지적했다. 또한 독도 관련 영상을 첨부하며 “빠른 시일 내에 표기를 시정해 주기 바란다”고 촉구했다.
그는 “스트라바는 전 세계 라이더 및 러닝 커뮤니티에서 사실상 표준 플랫폼처럼 사용되고 있기에 잘못된 표기는 반드시 바로잡아야 한다”고 강조했다.
서 교수는 “이처럼 세계인들이 많이 사용하는 웹, 앱 등에서 독도에 관한 잘못된 표기가 계속해서 발견되고 있어 우려스러운 것이 사실”이라며 “누리꾼의 적극적인 제보가 전 세계 독도 표기 오류를 바로 잡는데 큰 역할을 하고 있다”고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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