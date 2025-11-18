120년 역사 가정학부, 왜 사라지나…日여자대 ‘파격 개편’

일본 여대의 상징처럼 여겨졌던 일본여자대학교 가정학부가 120여 년 만에 폐지된다. 대학은 시대 변화 속 ‘가정학’이라는 개념이 협소하게 인식되고 있다며 전공별 전문성을 강화하기 위한 개편이라고 설명했다.
● 왜 120년 역사 ‘가정학부’가 사라지나
17일(현지 시간) 마이니치신문 보도에 따르면 도쿄 분쿄구의 일본여자대학교는 1901년 개교와 동시에 설치된 가정학부를 공식 폐지하고, 산하 5개 학과를 2028년까지 각각 단과대학 형태로 독립시키는 재편 계획을 발표했다.
일본여자대학교는 일본 대표적인 명문 여대로 특히 가정학·주거학·영양학 분야에서 독보적 전통을 갖고 있다. 가정학부는 ‘생활의 질 향상’을 목표로 한 간판 학부로 지금까지 4만 명이 넘는 졸업생을 배출했다.
그러나 시간이 흐르며 ‘가정학’이 “집안일 기술을 배우는 학문” 정도로 축소 인식되는 경향이 짙어지자, 대학 측은 학과별 전문성·정체성을 명확히 드러내야 한다고 판단한 것으로 전해졌다.
● 전 학과, 2028년까지 독립 학부로 개편
현재 가정학부에는 △아동학 △식물학·영양관리 △주거학 △피복학 △가정경제학 등 5개 학과가 설치돼 있다. 이 가운데 주거학과는 2024년 ‘건축디자인학부’로, 식물학·영양관리학과는 2025년 ‘식과학부’로 이미 독립을 마쳤다.
남은 3개 학과도 순차 개편된다. 가정경제학과는 2027년 ‘경제학부’, 아동학과는 2028년 ‘인간과학부’로 전환되며, 마지막으로 피복학과는 2028년 ‘패션디자인학부’로 새롭게 출범한다.
● 여성 진로 다변화…“전공 전문성 외부에서 잘 안 보였다”
시노하라 사토코 총장은 “여성이 활약하는 사회적 분야가 확대되면서 진로와 직결되는 실용 학문, 이공계 등 고도의 전문성을 요구하는 학습 수요가 증가하고 있다”며 “가정학부 체제에서는 각 전공의 전문성이 외부에서 잘 보이지 않았지만 재편 이후에는 훨씬 명확해질 것”이라고 밝혔다.
● 여대 수요 감소 심각…정원 미달·공학 전환 확산 이유는?
일본에서는 여대의 존립 자체가 흔들리는 상황도 개편 결정의 배경으로 작용한다. 일본여성교육연구소에 따르면 여대 수는 정점이었던 1998년 98곳에서 2025년 기준 66곳으로 약 30% 감소했다. 이 가운데 70% 이상 학교가 정원을 채우지 못하고 있으며, 남녀공학 전환이나 학부 통폐합, 학생 모집 중단 등 구조조정이 잇따르는 것으로 나타났다.
일본 언론들은 여학생들의 공학·이공계 선호 증가, 종합대학 중심 선호 변화 등이 겹치며 여대 위기가 가속화됐다고 분석했다. 이번 가정학부 폐지 결정은 시대 변화에 대응하기 위한 일본여자대학교의 체질 개선 전략으로 풀이된다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0