中정부 “춘제 연휴때 日 가지마라…중국인 대상 범죄 빈번”

대만 문제 갈등에 ‘방문 자제’ 권고
‘양안’ 문제로 중국과 일본 간 갈등의 골이 깊어지는 가운데, 중국 정부가 자국민을 대상으로 중국 설 명절인 춘제 연휴 기간에 일본 방문을 자제할 것을 권고했다.
항공권 무료환불 기간도 추가 연장
중국 외교부는 26일 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 계정을 통해 일본 사회 전반에서 치안이 불안정한 상황이 이어지고 중국인을 겨냥한 불법·범죄 사건이 빈발하고 있다고 밝혔다. 그러면서 일부 지역에서는 지진이 연속적으로 발생해 인명 피해가 발생했고 일본 정부가 지진이 추가로 일어날 수 있다는 경고를 내린 상태라고 했다.
이에 따라 일본 체류 및 방문 중인 중국인이 직면한 안전 위협이 우려돼 춘제 연휴 기간 일본 방문을 가급적 피할 것을 당부했다. 이미 일본에 체류 중인 자국민에게는 현지 치안 상황과 지진 및 여진 등 2차 재해 관련 경보 정보를 면밀히 주시하라고 했다.
중국은 일본의 치안 불안과 지진 위험 등을 내세우며 방문 자제를 권고했지만, 속내는 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 인한 정치적 갈등 때문이라는 분석이 지배적이다.
중국 항공사들은 이날 일본 노선 항공권의 무료 환불 및 일정 변경 적용 기간을 10월 말까지 추가 연장하기로 했다. 에어차이나, 중국동방항공, 중국남방항공 등 3대 항공사를 비롯해 샤먼항공과 쓰촨항공은 다음 달 29일부터 올해 10월 24일까지 출발하는 일본 출발·도착 또는 경유 항공편에 대해 무료 환불·변경을 허용한다고 밝혔다.
앞서 중국 항공사들은 애초 지난 해 12월 31일까지였던 일본 노선 항공권 무료 환불·변경 적용 기간을 올해 3월 28일까지 한 차례 연장했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
