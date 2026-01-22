中, 충칭 日총영사 아그레망 보류…‘대만 갈등’ 갈수록 심화

중국이 충칭 주재 일본 총영사에 대한 아그레망(외교사절에 대한 사전 동의)을 보류하면서 총영사가 한 달 넘게 공석인 상태가 이어지고 있다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 22일 전했다. 지난해 11월 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 시작된 중국의 보복성 조치가 외교관 인사까지 영향을 미치고 있다는 평가가 나온다.
닛케이에 따르면 주충칭 일본 총영사는 지난달 5일 전임자가 선양 주재 총영사로 자리를 옮긴 이후 후임 인선 없이 수석 영사가 업무를 대행하고 있다. 일본 정부는 후임 총영사 후보를 승인해 달라고 중국 측에 거듭해서 요청했지만, 여태껏 답변이 없는 것으로 전해졌다. 충칭 총영사관은 일본이 중국에 설치한 총영사관 6곳 중 하나로 충칭시와 쓰촨성, 윈난성 등을 관할한다.
상황이 이러자 충칭 총영사관 주최로 이달 중순 쓰촨성 청두시에 열린 행사엔 베이징 일본대사관의 가나스기 겐지(金杉憲治) 대사가 현지를 찾아 총영사 대역을 맡기도 했다. 닛케이는 “대사관과 총영사관 등 재외 공관 수장이 일본 측 인사 조정과 배치 등의 사정 때문에 일시적으로 공석인 경우는 있지만, 상대국이 아그레망에 응하지 않아 결원이 생기는 것은 드물다”고 전했다.
중국이 일본이 요청한 아그레망에 미온적인 것은 쉐젠(薛剣) 오사카 주재 중국 총영사를 둘러싼 갈등이 자리잡고 있다고 닛케이는 전했다. 앞서 쉐젠 총영사가 다카이치 총리의 발언 이후 ‘제멋대로 들이미는 목을 베겠다’는 글을 SNS에 올린 이후 일본에서는 추방론이 일기도 했다. 일본 정부 관계자는 “중국이 쉐 총영사의 추방을 경계해 충칭 총영사 승인을 늦추고 있을 가능성이 있다”고 했다.
