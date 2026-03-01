美국방부, 이란전 추가 예산 300조원 요청

  • 동아일보

글자크기 설정

전쟁 반대 여론에 의회 승인 불투명

피트 헤그세스 미국 국방장관이 19일(현지 시간) 미 국방부에서 브리핑을 열고 발언하고 있다. 2026.03.19 워싱턴=AP 뉴시스
피트 헤그세스 미국 국방장관이 19일(현지 시간) 미 국방부에서 브리핑을 열고 발언하고 있다. 2026.03.19 워싱턴=AP 뉴시스
미국 국방부가 이란 전쟁 수행 비용으로 2000억 달러(약 300조 원) 이상의 추가 예산을 백악관에 요청했다. 미-이란 전쟁 장기화로 미사일 등 각종 무기가 소진되면서 이를 긴급히 확보하기 위한 조치다.

18일 미 워싱턴포스트(WP)에 따르면 미 국방부는 이 같은 내용의 승인을 백악관에 요청했다. 미 행정부 고위 당국자는 2000억 달러가 최근 수 주간 이어진 이란 공습 작전 비용을 크게 웃도는 수준이라고 WP에 말했다. 미국은 이란 전쟁 첫 주에만 110억 달러(약 16조5000억 원)가 넘는 전쟁 비용을 썼다.

다만 추가 예산 편성에는 의회 승인이 필요한 만큼 야당은 물론이고 여당인 공화당 내 반발이 관건이다. WP는 추가 예산 편성을 놓고 의회 내에서 상당한 정치적 충돌이 예상된다고 전망했다. 마크 캔션 전략국제문제연구소(CSIS) 선임고문은 “행정부가 돈을 더 달라고 하면 전쟁에 반대하는 모든 정서가 여기에 집중돼 거센 정쟁이 벌어질 것”이라고 했다.

공화당은 추가 예산을 지지한다는 방침이나, 의회 통과를 위한 구체적인 전략을 아직 세우지 못한 것으로 전해졌다.

#미국 국방부#이란 전쟁#추가 예산#백악관#전쟁 비용#공화당#전략국제문제연구소
오승준 기자 ohmygod@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스