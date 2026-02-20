트럼프, 이란에 열흘 시한…“합의 안하면 나쁜일 생길 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지 시간) 워싱턴의 ‘도널드 트럼프 평화 연구소’에서 자신이 주도하는 평화위원회 첫 회의를 주재했다. 트럼프 대통령의 평화위는 가자지구 전쟁 종식과 재건을 완료할 때까지 가자지구를 통치할 최고 의사결정 기구로 구상됐다. 하지만 평화위를 출범하는 과정에서 ‘가자지구’ 명칭을 뺐다. 이에 대해 트럼프 대통령이 평화위를 유엔처럼 국제 분쟁 해결기구로 운영하려 한다는 우려가 커지고 있다.
AP통신에 따르면 이날 회의에는 40개국 이상의 대표들과 12개국 이상의 참관인들이 참가했다. 첫 회의의 초점은 가자 지구 재건과 국제 안정화 부대를 구축하는 것이었다고 한다. 트럼프 대통령은 개막 연설에서 “우리가 하는 일은 아주 단순하다. 평화(peace)”라고 선언했다. 그는 미국이 평화위원회에 100억 달러를 지원할 것이라며 “전쟁 비용과 비교하면 매우 적은 액수”라고 말했다.
이스라엘 언론이 보도한 평화위 헌장 초안에 따르면 임기 3년인 회원국들은 상임 이사국 자리를 위해 10억 달러를 지불해야 한다. 초대 의장인 트럼프 대통령은 평화위 집행위원회 결정에 광범위한 거부권을 가지며 미국 대통령에서 물러난 뒤에도 직무를 계속할 수 있도록 했다.
한편 ‘평화’를 강조하는 평화위원회 첫 회의에서 트럼프 대통령은 이란을 겨냥한 군사행동 가능성도 경고했다. 그는 “우리는 (이란과) 의미 있는 합의를 해야 한다. 그렇지 않으면 나쁜 일이 일어날 것”이라고 밝혔다. 또 지난해 6월 미국의 최첨단 군사 무기를 동원해 이란의 핵 시설을 기습 타격한 것을 언급한 뒤 “이제 우리는 한 걸음 더 나아가야 할 수도 있고, 아닐 수도 있다”며 “아마도 우리는 합의를 할 것이다. 여러분은 아마도 앞으로 열흘 안에 결과를 알게 될 것”이라고 말했다.
댓글 0